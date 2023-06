Švicarski frank in monetarna politika SNB

Švicarski frank je ena izmed najbolj priljubljenih valut na svetovnih trgih. Že ob omembi švicarske valute lahko nekateri pomislijo na besedo »stabilnost«, saj je Švica država, ki zadnjih 200 let ni sodelovala v oboroženih spopadih, njeno gospodarstvo pa je eno najmočnejših v Evropi in tudi v svetu.

Trgovanje s švicarskim frankom morda ni tako priljubljeno kot trgovanje z ameriškim dolarjem ali britanskim funtom, vendar ameriški dolar proti švicarskemu franku velja za enega glavnih valutnih parov, s katerimi se vsak dan trguje na svetovnih valutnih trgih. V tem blogu bomo delili dragocene vpoglede o švicarskem franku in švicarskem gospodarstvu.

Zakaj politika Švicarske nacionalne banke (SNB) vpliva na švicarski frank?

Švicarska nacionalna banka ( SNB ) je centralna banka Švice in ima ključno vlogo v denarnem sistemu države. SNB ima dve glavni pisarni, v Bernu in Zürichu. Ustanovljena je bila leta 1906 in deluje po posebnih predpisih. Banka je v javni lasti, pri čemer je približno 78 % v lasti švicarskih javnih subjektov, preostali del pa je v javni lasti.

Kot neodvisna institucija ima SNB mandat za vodenje denarne politike v najboljšem interesu celotne države. Njegov primarni cilj je zagotavljanje stabilnosti cen ob upoštevanju gospodarskih gibanj. Stabilnost cen je ključnega pomena za spodbujanje rasti in blaginje, saj lahko inflacija in deflacija zmotita gospodarsko dejavnost in ovirata učinkovito razporejanje virov.

Za izvajanje denarne politike SNB določi obrestno mero SNB, ki vpliva na kratkoročne obrestne mere denarnega trga švicarskih frankov. Banka posega tudi na devizni trg, ko je potrebno vplivati ​​na denarne razmere.

Z vidika predpisov ima SNB izrecne odgovornosti v bančnem sektorju. Določa sistemsko pomembne banke in njihove funkcije ter sodeluje z drugimi regulatorji pri zagotavljanju kapitalske ustreznosti, likvidnosti in organizacijskih zahtev.

Poleg tega SNB zbira statistične podatke za izpolnjevanje svojih funkcij denarne politike, nadzornih odgovornosti v plačilnih sistemih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev ter prispeva k stabilnosti švicarskega finančnega sistema. Zbrani podatki se interno ovrednotijo ​​in objavijo za spremljanje gospodarstva in podporo odločitvam denarne politike.

Odločitev SNB o obrestnih merah: Koliko bo vplivala na švicarski frank?

Upravni odbor SNB se bo sestal 22. junija in odločal o obrestnih merah. Inflacija CPI v Švici se je maja upočasnila in na medletni ravni znašala 2,2 %. Cilj SNB je znižati skupno inflacijo na 2 %.

Po poročilu Reutersa o prihajajočem sestanku SNB, objavljenem 15. junija, »tržne cene pomenijo 54-odstotno možnost povečanja za 50 bazičnih točk in 46-odstotno možnost dviga za 25 bazičnih točk s trenutne ravni 1,5%.«

Guverner SNB Thomas Jordan je 8. junija dejal, da je zelo pomembno, da se skupna inflacija v Švici spravi na raven cenovne stabilnosti, in dodal, da bi dolgotrajno ohranjanje rasti cen življenjskih potrebščin pod 2 % pomenilo, da se gospodarstvo ne sooča več s težavami. .

Podpredsednik SNB, Martin Schegel, je ponovil, da je švicarska centralna banka pripravljena biti aktivna na deviznih trgih, da bi zagotovila ustrezne denarne pogoje, in poudaril, da je prezgodaj, da bi bilo "vse jasno" glede inflacije kljub nedavnim padcem podatkov.

Barclays: Šibek ameriški dolar lahko podpira švicarski frank

Ker je švicarski frank v zadnjem času ostal močan, valutni analitiki pri Barclaysu pričakujejo, da se bo švicarska valuta še bolj okrepila, saj napovedujejo več dvigov obrestnih mer s strani SNB in ​​povečano devizno intervencijo s strani centralne banke.

V poročilu Barclaysa je zapisano: »Moč švicarskega franka v primerjavi z dolarjem je glavna pot za ohranjanje vrednosti REER CHF v okolju šibkega dolarja; medtem pa šibkejši pogoji tveganja, ki so običajno povezani z močjo dolarja, ohranjajo CHF dobro podprt.«

Commerzbank: Politika zaostrovanja SNB se bliža koncu?

Ekonomisti pri Commerzbank so v poročilu, objavljenem 12. junija, razkrili svoje politične obete SNB in ​​njihove morebitne posledice za par EUR/CHF. Poročilo omenja, da bo »nadaljnje zvišanje obrestnih mer na sestanku SNB naslednji teden verjetno 'dopolnjeno dejstvo'. Nadaljnja pomembna zaostritev, ki presega to, se zdi komaj verodostojna.«

Tržni analitiki nemške banke so opozorili, da se »seveda lahko marsikaj zgodi do naslednje seje SNB septembra, a glede na dejstvo, da se je inflacija v Švici v zadnjem času znižala bolj, kot je pričakovala SNB, in je bila blizu zgornje meje 0–2 % pri 2,2 % maja pomeni, da se zdi potreba po nadaljnjih dvigih obrestnih mer omejena. Namesto tega bo nadaljnje znižanje inflacije verjetno povečalo toleranco SNB do depreciacije franka, tako da vidimo povečane možnosti navzgor v zvezi z EUR/CHF.«

Trgovanje s švicarskimi franki z orodji za obvladovanje tveganja

Medtem ko nekateri vlagatelji menijo, da je švicarski frank »varno zatočišče« v času gospodarskih pretresov, to ne pomeni, da trgovanje z njim v primerjavi z drugimi valutami ne vključuje tveganja. Vlagatelji in trgovci ne smejo pozabiti, da se lahko finančni trgi zlahka premaknejo v prid, pa tudi proti njihovim načrtom.

Švicarski frank ni izjema od pravila. Tveganja se še posebej povečajo, če ste trgovec začetnik, kar pomeni, da morda nimate potrebnih izkušenj s trgovanjem, da bi presodili, kaj bi bilo pri trgovanju pravilno. Obvladovanje tveganja je bistveno za trgovce začetnike. Samo z uporabo orodij za obvladovanje tveganja bodo trgovci začetniki lahko uživali v izkušnji trgovanja z manj skrbi in bolj jasnim umom.

Uporaba orodij za obvladovanje tveganj je ena stvar, kaj pa če bi se jih naučili uporabljati? Na voljo je široka paleta izobraževalnih gradiv, vključno s spletnimi seminarji, članki, vodniki, seminarji itd., ki jih zagotavljajo posredniki ali vozlišča za usposabljanje trgovanja. Včasih je dostop do takšnih gradiv brezplačen, zato morajo trgovci začetniki zgrabiti priložnost in se naučiti osnov obvladovanja tveganja, preden se lotijo ​​te nove, a polne tveganja izkušnje.

