Nemški indeks industrijske proizvodnje močno pade

Medtem ko trg čaka na pomembno sprostitev NFP in stopnjo brezposelnosti iz ZDA jutri, še naprej opažamo makroekonomske podatke iz Nemčije, ki niso pozitivni.

V zadnjih nekaj mesecih smo bili priča poslabšanju makroekonomskih podatkov po vsem svetu - tudi iz ZDA, Kitajske in Nemčije. Nemčija je motor evroobmočja; zato njen gospodarski položaj vpliva na gospodarstva preostale Evrope. Zato je zelo pomembno, da vedno spremljamo makroekonomske podatke te evropske sile.

Prejšnji teden smo videli, da sta bila stopnja brezposelnosti in predhodni podatki PMI v Nemčiji slabši, kot je pričakovalo tržno soglasje. Medtem ko so bile PMI storitvenega sektorja poročane nekoliko bolje od predhodnih podatkov, so še vedno precej nižje od podatkov iz prejšnjega meseca.

Na včerajšnji seji smo izvedeli, da so se nemška tovarniška naročila znižala za 7,7%, ko naj bi se znižala za 2,1%. To ni le slabše od pričakovanega, ampak je ta kazalnik tudi potisnilo v negativno območje s pozitivnega števila v prejšnjem mesecu, ki je znašal 4,9%.

Poleg tega smo danes izvedeli, da se je indeks industrijske proizvodnje prav tako povečal za 1,3%na 4%, kar je preseglo tudi pričakovanja trga, ki so pričakovali zmanjšanje le za 0,4%.

Vsi ti makroekonomski podatki še naprej kažejo šibkost v prihodnjih pričakovanjih, na to pa lahko še dodatno negativno vpliva energetska kriza, ki naj bi se z približevanjem zime v Evropi še okrepila. Ta kriza je verjetno črni labod, ki so ga trgi pričakovali z močnim dvigom cen energije.

Če se osredotočimo na DAX40, lahko vidimo, da je cena s povečanjem nestanovitnosti, ki se odraža v kazalniku ATR, trenutno spet na pomembni ravni podpore, ki jo predstavljata rdeči pas in drseče povprečje 200 sej.

Prikazano: Admirals MetaTrader 5 - dnevni grafikon DAX40. Časovno obdobje: 27. avgust 2020 - 7. oktober 2021. Zajeti datum: 7. oktober 2021. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Kot lahko vidimo na naslednjem grafikonu, je DAX40 po doseganju rekordnih vrednosti začel s korekcijo, zaradi katere je izgubil ne le dolgoročno linijo naraščajočega trenda, ampak je izgubil tudi več ravni podpore, kar je povzročilo medvedji križ kazalnika MACD in kratkoročna in srednjeročna povprečja. Izguba te pomembne ravni podpore bi lahko odprla vrata možnemu obratu trenda, ki bi lahko privedel do velikega preobrata.

Zato bomo morali biti zelo pozorni na razvoj cene na prihodnjih sejah, saj se bodo, če se bo nestanovitnost še naprej povečevala, povečale verjetnosti za prekinitev te ravni.

Nasprotno, če bo končno uspel obdržati to pomembno raven podpore, bi se lahko znašli v ozadju v iskanju drsečega povprečja za 18 sej in oranžnega pasu, ki trenutno deluje kot glavni odpor.

Evolucija zadnjih petih let:

2020: 3,6%

2019: 25,48%

2018: -18,26%

2017: 12,51%

2016: 6,87%

