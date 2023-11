Kako trgovati z Disneyjem po rezultatih četrtega fiskalnega četrtletja

November 15, 2023 19:26

Disneyjevi zadnji rezultati dobička v četrtem četrtletju 2023 so prvi v skladu z novo strukturo finančnega poročanja, ki jo je določil izvršni direktor Bob Iger. Dobiček podjetja je zdaj razdeljen na tri glavna poslovna področja: zabava, doživetja in šport. Preberite več o rezultatih družbe Disney v četrtem proračunskem četrtletju in o tem, kaj analitiki napovedujejo za delnice.

Instrument: The Walt Disney Co. Simbol za Invest.MT5 račun: DIS Datum ideje: 14. november 2023 Vremenski čas: 1 - 6 mesecec Vstopna nivo: $92,00 Cena izstopa: $122,00 Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Tveganje: Visoki

Račun Invest.MT5 račun

Vsako trgovanje je visoko tvegano in pri trgovanju lahko izgubite več, kot tvegate. Nikoli ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubiti, saj bodo nekateri posli prinesle tudi izgube. Začnite z majhnim zneskom, da boste razumeli svoje lastne stopnje tolerance do tveganja ali pa najprej vadite na demo računu, da pridobite lastno znanje in izkušnje pred dejanskim vlaganjem.

Uspešnost podjetja Disney v Q4 2023

Tukaj je nekaj ključnih poudarkov iz najnovejšega Disneyjevega poročila o dobičku v četrtem fiskalnem četrtletju :

Dobiček na delnico 82 centov v primerjavi s pričakovanimi 70 centi

Prihodki v višini 21,24 milijarde dolarjev v primerjavi s pričakovanimi 21,33 milijarde dolarjev

Čisti dobiček v višini 264 milijonov dolarjev v primerjavi s 162 milijoni dolarjev glede na isto obdobju lani

Skupno število naročnikov Disney+: 150,2 milijona v primerjavi s pričakovanimi 148,15 milijona

V zadnjem četrtletju je dodal 7 milijonov novih naročnikov Disney+

Padec prihodkov od oglasov Disneyjeve mreže ABC

Povečanje agresivnih ukrepov za zmanjševanje stroškov za dodatni 2 milijardi USD

Disney je presegel pričakovanja Wall Streeta glede dobička na delnico in skupnega števila naročnikov Disney+. Vlagateljem je običajno všeč, ko podjetja za pretakanje poročajo o več naročnikih, saj to pomeni več prihodkov. Vendar pa Disney ni le pretočno podjetje, saj ima tudi druga sredstva v doživetjih in športu.

Na splošno je Disney poročal o nižjih prihodkih od pričakovanjih. Prihodki od oglasov so bili bistveno nižji zaradi manjšega prihodka od političnega oglaševanja, zaradi česar je izvršni direktor Bob Iger izjavil, da bi lahko bili pripravljeni na prodajo svojih televizijskih sredstev. Delnice so se ob novici dvignile, saj imajo vlagatelji raje, ko podjetja razbremenijo nedonosna sredstva.

Vendar pa je glavna težava, da je padec prihodkov drugi zaporedni izpad prihodkov za podjetje. To je prvič, da je Disney od začetka leta 2018 zaporedno izgubil prihodek. To je med drugim razlog, zakaj je Disney napovedal še 2 milijardi dolarjev ukrepov za znižanje stroškov, da bi skupni cilj dvignil na 7,5 milijarde dolarjev – kar je pomembna vsota.

Poudarja nekatere temeljne težave Disneyjevega trenutnega širšega poslovnega modela in nekaj, kar bi morali vlagatelji upoštevati.

Disneyjeva napoved delnic – kaj pravijo analitiki?

Glede na analitike, ki jih je anketiral TipRanks za napoved delnic Disneyja v zadnjih 3 mesecih, je trenutno 18 ocen za nakup, 6 za držanje in 1 za prodajo delnice. Najvišja raven cene za Disneyjevo napoved delnice je 122,00 USD z najnižjo ciljno ceno pri 71,00 USD.

Povprečna ciljna cena za Disneyjevo napoved delnic je 106,86 USD.

Vir: TipRanks, 14 November 2023

Primer ideje trgovanja s ceno Disneyjeve delnice

Primer trgovalne ideje za Disneyjevo ceno delnice je lahko naslednji:

Kupite delnico ob preboju nad najvišjo vrednostjo po zaslužku pri 92,00 USD, tako da upoštevate nestanovitnosti na trgih.

Cilj naj bo tik pod najvišjo ciljno ceno analitikov 122,00 USD.

Tveganje naj bo majhno, največ 5 % celotnega računa.

Časovnica = 1 – 6 mesecev

Če kupite 10 Disneyjevih delnic: Če je cilj dosežen = 300,00 $ potencialnega dobička [(122,00 $ - 92,00 $) * 10 delnic].



Ne pozabite, da gredo trgi navzgor in navzdol in je malo verjetno, da se bo cena delnice dvignila po ravni črti. Pravzaprav se lahko celoprecej pade, preden uraste, zlasti glede na dva zaporedna padca prihodkov, ki jih je doživel Disney.

Bodite prepričani, da izvajate dobro obvladovanje tveganja in vedno veste, koliko bi lahko potencialno izgubili pri trgovanju ter povezana tveganja in stroške.

Z računom Admirals Invest.MT5 lahko kupujete in prodajate ameriške delnice s provizijo od 0,02 USD na delnico. To pomeni, da bi nakup 10 delnic Disneyja povzročil provizijo v višini 0,20 USD (0,02 USD * 10 delnic) za izvedbo transakcije na stran.

Obstaja nizka minimalna transakcijska provizija v višini 1 USD. Torej bi zgornji primer trgovalne ideje povzročil skupno provizijo v višini samo 1 USD!

Kako kupiti Disneyjeve delnice v 4 korakih

Z Admirals lahko kupite delnice podjetij, kot je Disney, z nizko provizijo samo 0,02 USD na delnico in nizko minimalno provizijo samo 1 USD za ameriške delnice.

Odprite račun pri Admirals za dostop do Namizja. Kliknite na Trgovanje na enem od svojih dejanskih ali demo računov, da odprete spletno platformo. Poiščite svojo delnico v iskalnem oknu zgoraj desno, da si ogledate grafikon cen v živo. Kliknite Ustvari novo naročilo na dnu zaslona, ​​da odprete trgovalni listek.

Vir: Admirals MetaTrader 5. Disney. Mesečno. Datum: od januarja 2017 do novembra 2023, posneto 14. novembra 2023. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov ali prihodnje uspešnosti.

Kliknite spodnji oglas za nakup delnic Disney še danes!

Ali menite, da se bo cena Disney delnic gibale drugače?

Ne pozabite, da vse ideje o analitiki in trgovanju temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja.

Če menite, da obstaja večja možnost, da se bo cena delnice Disney znižala, potem lahko trgujete tudi na kratko s trgovalnega računa CFD (pogodbe za razliko), ki ga prav tako ponuja Admirals.

Račun Trade.MT5 in Trade.MT4

To pomeni, da lahko trgujete na dolge in kratke čase ter potencialno zaslužite z naraščajočimi in padajočimi tečaji delnic.

