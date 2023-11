Trgovanje na luksuznih trgih: upočasnitev leta 2024?

November 27, 2023 09:43

Božič je pred vrati, prihaja čas obdarovanj. Glede na proračun bodo potrošniki načrtovali svoje nakupe za svoje najdražje. Tisti z večjim proračunom se bodo obrnili na luksuzne znamke, ki ponujajo dražje od povprečnih izdelkov. Trg luksuznih blagovnih znamk običajno dobi zagon med božičnimi prazniki, ko podjetja okrepijo svoje finančne zavihke.

Kako pa se je obnesel trg luksuznih znamk leta 2023? Kaj morajo trgovci z luksuznimi znamkami vedeti ali pričakovati? V našem članku bomo delili nekaj dragocenih vpogledov v tržno uspešnost luksuznih blagovnih znamk, ki bi vam kot trgovcu lahko koristili pri oblikovanju vaše strategije.

Trgovanje na trgu luksuznih blagovnih znamk: uspešnost v letu 2023

Nekateri analitiki menijo, da je trg luksuznih blagovnih znamk v letu 2023 sledil poti drugih trgov, na kar so vplivale visoke obrestne mere in inflacija, ki jedo potrošniške proračune in obremenijo porabo. Številni ljudje po vsem svetu so se trudili pokriti svoje potrebe, saj je gospodarska kriza prizadela še več premožnih potrošnikov. Leto 2023 še ni končano, vendar obstaja nekaj podatkov, ki bi lahko osvetlili, kako se je trg luksuznega blaga obnesel doslej.

Bain & Company, svetovalno podjetje za globalno upravljanje, je objavilo poročilo, ki kaže, da bi lahko svetovni luksuzni trg letos zrasel za 8,0 % , kar je dobra stopnja rasti ob upoštevanju finančnega okolja in njegovih izzivov v letu 2023. Opozoriti je treba, da čeprav Širitev sektorja v takih razmerah je bila pozitivna, še vedno pa je daleč od 26-odstotne stopnje rasti, zabeležene v letih 2021 in 2022.

Po raziskavi naj bi »svetovni luksuzni trg leta 2023 dosegel 1,5 bilijona €. Ključni segment, osebno luksuzno blago, je leta 2023 doživljal stalno rast in naj bi do konca leta dosegel 362 milijard €, 4 % višja kot leta 2022 po trenutnih menjalnih tečajih.«

Vendar so tržni analitiki za prihodnje leto manj optimistični. Kot predlagajo, trenutni scenariji kažejo na umiritev uspešnosti osebnega luksuznega blaga v letu 2024, ki se je zmanjšala na nizko do srednjo enomestno rast v letu 2023. Poročilo napoveduje, da bodo do leta 2030 »kitajski kupci predstavljali 35-40 % trg osebnih luksuznih dobrin, medtem ko bodo Evropejci in Američani skupaj predstavljali 40 %.«

LVMH v tretjem četrtletju 2023 ni dosegel rezultatov

11. oktobra je LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton , splošno znan kot LVMH, velikan blagovnih znamk luksuznih izdelkov, objavil svoje finančne rezultate za tretje četrtletje leta, ki so bili razočarani. Upočasnitev rasti prihodkov (+9 % namesto 11 % medletno) je sprožila razprodajo delnic, zaradi česar je cena delnice padla na najnižjo raven v zadnjem letu. S tem je LVMH prvo mesto v Evropi po tržnem vrednotenju izgubil proti danskemu farmacevtu Novo Nordisk.

Glavni finančni direktor LVMH je v priloženem poročilu zapisal, da se "po treh bujnih letih in izjemnih letih rast približuje številkam, ki so bolj v skladu s preteklim povprečjem." Uradniki družbe so predlagali, da je "v negotovem gospodarskem in geopolitičnem okolju skupina prepričana v nadaljevanje svoje rasti."

Zdi se, da ekonomisti pri UBS ne delijo optimizma direktorjev LVMH, odkar so 21. novembra objavili svojo odločitev o znižanju bonitetne ocene delnic družbe z »nakup« na »nevtralen«. Analitiki banke so dejali, da bo morda prišlo obdobje, ko LVMH morda ne bo mogel vzdrževati svoje izjemne poti rasti, kar bo privedlo do bolj obrambnega položaja njegovih delnic.

Dobiček družbe Richemont H2 2023 je nižji od napovedi

Compagnie Financière Richemont SA , splošno znana kot Richemont, še ena luksuzna skupina, ki prihaja iz Švice in je med drugim lastnik Cartier, Montblanc, Vacheron Constantin, Van Cleef & Arpels, je 10. novembra objavila rezultate dobička za prvo polovico leta 2023 .

Čisti dobiček Richemonta je v prvih šestih mesecih leta znašal 1,51 milijarde evrov, kar je manj od napovedanih 2,17 milijarde evrov, medtem ko se je tudi prodaja povečala manj, kot so pričakovali analitiki. Delnice Richemonta so po objavi poročila padle za skoraj 6 %. Vodja Richemonta, Johann Rupert, je ugotovil, da je "prišlo do zmernega povpraševanja, kar je bilo pričakovano, ker je točno to, kar nameravajo centralne banke sveta. Želeli so manjše povpraševanje, in to v vseh razredih sredstev.«

Ko je komentiral azijske trge, je Ruper dodal: »Napovedali smo, da bo [okrevanje] Kitajske trajalo precej dlje, kot je pričakovala večina tržnih analitikov in celo konkurentov. To se je izkazalo za pravilno, čeprav začenjamo opažati znake, ko potujejo v Hong Kong, Macao, celo na Japonsko, da je trg še vedno tam, le dejavnik dobrega počutja ni.”

Hermes vzdržuje recesijo v tretjem četrtletju 2023

Hermès International SA je francosko luksuzno oblikovalsko podjetje s skoraj 200-letno zgodovino na trgu in lastnik blagovnih znamk Crystal Saint-Louis, John Lobb, Le Crin in J3L. Hermes je bil ena redkih velikih skupin luksuznih izdelkov, ki ji je v tretjem četrtletju uspelo doseči 16-odstotno rast prodaje , s čimer je presegla pričakovanja analitikov.

Vodstvo Hermesa je novinarjem povedalo, da »dobra uspešnost v tretjem četrtletju odraža zaželenost naših zbirk po vsem svetu, s trajnim zagonom v Aziji in Ameriki. Bolj kot kdaj koli prej v negotovem globalnem okolju krepimo naše naložbe in naše ekipe, da bi podprli rast.«

Podjetje namerava nadaljevati z vlaganjem v Azijo in odpiranjem novih trgovin, da bi zadovoljilo potrebe svojih strank, saj glede na poročilo o finančnih rezultatih "regija nadaljuje svoj močan zagon."

Trgovanje z luksuznim trgom in upravljanje tveganja

Trg luksuznih blagovnih znamk je eden najmočnejših na svetu, saj kljub občasnim gospodarskim padcem dokazuje svojo odpornost. Trgovci, ki zdaj začnejo svojo pot, se bodo morda zdeli skušnjavi trgovati s CFD-ji na delnice luksuznih blagovnih znamk. Vendar, kot pri vseh drugih instrumentih, trgovanje zahteva poznavanje osnov in pravi čas pri izvajanju strategije.

Trgovci začetniki bi se morali osredotočiti na izboljšanje svojega znanja in se naučiti uporabljati orodja za obvladovanje tveganja za ublažitev tveganj. Posredniki ponujajo brezplačno izobraževalno gradivo, ki so ga pripravili izkušeni trgovci, vključno s članki, navodili in videoposnetki, spletnimi seminarji itd., ki bi lahko pomagali pri učenju, kako zgraditi celovito strategijo trgovanja. Trgovci začetniki se ne bi smeli oddaljiti od učenja uporabe orodij za obvladovanje tveganja, kot je naročilo za zaustavitev izgube, ki bi lahko zmanjšalo izgubo sredstev v primeru, da se trgi premaknejo v nasprotju z njihovimi načrti. Krepitev svojega znanja o trgovanju je način, ki bi mu lahko sledili, preden se podate na vznemirljivo izkušnjo.

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.