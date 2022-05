Poročilo o naročilih trajnega blaga v ZDA za april bo danes objavljeno, saj visoke stopnje inflacije in strahovi glede rasti še naprej povzročajo živčno razpoloženje na trgu. Naročila trajnega blaga naj bi padla z 1,1 odstotka za mesec marca na 0,6 odstotka za mesec aprila. Zdi se, da je soglasje za trend dolarja medvedji, ob tem pa lahko pride do nestanovitnosti, če bodo v dejanskih rezultatih videli kakšna bistvena presenečenja.

Trajno blago so izdelki, ki trajajo tri leta ali več in imajo relativno visoko ceno v primerjavi z vsakodnevnim potrošnim materialom. Merilo uspešnosti prinaša vpogled v zdravje ameriškega proizvodnega sektorja in industrijske produktivnosti. V trenutnem ozračju visokih stopenj inflacije je smiselno pričakovati, da se bo poraba za trajno blago kratkoročno do srednjeročno zmanjšala, kar pomeni možen vpliv na skupno rast BDP v tem četrtletju.

Ameriški trg dela

Tudi če se poraba za izdelke, kot so težki stroji, zmanjša, se kljub temu povečuje zaposlenost. Trg dela je v času pisanja svetla točka v ameriškem gospodarstvu. Ker pandemija lajša svoj nadzor nad zaposlitveno dejavnostjo, delodajalci tekmujejo za delavce, čeprav se obeti blage recesije v dolgoročnih obetih krepijo. Podatki o nekmetijskih plačilnih listah prihodnji petek bodo razkrili, ali je ameriški trg dela še vedno odporen na gospodarske težave.

V drugih novicah je nedavno opozorilo o dobičku Snapchata pripeljalo do padca delnic družbe Snapchat in drugih velikih tehnoloških delnic na borzi, ko so vlagatelji skrajšali družbo družbenih medijev. Merilo nestanovitnosti VIX se je ustrezno dvignilo in zdi se, da bodo terminske pogodbe na delnice usmerjene navzdol.

Promptne cene surove nafte

Medvedje razpoloženje v tehnoloških delnicah se ni preneslo na trge surove nafte, ki ostajajo odločno naklonjeni povečanemu povpraševanju po potovanjih in transportu, poleg strahu pred pomanjkanjem na strani ponudbe med geopolitičnimi dogodki v Ukrajini. Iz podobnih razlogov so razmeroma visoke tudi cene zemeljskega plina.

Nazadnje so danes novice iz dveh večjih centralnih bank. FOMC objavlja svoj zadnji zapisnik, govor guvernerja Banke Japonske Kuroda pa je predviden pozneje danes. Ameriški dolar bi se lahko premaknil, če bo ameriška centralna banka izdala več sokolske retorike. Bank of Japan je ohranila zmerno držo, vendar lahko kakršni koli znaki za nasprotni učinek premaknejo valuto JPY, ko se inflacija v regiji dvigne, zaradi česar je RBNZ zvišal svojo ključno obrestno mero z 1,5 odstotka na 2 odstotka.

