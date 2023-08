Vlagatelji spremljajo ključne govore simpozija Jackson Hole

Avgust 23, 2023 16:33

Ni dvoma, da so ekonomisti po vsem svetu osredotočeni na simpozij Jackson Hole. V tednu, ki vključuje nekaj pomembnih objav in le nekaj dni pred začetkom jeseni, pozornost pritegne letno srečanje Federal Reserve. Tržni analitiki bodo iskali namige glede denarne politike Feda, medtem ko ta poskuša znižati inflacijo.

Simpozij Jackson Hole se začne jutri

Ekonomski simpozij Jackson Hole 2023 bo potekal od 24. do 26. avgusta. Ekonomisti bodo pričakovali, da bodo prisluhnili pripombam vodje Feda Jeroma Powella glede denarne politike centralne banke in kako naj bi ta vplivala na ameriško gospodarstvo v naslednjih nekaj mesecih. Vendar Nomurini analitiki menijo, da "kljub obsegu Fedspeaka, ki se bo verjetno pojavil na dogodku, menimo, da je malo verjetno, da bo veliko novih smernic glede kratkoročne politike."

Treba je opozoriti, da je zapisnik Feda prejšnji teden razkril, da je večina uradnikov Feda dejansko naklonjena nadaljnjim dvigom obrestnih mer, kar kaže na to, da inflacija ostaja nesprejemljivo visoka, saj vidijo "znatna tveganja navzgor za inflacijo".

Pričakuje se, da se bo konference udeležila tudi predstavnica Evropske centralne banke ( ECB ) Christine Lagarde, nekateri tržni strokovnjaki pa menijo, da bi bil njen govor lahko še bolj zanimiv kot Powellov, saj se ECB poskuša spoprijeti s povišano inflacijo.

V torek je predsednik centralne banke Federal Reserve of Richmond Thomas Barkin dejal, da bo »če bo inflacija ostala visoka in povpraševanje ne bo signaliziralo, da bo verjetno padlo, potrebna strožja monetarna politika. Porabniška poraba in gospodarska moč omogočajo, da bi ameriško gospodarstvo lahko ponovno pospešilo, preden se inflacija ohladi.«

Bi lahko RBA septembra zadržala obrestne mere?

Analitiki UOB so v sporočilu za vlagatelje predlagali, da bi avstralska centralna banka (RBA) lahko ohranila obrestne mere nespremenjene na prihajajoči septembrski seji upravnega odbora.

V poročilu je navedeno, da je RBA ohranila obrestne mere nespremenjene dva zaporedna meseca in po množici podatkov menimo, da bodo politiko ohranili nespremenjeno na svojih naslednjih dveh sestankih 5. septembra in 3. oktobra, razen če ne bomo pričakovali presenečenj glede inflacije zaradi julijskega CPI. podatki o 30. avgustu in podatki o CPI za avgust 27. septembra. Vendar verjamemo, da obstaja možnost, da se bo še zadnjič letos dvignil, tako da bo ciljna denarna obrestna mera dosegla najvišjo vrednost 4,35%. Kar zadeva čas, se bo to verjetno zgodilo na sestanku 7. novembra, po objavi CPI za 3Q23 25. oktobra.«

Poročilo o inflaciji CPI v Tokiu

V četrtek bo japonski statistični urad objavil poročilo o inflaciji CPI v Tokiu za mesec avgust. Po napovedih ekonomistov bo inflacija CPI v Tokiu verjetno padla na 3 % na letni ravni. Če bi bila potrjena, bi bila številka za 0,2 % nižja v primerjavi z julijskim odčitkom.

Glede na poročilo, ki ga je objavilo ministrstvo za notranje zadeve in komunikacije, so se osnovne potrošniške cene na Japonskem julija na letni ravni zvišale za 3,1 %. Indeks osnovne inflacije, ki ne vključuje cen hrane in energije, se je medletno zvišal za 4,3 %. Rast osnovnega indeksa cen življenjskih potrebščin se je ujemala z napovedmi analitikov in sledila 3,3-odstotni rasti v prejšnjem mesecu.

