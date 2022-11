Kako trgovati z najnovejšimi novicami za začetnike

Kako trgovati z novicami za začetnike? Prednostna naloga številka 1, vedno obvladujte svoje tveganje.

Trgovanje z novicami v veliki meri temelji na kratkoročnih cenovnih trendih, kar pomeni hitra gibanja osnovnega sredstva po makroekonomskem poročilu. Odzivi trga na gospodarska poročila so lahko nepredvidljivi, zato je obvladovanje tveganja potrebno pri vsakem poslu.

Kaj so ekonomska poročila?

Gospodarska poročila merijo zdravje in rast gospodarstva in so znana tudi kot trgovalne novice. Glede na okoliščine lahko ekonomsko poročilo postane pomembnejše in vplivnejše kot običajno. Leta 2022 so na primer poročila o inflaciji postala bolj opazna zaradi nenavadnega zvišanja cen po pandemiji.

Začetniki bi morali začeti z opazovanjem odzivov trga na glavna gospodarska poročila, ki vplivajo na nacionalne valute. Ti se razlikujejo glede na velikost države, razvitost in trenutno stanje gospodarstva. Oglejmo si scenarije iz petih držav in regij, da vidimo, kako in zakaj bi se lahko njihove valute premaknile po teh poročilih.

Tri novice, ki vplivajo na GBP

Veliki britanski funt (GBP) je nacionalna valuta Združenega kraljestva in simbolizira šesto največje gospodarstvo na svetu. Kot zrelo in pregledno gospodarstvo so trgovski in naložbeni trgi države v celoti razviti. Udeleženci na trgu vedo, kdaj bodo novice na voljo, in lahko svoje odločitve načrtujejo vnaprej.

V okoliščinah po pandemiji naraščajočih obrestnih mer, nizke rasti in visoke inflacije bodo ta poročila verjetno vplivala na sredstva, povezana z GBP:

Odločitve o obrestnih merah Bank of England,

Poročila o bruto domačem proizvodu (BDP),

Poročila o indeksu cen življenjskih potrebščin.

Ne glede na to, ali gre GBP ob objavi poročil navzgor ali navzdol, je odvisno od valutnega para, s katerim trgujete, ker ta razmerja delujejo kot tehtnica, če se ena stran premakne navzgor, se druga premakne navzdol.

Novice, ki vplivajo na USD

ZDA so največje gospodarstvo na svetu in v času pisanja je ameriški dolar ena najmočnejših valut zaradi zvišanja obrestnih mer Federal Reserve. Prevladujoči trendi v ameriškem gospodarstvu v času pisanja so močan trg dela, naraščajoč izvoz surove nafte in strožji kreditni pogoji. Zaradi teh razlogov lahko na sredstva, povezana z USD, vplivajo dogodki trgovanja, kot so:

Izjave o denarni politiki Federal Reserve,

Mesečne raziskave o zaposlovanju, kot je poročilo Non-farm Payrolls,

Bilteni ameriške uprave za energetske informacije (EIA) o surovi nafti.

Trgovalni dogodki, ki vplivajo na jen

Japonska nacionalna valuta jen velja za varno sredstvo skupaj z ameriškim dolarjem. Kot tretje največje gospodarstvo na svetu prevladujoči trendi Japonske vključujejo sorazmerno nizko inflacijo in obrestne mere ter močan maloprodajni sektor. Glede na te razloge bi se lahko vrednost jena v primerjavi z drugimi valutami ob objavi teh poročil spremenila:

Odločitve Banke Japonske o obrestnih merah,

Poročila o prodaji na drobno,

Objave indeksa cen življenjskih potrebščin.

Upoštevajte, da je valutni par USDJPY eden izmed najbolj trgovanih instrumentov na valutnih trgih in lahko niha po vsakem gospodarskem poročilu.

Ekonomske objave, ki vplivajo na EUR

Evroobmočje je največji svetovni trgovinski blok in na EUR lahko vplivajo razlike v uspešnosti med 19 državami članicami znotraj evrskega območja. Zaradi raznolikosti gospodarstev, ki sestavljajo evroobmočje, je težko doseči homogen standard, zato je pomembno spremljati ključna poročila na največjih trgih, kot so Francija, Nemčija in Italija.

Poročila o BDP.

Indeksi nabavnih menedžerjev v proizvodnji in storitvah (PMI).

Politične odločitve Evropske centralne banke.

Katera poročila vplivajo na AUD?

Avstralija, 13. največje svetovno gospodarstvo, je razvita država z močnim sektorjem rudarstva in surovin ter izvoza. Zato avstralski statistični urad objavlja makroekonomska poročila, ki bi lahko vplivala na avstralski dolar (AUD).

Poročila o raziskovanju zlata, srebra in železove rude, med drugim.

Poročila o mednarodni trgovini z blagom in storitvami.

Izvoz vpogledov v litij.

Če povzamem, trgovanje z novicami zahteva raziskave in analize. Sodelujte v brezplačnih spletnih seminarjih Admirals , da boste razumeli, kako trgovati z novicami. Naši strokovni trgovci prikazujejo splošna načela analize trgovanja v podporo vašemu obvladovanju tveganja in sprejemanju odločitev.

Če želite biti na tekočem z najnovejšimi dogodki trgovanja na Forexu, dodajte Admirals Forex koledar med zaznamke.

