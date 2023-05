Kriza zgornje meje dolga v ZDA: ali lahko vpliva na trgovce?

Maj 17, 2023 09:10

Kriza zgornje meje dolga ZDA pritegne iz dneva v dan vse več pozornosti, ko bi morala ameriška vlada zagotoviti, da lahko odplača svoje dolgove posojilodajalcem. Ker je ameriško gospodarstvo eno največjih na svetu, pogajanja o zgornji meji dolga tekmujejo z govoricami o inflaciji, ko gre za naslove najpomembnejših finančnih novic.

To se ni zgodilo prvič. V zadnjih nekaj letih so se nekatere vlade ZDA znašle v stiski, ko so poskušale dvigniti zgornjo mejo dolga, da bi odplačale dolg. V večini primerov so kompromisi in dogovori v zadnjem trenutku rešili dan. Vendar pa lahko takšna pogajanja povzročijo občutek negotovosti na finančnih trgih.

Ali bi morali biti trgovci previdni, saj bi lahko bil ameriški dolar in njegova vrednost v primerjavi s konkurenti v središču tornada? Se bodo delniški trgi soočili s popolno nevihto? Preberite naš blog, kjer razlagamo zgornjo mejo dolga in kako bi lahko vplivala na trge v naslednjih nekaj tednih.

Kakšna je zgornja meja dolga ZDA?

Vlade si morajo izposoditi denar, da lahko plačajo svoje dolgove. To je mogoče storiti na več načinov, na primer z izdajo državnih obveznic itd. Vlade uporabljajo ta sredstva za izplačilo plač, financiranje svojih naložbenih načrtov in drugih podobnih obveznosti.

Zgornja meja dolga ZDA je zakonodajna omejitev zneska državnega dolga, ki ga lahko prevzame ministrstvo za finance ZDA. Zato zgornja meja dolga omejuje, koliko denarja si lahko zvezna vlada ZDA izposodi za pokrivanje svojih finančnih potreb. Analitiki ugotavljajo, da bi morala vlada, če bo zgornja meja dolga dosežena brez možnosti povečanja, uporabiti "izredne ukrepe" za financiranje stroškov, dokler vprašanje ne bo rešeno.

Ker pogajanja o zgornji meji dolga ZDA niso nekaj novega, državna zakladnica nikoli ni bila prisiljena uporabiti "izrednih ukrepov". 14. amandma ameriške ustave ugotavlja: "veljavnost javnega dolga Združenih držav ... ne sme biti vprašljiva," pri čemer nekateri analitiki menijo, da ameriška vlada morda ne bo mogla neplačati svojega dolga, tudi če porabi presega mejo, določeno z zgornjo mejo dolga.

Pogajanja o zgornji meji dolga ZDA: ura tiktaka

Zgornja meja ameriškega dolga trenutno znaša 31,4 bilijona dolarjev. Ameriška vlada ga želi zvišati, vendar pogajanja med demokrati in republikanci niso prinesla nobenih pozitivnih rezultatov. Poročilo Moody's Analytics napoveduje, da bi "v dolgotrajnem zastoju dogovora tečaji delnic padli za skoraj petino, gospodarstvo pa bi se skrčilo za več kot 4 %, kar bi povzročilo izgubo več kot sedmih milijonov delovnih mest."

Poročilo CNN, objavljeno 9. maja, nakazuje, da je ministrica za finance ZDA Janet Yellen klicala poslovneže po vsej državi, da bi jih obvestila o slepi ulici. Yellen je člane kongresa pozvala, da lahko ZDA ne izpolnijo svojih obveznosti takoj in sicer že 1. junija, če zakonodajalci ne bodo obravnavali omejitve dolga pred tem.

Ameriška ministrica za finance Janet Yellen je na srečanju finančnih ministrov skupine G7 poudarila: »Zamisel o neplačilu našega dolga je nekaj, kar bi tako močno ogrozilo ameriško in svetovno gospodarstvo, da mislim, da bi morali to vsi obravnavati kot nepredstavljivo. Amerika ne bi smela tega nikoli zamuditi."

Kaj menijo tržni analitiki o pogajanjih o zgornji meji dolga ZDA?

Strokovnjaki Moody's Analytics so v svojem poročilu zapisali, da »kar se je nekoč zdelo nepredstavljivo, se zdaj zdi resnična grožnja. Če pride do kršitve, je veliko bolj verjetno, da bo imela tako kratkotrajne, kot tudi dolgotrajne vplive. Toda tudi dolgotrajni zastoj nima več ničelne verjetnosti.« V dodatnem komentarju glede morebitnega preboja stropa namigujejo na 10-odstotno verjetnost.

Predstavniki ameriške gospodarske zbornice so novinarjem Reutersa povedali, da so pogajanja med obema stranema glede zgornje meje dolga pozitiven korak k rešitvi, vendar so omenili, da »ne moremo dovolj poudariti, da je časa zelo malo, saj to vsak dan povečuje tveganje za napačen korak."

Bipartisan Policy Center (BPC), možganski trust, ki spremlja spore glede omejitve dolga s sedežem v Washingtonu, je v poročilu (9. maja) zapisal, da bi ameriška vlada lahko začela zamujati svoje plačilne obveznosti med začetkom junija in začetkom avgusta brez povečanja zveznega zneska omejitve dolga.

Ko je komentiral pogajanja, je direktor gospodarske politike BPC opozoril, da so »prihodnji tedni kritični za oceno moči državnih denarnih tokov. Če rešitev ne bo dosežena pred junijem, bodo oblikovalci politik morda igrali vsakodnevno rusko ruleto s polno vero in zaslugami Združenih držav, s čimer bodo tvegali finančno katastrofo za svoje volivce in državo."

Ekonomisti ING so predlagali, da dolgotrajna pogajanja o zgornji meji dolga podpiralo ameriški dolar. »Trenutne razmere neizogibno vplivajo na razpoloženje glede tveganja in nudijo podporo dolarju. Zdaj obstaja vse večja zaskrbljenost, da bo dejansko potrebna tržna razprodaja (na delniških ali denarnih trgih), da se reši slepa ulica. To bi bil scenarij, po katerem bi dolar v kratkem času dobil precejšnjo spodbudo, tudi glede na to, da so se špekulativne kratke cene v USD v zadnjih nekaj mesecih vztrajno povečevale, in eden od razlogov, zakaj podpiramo odlog začetka padajočega trenda ameriškega denarja na tretje četrtletje.

Poročilo inštituta Brookings, citirano v raziskavi Bele hiše, pravi: »Zaradi poslabšanja pričakovanj v zvezi z morebitnim neplačilom bi bile znatne motnje na finančnih trgih vedno bolj verjetne. Takšne motnje na finančnem trgu bi bile zelo verjetno povezane s padcem cen delnic, izgubo zaupanja potrošnikov in podjetij ter krčenjem dostopa do zasebnih kreditnih trgov.«

Pogovori o zgornji meji dolga ZDA, ameriški dolar in obvladovanje tveganja

Ameriški dolar je valuta, s katero se največ trguje na svetu. Dogajanja v zvezi z gospodarstvom ZDA bodo verjetno vplivala na vrednost ameriškega dolarja v primerjavi z drugimi valutami, kot so britanski funt, evro in druge. Nihanja tečajev lahko vplivajo na vaše strategije trgovanja, še posebej, če so nepričakovana. Trgovanje, ko se trgi gibljejo proti vam, lahko povzroči izgubo sredstev; v primeru trgovca začetnika se lahko povečajo možnosti za neuspeh zaradi pomanjkanja izkušenj.

Obvladovanje tveganja je bistvenega pomena, saj trgovci začetniki nimajo izkušenj s soočanjem z neugodnimi tržnimi razmerami. Obstaja široka paleta orodij za obvladovanje tveganja, ki jih trgovci začetniki lahko uporabijo pri izdelavi strategije trgovanja. Čeprav posredniki ponujajo ta orodja, je pomembno vedeti, kako jih uporabljati. Morda se sprašujete, kako se lahko naučite. Izobraževanje je odgovor. Ugledni posredniki ponujajo široko paleto izobraževalnih gradiv, kot so spletni seminarji, e-knjige, članki, ki so jih pripravili strokovnjaki za trgovanje, in vam ponujajo odgovore, ki jih iščete. Trgovci začetniki ne smejo nikoli zanemariti vrednosti obvladovanja tveganja, ki jim omogoča, da uživajo v vznemirjenju trgovanja z manj stresa in tesnobe.

