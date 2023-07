Oblikovalci politike Fed in vlagatelji čakajo na poročilo NFP

Julij 05, 2023 16:30

Junijsko poročilo Nonfarm Payrolls, ki naj bi bilo objavljeno v petek, je ena najpomembnejših objav podatkov ta teden. Številke NFP bodo pokazale, kako tesno je na trgu dela, pri čemer je treba opozoriti, da so predvsem v zadnjih mesecih poročila precej presegle pričakovanja. Poročilo NFP natančno preučujejo analitiki, saj ga Federal Reserve (Fed) upošteva pri načrtovanju svoje denarne politike.

Medtem ko čakajo na podatke NFP, bodo analitiki imeli priložnost pregledati zapisnik Zveznega odbora za odprti trg (FOMC) in poiskati namige o naslednjih potezah Feda.

V Evropi je poročilo, ki sta ga objavila S&P Global in Hamburška komercialna banka (HCOB), pokazalo, da je PMI storitev evrobloka junija znašal 52,0, kar je nekoliko nižje od predhodne številke 52,4 in doseglo najnižjo vrednost v zadnjih 5 mesecih. Isto poročilo je pokazalo, da je revidirani kompozitni PMI bloka znašal 49,9.

Številke izplačil v nekmetijskem sektorju v ZDA junija padle?

Ameriški urad za statistiko dela (BLS) bo v petek objavil poročilo o izplačanih plačah za nekmetije. Ekonomisti napovedujejo padec številk NFP na 223.000 s 339.000, zabeleženih maja. Petkova objava podatkov bo skupaj z naslednjim poročilom o inflaciji pretehtala odločitev Fed o tem, ali bo zvišal obrestne mere na naslednjem zasedanju ali ne.

Analitiki Wells Farga menijo, da bi ta številka lahko dosegla 245.000. »Pričakujemo, da se bo rast plač v nekmetiji junija umirila. Povpraševanje po delavcih še naprej upada, začetni zahtevki za nadomestilo za primer brezposelnosti med tedni raziskave naraščajo, štiritedensko povprečje pa se je v zadnjem letu povečalo za skoraj 20 %. Medtem pa je število objav za delovna mesta v juniju še naprej padalo,« ugotavljajo v svojem poročilu in dodajajo, da »ohlajanje na trgu dela ostaja postopoma in ne nenadno«.

Maloprodaja v evroobmočju v maju

Eurostat bo v četrtek objavil podatke o prodaji na drobno v območju evra za maj. Tržni analitiki kažejo, da se je prodaja na drobno na medletni ravni zmanjšala za 2,7 %. Če bi se napoved potrdila, bi bil to že drugi mesec zapored padca maloprodaje v evrskem bloku. Evroobmočje mučijo visoke inflacije in naraščajoče obrestne mere, ki so povišale življenjske stroške. Posledično so potrošniki prisiljeni prilagoditi svojo proračunsko porabo.

Dejavnost kitajskih storitev se je junija upočasnila

Globalni indeks menedžerjev nabave storitev (PMI) Caixin/S&P se je junija zmanjšal na 53,9 s 57,1 maja, kar je najnižja vrednost v zadnjih petih mesecih. Številka nad oznako 50 točk kaže širitev, medtem ko številka pod 50 odraža krčenje aktivnosti.

Ekonomisti pri Caixin Insight Group so povedali, da se je "zaposlovanje zmanjšalo, deflacijski pritisk povečal, optimizem pa je upadel v proizvodnem sektorju. Storitveni sektor je medtem nadaljeval okrevanje po COVID-u, vendar je okrevanje izgubljalo moč."

