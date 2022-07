Osredotočite se na RBNZ, odločitev o obrestnih merah Bank of Canada

Julij 12, 2022 11:53

Kanada in Nova Zelandija bosta svoje odločitve o obrestnih merah objavili v sredo, 13. julija.

Obe državi in ​​njuni nacionalni valuti, CAD in NZD, sta razmeroma vplivni v svetovnem gospodarstvu. Kanada je članica G7, Nova Zelandija pa ena najbogatejših držav OECD na svetu.

Bank of Canada (BoC) – skupna inflacija 7,7 %

Pričakuje se, da bo BoC zvišal svoje trenutne smernice o ključni obrestni meri z 1,5 odstotka na 2,25 odstotka. Sokolska pričakovanja so vedno močnejša, ko se centralna banka trudi znižati skupno inflacijo s 7,7 odstotka na ciljno stopnjo 2 odstotka.

Če se zvišanje obrestne mere zgodi po pričakovanjih, bo CAD morda dobil podporo, vendar se lahko tveganje recesije v Kanadi poveča. Eden največjih kanadskih trgovinskih partnerjev, ZDA, je že na robu tehnične recesije – čeprav podatki o zaposlovanju v Severni Ameriki ostajajo vztrajno dobri.

Vse protislovne in zapletene gospodarske sile so del nenavadnega scenarija, ki ga je prinesel COVID-19 v kombinaciji z vplivom geopolitičnih dogodkov, kot je konflikt v Ukrajini, na svetovno gospodarstvo.

Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) – skupna inflacija 6,9 %

Pričakuje se, da bo RBNZ v sredo zvišal svojo ključno obrestno mero z 2 na 2,5 odstotka. Tudi novozelandsko gospodarstvo je pokazalo nekaj znakov šibkosti, potem ko se je v prvem četrtletju zaradi učinkov COVID-19 skrčilo za 0,2 odstotka.

Če bodo odločitve BoC in RBNZ presenetljive, lahko pride do premikov v valutnih parih CAD in NZD.

V povezanih novicah o trgovanju ima govor guverner Bank of England (BoE) Bailey pozneje danes. Gospodarstvo Združenega kraljestva se sooča z najvišjo stopnjo inflacije v državah G7 in BoE je pod velikim pritiskom, da jo zmanjša. Današnji govor lahko ponudi namige o naslednji potezi BoE.

Poročila o dobičku

Več finančnih podjetij z mega kapitalizacijo bo ta teden objavilo svoja poročila o dobičku, vključno z JP Morgan Chase 14. julija in Citigroup 15. julija.

