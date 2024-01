Ameriški trg se je po dolgem premoru ob koncu tedna zaradi dneva Martina Luthra Kinga mlajšega začel znova z aktivnostmi, ki so začele teden s pestro paleto objav gospodarskih podatkov.

V Davosu v Švici se je začelo že 54. letno srečanje Svetovnega gospodarskega foruma , ki pritegne pozornost, saj bodo politični in poslovni voditelji z vsega sveta izmenjali mnenja o različnih zadevah, kot so geopolitične napetosti, globalne gospodarske razmere in drugo.

Oblikovalci politik ECB zavračajo govorice o znižanju obrestnih mer

V evrskem območju je oblikovalec politike ECB Joachim Nagel dejal, da so včasih trgi lahko zelo optimistični, in dodal, da inflacija v evrskem bloku ostaja previsoka. Nagel je opozoril, da bi lahko upravni odbor ECB počakal do poletja in nato začel razmišljati o znižanju obrestnih mer. Ekonomisti nakazujejo, da bi se lahko prvo znižanje obrestnih mer v evroobmočju uresničilo septembra letos, hkrati pa omenjajo, da je Nagel eden od zagovornikov stroge politike v svetu.

Ravno nasprotno, je vodja avstrijske centralne banke Robert Holzmann novinarjem CNBC , ki so se udeležili srečanja WEF v Davosu, povedal: »Ne morem si predstavljati, da bomo še govorili o rezih, ker o tem ne bi smeli govoriti. Vse, kar smo videli v zadnjih tednih, kaže v nasprotno smer, zato morda celo predvidevam, da letos sploh ne bo zmanjšanja.”

Poročilo CPI za december 2023 v Združenem kraljestvu

Urad za državno statistiko (ONS) bo v sredo zjutraj objavil podatke o decembrski inflaciji v državi po CPI. Ekonomisti pričakujejo, da bo poročilo pokazalo 0,2-odstotno rast na mesečni ravni. Na medletni ravni naj bi inflacija CPI znašala 3,8 %, kar je nekoliko manj od novembra.

Od marca 2023 se je skupni CPI v Združenem kraljestvu več kot prepolovil in se upočasnil z 10,1 %. Nekateri tržni analitiki špekulirajo, da bi bila Banka Anglije leta 2024 morda bližje znižanju obrestnih mer, kot je bilo prvotno predvideno. Vendar pa kažejo, da se je inflacija znižala zaradi upada cen goriva, medtem ko so povprečne plače rasle več zaporednih mesecev.

Poročilo o kitajskem BDP za četrto četrtletje 2023

V sredo zjutraj bo kitajski nacionalni urad za statistiko (NBS) objavil raziskavo o BDP za četrto četrtletje leta 2023. Poročilo Reutersa pravi, da je »bruto domači proizvod (BDP) verjetno zrasel za 5,2 % v letu 2023 – kar je doseganje vladnega letnega cilja rasti, delno pripomogel učinek nizke osnove prejšnjega leta, ki so ga zaznamovale blokade zaradi COVID-19, glede na mediane napovedi 58 ekonomistov, ki jih je anketiral Reuters.«

Ista anketa je pokazala, da tržni analitiki pričakujejo, da se bo kitajsko gospodarstvo leta 2024 verjetno upočasnilo na 4,6 %, leta 2025 pa še bolj na 4,5 %. Treba je opozoriti, da je nepremičninski sektor v državi leta 2023 doživel udarec, ekonomisti pa menijo, da bi lahko igrajo pomembno vlogo pri okrevanju gospodarstva.

Nemški BDP se je leta 2023 zmanjšal

Najnovejša raziskava Destatisa je pokazala, da se je nemško gospodarstvo v četrtem četrtletju leta zmanjšalo za -0,3 % na četrtletni ravni. Čeprav se je nemško gospodarstvo zmanjšalo, se je izognilo tehnični recesiji, saj je Destatis popravil podatek za tretje četrtletje na 0 %. Zadnje četrtletje je bilo nekoliko boljše od pričakovanj analitikov. Nemški BDP je še vedno za 0,7 % višji kot leta 2019, leto pred izbruhom pandemije covida.

Ekonomisti ING so komentirali novice o nemškem gospodarstvu, da se je »nemško gospodarstvo v letu 2023 medletno skrčilo za 0,3 %. Še huje pa je, da skorajšnjega okrevanja ni na vidiku in je videti, da bo gospodarstvo šlo skozi prva dveletna recesija od zgodnjih 2000-ih. Na splošno pričakujemo nadaljevanje trenutnega stanja stagnacije in plitke recesije. Pravzaprav je tveganje, da bo leto 2024 še eno leto recesije, veliko. Pričakujemo, da se bo nemško gospodarstvo letos medletno skrčilo za 0,3 %. To bi bilo prvič po zgodnjih 2000-ih, da je Nemčija šla skozi dveletno recesijo, čeprav bi se lahko izkazalo, da je plitka.«

Trgujte na demo računu brez tveganja

Vas zanima trgovanje, ne da bi tvegali svoja sredstva? Admiralsov demo trgovalni račun vam omogoča prav to, medtem ko trgujete v realnih tržnih razmerah. Kliknite spodnjo pasico, da odprete demo račun še danes: