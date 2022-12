3 načini spremljanja novic o trgovanju na platformah socialnih omrežjih

December 27, 2022 09:37

Ali so platforme socialnih medijev zanesljivi viri novic o trgovanju?

To je veliko vprašanje glede na doseg in vpliv platform družbenih medijev v 21. stoletju. Twitter ima 400 milijonov uporabnikov, Facebook pa po zadnjem štetju osupljivih 2,9 milijarde aktivnih uporabnikov. Poslovno omrežje LinkedIn se ponaša s 756 milijoni uporabnikov, YouTube pa z 2,3 milijarde uporabnikov. Skoraj polovica Američanov bere novice na družbenih medijih. To veliko pove o ogromni količini razpoložljivih informacij in potrebi po povezovanju in obveščanju.

Večina uveljavljenih portalov s finančnimi novicami je aktivnih na družbenih omrežjih in ni nenavadno, da trgovci novice, ki spreminjajo trg, najprej slišijo na Twitterju ali Facebooku. Kljub temu, ne glede na to, kako hitro informacije potujejo po družbenih medijih prek deljenja in komentarjev, obstajajo velike razlike med kvalificiranim virom novic in nekvalificiranim virom novic.

Enako pomemben, kot je novica sama je tudi odziv trga na novico. Reakcije trga se lahko odvijajo na platformah družbenih medijev v realnem času in ponujajo ključne informacije o človeškem dejavniku in čustvih, ki jih sprožijo nenadne spremembe.

Ker so družabni mediji postali tako sestavni del množičnih medijev in so nekateri med njimi, na primer Meta Platforms, delnice z mega kapitalizacijo, so tukaj trije možni načini, kako se kot začetnik loti spremljanja finančnih novic na teh platformah.

1.Upoštevajte kakovost vira

Bistvenega pomena je, da upoštevate kakovost vira in se vprašate, ali informacije izvirajo iz uveljavljene finančne publikacije ali drugega zanesljivega vira. Ko bo novica dovolj pomembna, da postane virusna, bo objavljena na tisoče povezanih računov. Preverite članek in se prepričajte, da je kvalificiran, saj morate vedno tudi navzkrižno preveriti zgodbe, da potrdite, da so dejstva točna.

Ko najdete izvirni članek, v njem preverite navedene vire, da boste razumeli, kako dobro so utemeljeni z dejstvi. Na primer, v članku o tem, ali bo Elon Musk odstopil s Twitterja, bi bil primarni vir neposreden citat Elona Muska o njegovi odločitvi.

Trenutno je Elon Musk izvršni direktor Twitterja in ima račun, ki mu sledi več kot 100 milijonov uporabnikov, kar pomeni, da so tviti glavni vir informacij o vodji podjetja. Ena od težav je zagotoviti, da je račun, ki mu sledite, pristen račun Elona Muska, saj obstaja veliko parodij in posnemovalcev. To je pogosta težava na platformah družbenih medijev in nekaj, kar je treba dvakrat preveriti, ko berete finančne novice. Navsezadnje ta poslovni vodja vodi še eno delnico "blue chip" - Tesla Motors, zaradi česar je pomembno, da sledite pristnemu viru Twitterja.

2.Pristranskost - ogledalo ali okno?

Pri pregledovanju informacij obstajata dve strani pristranskosti. Ena stran je pristranskost, ki izhaja iz mnenj uporabnikov družbenih omrežij, druga stran pa je pristranskost gledalcev. Filtriranje dejstev skozi sito zavedanja o lastnih in tujih pristranskostih je lahko koristno pri odkrivanju drobcev informacij, ki so pomembne za trg.

Na primer, nenehna zgodba o viziji ustanovitelja Facebooka Marka Zuckerberga o metaverzumu ima nešteto mnenj opazovalcev, strokovnjakov za virtualno resničnost in publikacij, ki se ukvarjajo s tehnologijo. Ta mnenja se bodo verjetno delila na računih družbenih medijev publikacij, od katerih so nekateri lahko vplivni. Čeprav so mnenja lahko veljavna, jih je mogoče preveriti tako, da preverite Facebook račun Marka Zuckerberga za neposredne informacije iz vira.

Mark Zuckerberg objavlja tudi o drugih kanalih družbenih medijev Meta Platform – WhatsApp in Instagram. Delovna mesta so okno v strategijo podjetja in ogledalo njegovih ciljev kot izvršnega direktorja. Nekatere objave Marka Zuckerberga bi lahko bile dovolj pomembne, da bi premaknile ceno delnice podjetja, zato je vredno spremljati njegove posodobitve na Facebooku.

2.Geopolitični in javnozdravstveni dogodki

Geopolitični in javnozdravstveni dogodki lahko premaknejo trge, v dobi družbenih medijev pa novice pogosto izvirajo iz lokalnih virov, od ljudi, ki živijo v prizadeti državi. Vpliv COVID-19 na različne skupnosti je bil na primer razširjen v družbenih medijih. Pomanjkanje hrane je bilo poudarjeno, saj so bile dobavne verige motene. Distribucijo cepiv so si delila velika farmacevtska podjetja, spet v drugem primeru.

Informacije, ki jih vidite na družbenih omrežjih, je mogoče navzkrižno preveriti v storitvi Google News in jih potrditi z branjem vsaj enega drugega zanesljivega vira. To lahko vključuje izvirno sporočilo za javnost farmacevtskega podjetja ali članek uveljavljenega medijskega podjetja.

Skratka, platforme družbenih medijev so pomemben vir novic o trgovanju, pod pogojem, da navzkrižno preverite z drugimi zanesljivimi viri in ne pozabite, da se zavedate pristranskosti in možnosti zavajajočih informacij iz lažnih računov.

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.

Brezplačni trgovalni webinarji Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje BREZPLAČANA REGISTRACIJA

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Prosimo, upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.