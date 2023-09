Odločitev o obrestni meri Banke Kanade in japonski BDP v središču pozornosti

September 06, 2023 15:38

Odločitev o obrestni meri kanadske centralne banke ( BoC ) in poročilo o japonskem BDP za drugo četrtletje leta bosta med najpomembnejšimi objavami finančnih podatkov do konca tega tedna.

Medijski viri Savdske Arabije so poročali, da so se kraljeve oblasti odločile podaljšati prostovoljno zmanjšanje za 1 milijon sodčkov na dan do konca leta. Brent je na novico prvič po novembru 2022 skočil nad 90 dolarjev za sod.

V ZDA je predsednica Feda v Clevelandu Loretta Mester novinarjem Börsen-Zeitunga povedala , da "morda bomo morali iti nekoliko višje, da bomo morda morali še nekoliko zvišati obrestno mero." Član uprave Federal Reserve je omenil, da je do naslednje seje še čas za oceno situacije. Mester je še dodal, da "če na koncu preveč zvišamo obrestne mere in gospodarstvo izgubi zagon bolj, kot je potrebno, lahko znižamo obrestne mere."

Odločitev BoC o obrestni meri

Upravni odbor BoC naj bi svojo odločitev o obrestni meri objavil v sredo popoldne. Tržni analitiki kažejo, da bo kanadska centralna banka po seji upravnega odbora verjetno pustila obrestne mere nespremenjene. Finančni podatki, ki prihajajo iz Kanade, kažejo, da se je lokalno gospodarstvo začelo upočasnjevati po 10 zvišanjih obrestnih mer v 16-mesečnem obdobju.

Ekonomisti pri ING so v poročilu zapisali, da se je »kanadsko gospodarstvo v drugem četrtletju presenetljivo skrčilo, pri čemer se je potrošniška poraba močno upočasnila, stanovanjske naložbe pa so padle. Skupaj z ohlajanjem trga dela bi to moralo zmanjšati strahove kanadske centralne banke glede inflacije in privesti do odločitve o nespremenjenosti 6. septembra.«

Kitajska in evroobmočje se soočata z gospodarsko upočasnitvijo?

V drugih novicah se analitiki Goldman Sachsa bojijo, da bi se lahko Kitajska soočila z "vztrajnejšo upočasnitvijo", ki jo primerjajo s tisto, ki je prizadela japonsko gospodarstvo v zadnjih nekaj letih. Po njihovem poročilu se »Kitajska sooča s kratkoročnimi in dolgoročnimi izzivi svojega nepremičninskega trga in demografskih obetov. Medtem ko je 'nenadna zaustavitev' še vedno malo verjetna, vidimo tveganja za bolj vztrajno upočasnitev v japonskem slogu.”

Zdi se, da upočasnitev ni ključna beseda samo za Kitajsko, ampak tudi za evroobmočje, saj je član upravnega odbora ECB Francois Villeroy de Galhau dejal, da »obstaja upočasnitev, ne pa tudi recesije. Od zdaj do leta 2025 moramo znižati inflacijo na raven 2 %. V našem boju proti inflaciji ohranjanje obrestnih mer v dovolj dolgem obdobju zdaj šteje več kot nadaljnje občutne dvige.”

Poročilo o BDP Japonske za drugo četrtletje 2023

V četrtek zvečer bo japonska vlada objavila podatke o rasti gospodarstva v drugem četrtletju 2023. Ekonomisti predvidevajo, da bo rast japonskega BDP verjetno znašala 1,3 % na četrtletni ravni in 5,5 % na letni ravni.

Preliminarni podatki, objavljeni pred tremi tedni, so pokazali, da je tretje največje svetovno gospodarstvo v tem obdobju zabeležilo rast BDP za 6 % na letni ravni. Ekonomisti so opazili, da je šibak japonski jen povečal izvoz, medtem ko je padanje cen surovin prav tako igralo vlogo pri znatni rasti gospodarstva.

