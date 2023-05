Maloprodaja v ZDA in inflacija CPI v Kanadi v središču pozornosti

Aprilska maloprodajna prodaja v ZDA in poročila o inflaciji CPI v Kanadi bodo danes v središču pozornosti, saj tržni analitiki natančno preučujejo finančne podatke, ki prihajajo s Kitajske. Kitajski državni statistični urad ( NBS ) je poročal, da se je maloprodaja aprila povečala za 18,4 % na letni ravni, kar je skoraj 3 % manj od pričakovanj. Poročilo je pokazalo, da se je industrijska proizvodnja na letni ravni povečala za 5,6 %, kar je preseglo pričakovanja analitikov.

V Združenem kraljestvu je Urad za nacionalno statistiko ( ONS ) objavil, da se je stopnja brezposelnosti v četrtletju januar-marec zvišala in znašala 3,9 %. Po poročilu ONS je na povečanje vplivalo število brezposelnih več kot leto dni.

Prodaja na drobno v ZDA aprila

Ameriški urad za popis prebivalstva bo danes danes objavil poročilo o prodaji na drobno v ZDA . Poznavalci trga predvidevajo 0,7-odstotno rast na mesečni ravni. Nekateri analitiki menijo, da bi lahko pozitivna maloprodajna številka v kombinaciji z močnim trgom dela pomenila, da bi se ameriško gospodarstvo lahko izognilo recesiji.

Financial Times (FT) je poročal, da so "obeti glede prodaje na drobno mešani, saj bodo nadaljnja moč na trgu dela in plače verjetno podprle potrošnjo."

Kanada: aprilska poročila o inflaciji CPI

V sredo bodo vlagatelji čakali na kanadska poročila o inflaciji CPI, ki sta jih objavila Bank of Canada (BoC) in Statistics Canada. Obe poročili BoC upošteva pri načrtovanju svoje monetarne politike in bi lahko vplivala na vrednost kanadskega dolarja v primerjavi z drugimi valutami.

Tržni analitiki menijo, da bo poročilo BoC o CPI verjetno pokazalo, da bo skupna inflacija na letni ravni znašala 3,9 %, medtem ko naj bi podatki kanadskega statističnega urada pokazali, da se bo inflacija CPI znižala na 3,7 % na letni ravni. Cilj BoC je znižati inflacijo na 2 %, kar naj bi se po mnenju njegovih analitikov zgodilo do konca leta 2024. Kanadska centralna banka je na svojem zadnjem zasedanju ohranila obrestne mere nespremenjene, vendar je guverner BoC namignil, da trgi ne bi smeli pričakovati znižanje obrestnih mer kadar koli kmalu.

Evropska komisija: Gospodarstvo evroobmočja bo raslo nad pričakovanji

Raziskava, ki jo je objavila Evropska komisija (EK), je pokazala, da bodo gospodarstva evroobmočja letos verjetno rasla hitreje, kot je bilo pričakovano, kljub visoki inflaciji in povišanim obrestnim meram. Ekonomisti pri EK so povedali, da bo 27 članic EU letos v povprečju raslo za 1 %, kar je več kot prejšnja ocena 0,8 %. Poročilo ugotavlja, da je bila napoved rasti v letu 2024 povišana na 1,7 % z 1,6 %.

Kar zadeva inflacijo, raziskava EK poudarja, da »padajoče cene energentov povzročajo močan padec računov za porabo energije in splošne stopnje rasti cen od oktobrskega vrha, vendar se osnovna inflacija utrjuje. Posledično so trgi povečali pričakovanja glede prihodnjih dvigov obrestnih mer. Majhno znižanje osnovne inflacije v aprilu nakazuje, da je prav tako dosegla vrh, vendar se pričakuje, da bo konvergenca k cilju trajala dlje časa. Večja vztrajnost osnovne inflacije bi denarne oblasti pozvala k še odločnejšemu ukrepanju za zajezitev inflacijskih pritiskov.«

Poročilo o denarni politiki PBoC za prvo četrtletje 2023

Ljudska banka Kitajske (PBoC) je v ponedeljek objavila poročilo o denarni politiki za prvo četrtletje. Ekonomisti PBoC so opozorili, da bo "gospodarska rast Kitajske v drugem četrtletju 2023 verjetno doseglo občutno rast", in dodali, da bo "preudarna denarna politika natančna in odločna."

Glede na poročilo je upravni odbor PBoC obljubil, da bo "preprečil prenos tveganj iz tujine na Kitajsko" in "ohranil razumne in primerne obrestne mere."

