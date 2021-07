Micron še naprej presega pričakovanja trga

Na koncu včerajšnjega zasedanja je ameriška družba Micron, specializirana za proizvodnjo čipov in polprevodnikov za shranjevanje spominov, predstavila četrtletne rezultate za tretje poslovno četrtletje.

Podjetje je še enkrat nadaljevalo po prejšnjih četrtletnih rezultatih, objavljenih v vsem letošnjem letu , in tako preseglo tržna pričakovanja, saj je dobilo 1,88 dolarja dobička na delnico in 7,420 milijona dolarjev dolarjev 1,77 dolarja na delnico in 7200 milijonov dolarjev prihodkov, kot je tržnega konsenza.

Na včerajšnji seji je to podjetje doseglo 2,47% z letnim dvigom 13,04% in s tem premagalo indeks Nasdaq. Kljub tej dobri novici lahko trenutno zaznamo trenutno približno 2-odstotni upad.

Tehnično gledano lahko vidimo, kako je po močnem naraščajočem trendu, ki je 12. aprila zabeležil najvišje vrednosti pri 96,95 USD na delnico, cena sledila padajočemu trendu, zaradi katerega je v bližini svojih 200 -session drseče povprečje, s čimer smo izpolnili negativno razhajanje, ki smo ga lahko opazili na dnevnem grafikonu v kazalniku MACD.

Po vrnitvi na povprečje 200 sej je cena blizu trenutne ravni odpornosti na začetku junija okoli 50-odstotne fibonacijeve retracement. Prekinitev te ravni odpornosti bi potrdila nastanek dvojnih dejanj, ki bi lahko spodbudila ceno v iskanju 90 dolarjev na delnico.

To morebitno gibanje navzgor bi lahko okrepili, če bi njegovo belo kratkotrajno drseče povprečje uspelo preseči višje v njegovo oranžno srednjeročno drseče povprečje. Nasprotno, opazimo lahko, da je njegov stohastični kazalnik na skoraj prekomerni ravni, zato ne moremo izključiti morebitnega umika, da bi iskali novo zagon.

Vir: Admiral Markets MetaTrader 5 . Micronov dnevni grafikon. Razpon podatkov: od 15. februarja 2020 do 1. julija 2021. Pripravljeno 1. julija 2021 ob 11.30 CEST. Upoštevajte, da pretekla vračila ne zagotavljajo prihodnjih vračil.

Razvoj v zadnjih 5 letih:

2020: 39,79%

2019: 69,49%

2018: -22,84%

2017: 87,59%

2016: 54,80%

