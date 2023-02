Optimizem MDS in podatki o BDP evroobmočja pritegnili pozornost

Mednarodni denarni sklad (IMF) je zvišal svojo projekcijo svetovne rasti za letos, pri čemer je navedel večjo odpornost gospodarstev po vsem svetu od pričakovane in sprejel bolj pozitiven ton kot v svojih poročilih iz prejšnjega leta. IMF predvideva, da bo svetovna rast dosegla 2,3 %, kar je 0,2 % več od prejšnje napovedi. Analitiki IMF napovedujejo, da bo Združeno kraljestvo edino gospodarstvo G7, ki bo leta 2023 padlo v negativno rast.

Vlagatelji in trgovci so osredotočeni na odločitve o obrestnih merah, ki jih bodo sprejele Federal Reserve, ECB in BoE, in bodo sprejete konec tega tedna. V središču pozornosti bodo podatki o rasti BDP v evroobmočju in poročila o dobičku Exxon Mobila, Pfizerja in McDonald'sa.

Nemški podatki o prodaji na drobno razočarajo

Decembrski podatki o prodaji na drobno v Nemčiji so razočarali tržne analitike. Nemška prodaja na drobno se je medletno zmanjšala za 6,4 % oziroma 5,3 % na mesečni ravni. Ekonomisti, ki jih je anketiral Reuters, so napovedovali 0,2-odstotno rast na mesečni ravni.

Predhodni podatki o BDP, ki prihajajo iz Nemčije, so pokazali, da se je največje gospodarstvo evroobmočja v zadnjem četrtletju leta 2022 skrčilo za 0,2 % na četrtletni ravni. Analitiki Commerzbank so v svojem poročilu zapisali, da »v nasprotju z navodili Zveznega statističnega urada (Destatis) Četrto četrtletje Nemški BDP se je glede na tretje četrtletje nekoliko zmanjšal (-0,2 %). To je bilo predvsem posledica zasebne potrošnje. Še vedno pričakujemo, da se bo nemški BDP zmanjšal za 0,5 %.

Predhodno poročilo o BDP v četrtem četrtletju 2022 za evrsko območje pričakujemo danes

Eurostat bo objavil predhodne podatke o rasti BDP evrskega bloka v zadnjem četrtletju 2022. Ekonomisti napovedujejo, da je gospodarstvo evrskega območja na četrtletni ravni zabeležilo ničelno rast.

V tretjem četrtletju 2022 je gospodarstvo evrskega bloka med četrtletjem zraslo za 0,3 %. Poročilo bi lahko vplivalo na vrednost evra v primerjavi z ameriškim dolarjem in britanskim funtom.

Statistični urad NZ bo objavil novozelandsko stopnjo brezposelnosti za četrto četrtletje 2022

Statistični urad Nove Zelandije naj bi objavil poročilo o stopnji brezposelnosti za četrto četrtletje 2022. Ekonomisti banke ANZ so napovedali, da bo stopnja padla na 3,2%. Westpacovi analitiki se s tem ne strinjajo in kažejo, da bo stopnja brezposelnosti v državi ostala nespremenjena pri 3,3 %.

Opozorili so tudi, da bo centralna banka Nove Zelandije (RBNZ) omejila svoj pričakovani dvig referenčne obrestne mere na 50 bazičnih točk. Napoved trga dela RBNZ, objavljena novembra, pravi, da se bo stopnja brezposelnosti do marca prihodnje leto vztrajno povzpela na 5 %.

Caixin Manufacturing PMI januar 2023 bo verjetno višji

Caixin Manufacturing PMI objavlja IHS Markit in temelji na nizih podatkov, ki jih zagotovijo vodje nabave v podjetjih proizvodnega sektorja. Tržni analitiki menijo, da bo Caixin Manufacturing PMI znašal 49,5, kar je nekoliko več od decembrske številke (49,0). Indeks je pet mesecev zapored ostal pod mejo 50 točk.

Raziskava, ki jo je izvedel Standard Chartered, je ugotovila, da je bilo "zaupanje med malimi podjetji januarja boljše kot decembra, pri čemer so nepremičnine, transport, nastanitev in gostinska dejavnost močno poskočile."

Poročila o dobičku

Sezona je poročil o dobičku, zato bodo Exxon, Pfizer, McDonald's in AMD danes objavili svoje nize podatkov za zadnje četrtletje leta 2022.

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicir

Brezplačni trgovalni webinarji Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje BREZPLAČNO SE PRIJAVITE

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Prosimo, upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.