Marec 01, 2023 14:16

Večina azijsko-pacifiških trgov se je danes povečala, ko so vlagatelji in trgovci sprejeli množico pozitivnih gospodarskih podatkov. Kitajski nacionalni statistični urad (NBS) je objavil, da se je njegov proizvodni PMI februarja dvignil na 52,6, kar je najvišja raven v zadnjih enajstih letih. Poročilo avstralskega statističnega urada (ABS) je pokazalo, da se je BDP države v zadnjem četrtletju leta 2022 med četrtletjem povečal za 0,5 %.

ISM Proizvodnji in Servisni PMI v ZDA

ISM bo februarja objavil podatke v zvezi s PMI za proizvodnjo (01.03) in storitvami (03.03) . Nekateri tržni analitiki ugotavljajo, da bi lahko ti sveži nizi podatkov osvetlili, kako se je ameriško gospodarstvo obneslo v drugem mesecu leta 2023.

Po napovedih naj bi proizvodni PMI znašal 48,0, medtem ko bo PMI za storitve verjetno znašal 54,5. Predsednik ISM-ovega odbora za raziskavo proizvodnega poslovanja je v poročilu opozoril, da »obstajajo jasni dokazi o mehčanju povpraševanja. Vedeli smo, da bo prva polovica (2023) precej težavna, ne vemo, ali smo še dosegli dno.”

Japonsko poročilo o CPI v Tokiu

Japonski statistični urad bo v četrtek objavil februarsko poročilo o CPI v Tokiu. Tokijski CPI meri spremembo cen blaga in storitev, ki jih kupijo potrošniki v glavnem mestu Japonske. Ekonomisti pričakujejo, da bo tokijski CPI februarja znašal 4,1 % na medletni ravni. Letni skupni CPI v Tokiu je januarja pristal pri 4,4 %, kar je v skladu s pričakovanji analitikov.

Commerzbank: inflacija v ZDA previsoka

Poročilo, ki ga je objavila Commerzbank, kaže, da se upanje na hitro nadaljnje znižanje stopnje inflacije v ZDA ni uresničilo. Analitiki banke so zapisali, da »naš pregled različnih temeljnih ukrepov kaže, da je inflacijski trend verjetno še vedno nad 4 %, kar je precej nad ciljem Feda pri 2 %. Fed bo verjetno predvidel, da se učinki zvišanja obrestnih mer še niso pokazali zaradi običajnih zamikov v njihovem vplivu. Če se to ne bo zgodilo, Fed očitno ni dovolj ohladil povpraševanja. Potem bi verjetno sledilo občutno večje zvišanj obrestnih mer, kot je bilo pričakovati (naša napoved: do junija še tri povišanja po 25 bazičnih točk na 5,50 % za zgornjo mejo ciljnega razpona).«

Švica: leta 2023 ne bo recesije?

Švicarski državni sekretariat za gospodarske zadeve (SECO) je napovedal ničelno gospodarsko rast v zadnjem četrtletju leta 2022, navajajoč zahtevne mednarodne razmere, ki so prizadele izvoz in proizvodni sektor. Poročilo, ki ga je objavil SECO, pravi, da "medtem ko sta manj ciklično občutljivi kemična in farmacevtska industrija zabeležili nadaljnjo rast ... so se drugi industrijski sektorji skrčili."

Ko je komentiral stanje švicarskega gospodarstva, je vodja direktorata za ekonomsko politiko SECO dejal, da "iz trenutne perspektive ne bi pričakoval recesije." Vlada, ki je prej napovedala, da se bo švicarsko gospodarstvo leta 2023 povečalo za 1,0 % in leta 2024 za 1,6 %, naj bi svojo posodobljeno napoved za letos objavila 16. marca.

