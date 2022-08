Trgovalne novice za začetnike - Kako obvladovati tveganje pri trgovanju na Forexu

Avgust 11, 2022 17:30

Vsak trgovalni dan je zaznamovan s širokim in celo osupljivim razponom različnih finančnih dogodkov, zaradi česar je prva in verjetno najpomembnejša naloga Forex trgovcev začetnikov , da dosledno ostanejo v stiku z zanesljivimi viri novic in strokovnimi analizami.

Branje finančnih novic med drugim pomaga razumeti smer gospodarstva in nacionalnih valut. Podobno lahko borzni vlagatelji sledijo dogajanju v podjetjih, ki kotirajo na borzi. Tisti, ki dajejo prednost tej vrsti temeljne analize, lahko svoje odločitve o trgovanju in naložbah pogosto delno osredotočijo na temelju novih dogodkih, zato je pomembno, da enako pozornost namenite tudi obvladovanju tveganj.

Upravljanje s tveganji je odličen način za prilagajanje nenehno spreminjajočim se tržnim razmeram, v katerih ni nič gotovega. Če to razumete vse od samega začetka, bo to pomagalo zmanjšati stres, ki ga lahko povzroči trgovanje in vlaganje v tisto, kar je v bistvu prihodnji rezultat. Da, obstajajo zgodovinski zapisi, zaradi katerih so gibanja sredstev bolj pregledna, in tehnike risanja, ki uporabljajo statistične podatke za napovedovanje in modeliranje možne smeri, v katero lahko ubere cena, toda kaj se zgodi, ko je rezultat nepričakovan?

Pričakujte nepričakovano

Skrivnost obvladovanja tveganj je pričakovati nepričakovano.

Da bi to podrobneje prikazali, vzemimo scenarij, po katerem bo Združeno kraljestvo poročalo o zadnjih četrtletnih rezultatih bruto domačega proizvoda (BDP). Pri raziskovanju možnega izida lahko naletite na različna tržna soglasja bonitetnih agencij, kot je Moody's, ali soglasja analitikov, ki jih zberejo tiskovne agencije, kot sta Reuters in Dow Jones News. Poleg tega vladne agencije izdajajo letne napovedi rasti, ki se uporabljajo kot osnova za izračune analitikov. Primere tržnih soglasij si lahko ogledate na našem Forex koledarju, ki je na voljo na spletnem mestu Admirals.

Kot lahko vidite, ni pomanjkanja tržnih mnenj, na podlagi katerih se lahko odločite o trgovanju s funtom med rezultati o gospodarski rasti Združenega kraljestva. Čeprav je veliko strokovnega znanja in izkušenj vloženega v pričakovanja trga in so lahko rezultati točni, vedno obstaja možnost odstopanja od pričakovanj.

Če je bilo tržno soglasje, da je gospodarstvo Združenega kraljestva v drugem četrtletju zraslo za 2 odstotka in je bil dejanski rezultat 1,95 odstotka, je to dovolj odstopanje, da sproži zaskrbljenost glede vrednosti GBP v trgovalni skupnosti Forex. Lahko pride do razprodaje valute, kar pomeni, da čeprav ste pričakovali 2-odstotno rast in ste odprli pozicijo za ustrezno rast GBP, je valuta padla, ker je bil dejanski rezultat nižji od pričakovanega.

Nastavitev ravni stop loss

Ni dvoma, da je rešitev za to vrsto scenarija, o katerem smo govorili zgoraj, vedno nastaviti stop-loss, da vas ne ujamejo, če pride do razprodaje, ko ste pričakovali nasprotno. Tako kot obstaja veliko mnenj o izidu trgovanja ali naložbenega dogodka, obstaja toliko mnenj o tem, kje nastaviti svojo stopnjo izgube.

Določeni razmišljajo, da je najučinkovitejša tehnika nastavitev stop-loss ravni, ki ni preveč oddaljena od vaše vstopne pozicije v primeru česar koli nepričakovanega, ideja za tem pa je čimprejšnji izstop iz trgovalne pozicije. Drug pristop je nastavitev zaustavitva izgube na podlagi določenega odstotka, ki odraža vašo nagnjenost k tveganju. Tretji pristop je preverjanje zadnje stopnje podpore za instrument in nastavitev zaustavitve izgube na tistem območju.

Varovanje vašega položaja

Načelo varovanja pred tveganjem vključuje pogled na trgovianje z različnih strani. Predpostavimo, da bo objava Non-Farm Payrolls (NFP) objavljena jutri in je pričakovanje trga, da bo poročilo pokazalo močno rast na trgu dela v ZDA. Poštena predpostavka je, da bi lahko USD zrasel, če so dejanski rezultati v skladu s pričakovanji trga.

Na drugi strani kovanca je možnost, da bodo rezultati pod pričakovanji.

Zlato in USD sta v obratni korelaciji, kar pomeni, da če USD raste, promptne cene zlata pogosto padejo, ker se ta sredstva obravnavajo kot varna zatočišča in se uporabljajo kot mednarodne rezerve. USD je naklonjen, ko ameriško gospodarstvo kaže znake rasti, na primer na močnem trgu dela. V tem primeru se lahko trgovec odloči zavarovati svoje trgovanje z USD pred tveganjem tako, da zavzame pozicijo na zlato z uporabo CFD-ja na svojem trgovalnem računu Admirals.

Po tem scenariju bi bilo varovanje pred tveganjem zavzetje dolge (nakupne) pozicije za rast zlata in USD ter vključitev zaustavitve izgube pri obeh osnovnih sredstvih. Če so številke NFP nižje od pričakovanih, lahko USD pade in posel bi se končal na poziciji stop-loss. Medtem se lahko vrednost instrumenta za zlato dvigne, saj bodo trgovci svojo nagnjenost k tveganju varnega zatočišča preusmerili na plemenito kovino, trgovanje pa bi lahko potekalo po pričakovanjih.

Kot lahko vidite iz zgornjih primerov, trgovanje zahteva raziskave in znanje, pri Admirals pa imamo vzpostavljeno infrastrukturo z izobraževalnimi viri, spletnimi seminarji in tržnimi analizami, ki jih potrebujete za začetek.

