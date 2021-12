Sektor digitalnih plačil je v zadnjih letih v razcvetu. Pojavile so se govorice, da so analitiki napovedovali, da bo podjetje za digitalna plačila PayPal naslednje podjetje v vrednosti 1 bilijon dolarjev!

Toda, ali bi bil nedavni 40-odstotni padec cene delnice PayPal primeren čas za uvrstitev omenjenih delnic na portfelj dolgoročne vrednosti?

Večina analitikov je delnicam še vedno naklonjena, čeprav je konkurenca v sektorju večja kot kdaj koli prej.

Nekateri celo pozivajo k vrnitvi na najvišjo raven vseh časov, kar bi povzročilo skoraj 80-odstotno povečanje od trenutnih ravni. Preberite več, vključno s tem, kako trgovati spodaj.

Delnica: PayPal Holdings Inc Borza: NASDAQ Simbol za račun Invest.MT5: PYPL Datum ideje: 2. decembra 2021 Časovna vrstica: 1-3 mesece Vstopna stopnja: 190,00 $ Ciljna raven: 350,00 $ Velikost pozicije za račun Invest.MT5: največ 7 % Tveganje: Visoko

Račun Invest.MT5 vam omogoča nakup pravih delnic in delnic s 15 največjih borz na svetu.

Vsako trgovanje je visoko tvegano in pri trgovanju lahko izgubite več, kot tvegate. Nikoli ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubiti, saj bodo nekateri posli prinesli izgubo, nekateri pa bodo prinesli dobiček. Začnite z majhnim zneskom, da boste razumeli svoje lastne stopnje tolerance tveganja ali najprej vadite na demo računu, da pridobite znanje pred vlaganjem.

Zakaj trgovati z delnicami PayPal?

. Ali je PayPal visokokakovostna delnica? Ali je trgovanje z diskontom po največjem popravku v celotni zgodovini odkar javno trgujejo primeren čas za nakupe? Kakšno je mnenje večjih institucij? Oglejmo si podrobnosti!

Razlog 1: Zvestoba uporabnikov in rast uporabnikov naraščata

Dve najpomembnejši meritvi za tehnološko podjetje sta rast uporabnikov in vključenost uporabnikov. V poročilu o zaslužku v tretjem četrtletju 2021 je PayPal v svoje knjige dodal približno 13 milijonov novih računov. Iz leta v leto se povečuje tudi angažiranost uporabnikov.

Podjetje je svojemu poslovanju dodalo tudi 1,2 milijona novih trgovskih računov, pri čemer se je skupni obseg plačil povečal za 24 % na 310 milijard dolarjev v tretjem četrtletju.

To pomeni, da vedno več ljudi uporablja storitve PayPal, kar bo verjetno povzročilo več poslovnih prihodkov in splošno zaupanje vlagateljev.

2. razlog: PayPal ima na obzorju nekaj zanimivih projektov

PayPal je pred kratkim napovedal novo partnerstvo z Amazonom, v katerem bo platforma za e-trgovino kupcem omogočala plačevanje s platformo PayPal Venmo. To bi lahko bil velik dodaten tok prihodka, ko se poveča promet le-tega.

Razmah kriptovalut lahko pomaga tudi pri eksponentni rasti PayPala. Trenutno PayPal strankam ponuja možnost samodejnega nakupa kriptovalut z vračilom denarja, zasluženim z nakupi. Nova digitalna denarnica uporabnikom omogoča tudi nakup, shranjevanje in prodajo kriptovalut.

PayPal je pred kratkim vstopil na trg Kupi zdaj, plačaj pozneje. To je nov, a hitro rastoči sektor, ki bi lahko vodil do eksponentne rasti, če bo PayPal uporabil pravi model. Začeli so s nakupom Paidyja za 2,7 milijarde dolarjev – sistema za odloženo spletno plačevanje na tretjem največjem trgu e-trgovine na Japonskem.

Razlog 3: Krize v dobavnih verigah se bližajo koncu

Eden od razlogov za močno razprodajo cene delnice PayPal je posledica predhodnih ocen generalnega direktorja, ki so popolnoma zgrešile pričakovanja analiz. V poročilu o zaslužku je izvršni direktor PayPal Dan Schulman dejal, da se bodo prihodki leta 2022 povečali za 18 %, kar bi znašalo približno 30 milijard dolarjev. Trg je pričakoval 31,6 milijarde dolarjev.

Znižane smernice za naprej so preprosto posledica omejitev dobavne verige, s katerimi se soočajo podjetja njihovih trgovcev, pa tudi odsotnosti spodbudnih plačil in števila ljudi, ki se odločijo za nakupovanje v trgovini, ko se gospodarstvo ponovno odpre.

Ker so vse to začasna vprašanja, lahko vlagatelji ponovno opazijo rast finančnih številk.

Kaj napovedujejo analitiki za zaloge PayPal ?

Po mnenju analitikov, ki jih je anketirala MarketBeat, je trenutno več ocen za nakup delnic PayPal, kot ocen za prodajo. V zadnjih 3 mesecih so se povečale tudi ocene nakupov , kar kaže na bolj pozitiven trend .

Vir: MarketBeat , 1. december 2021

Primer ideje za trgovanje za PayPal

Primer trgovanja za PayPal je lahko naslednji:

Kupite delnico ob popravkih nad 190,00 $.

Ciljajte na najvišjo ciljno ceno analitikov in sicer na 350 $.

Naj bo vaše tveganje majhno in naj znaša največ 7 % celotnega računa.

Časovni okvir = 1 – 3 mesece

Če kupite 10 delnic PayPal: Če je cilj dosežen = 1.650 $ dobička (350 $ - 190 $ * 10 delnic).



Malo verjetno je, da se bo cena delnice enakomerno dvigovala, obstaja možnost, da se lahko celo znižuje, preden se dvigne na nove vrhove. Zato poskrbite za dobro upravljanje tveganja, ki je eden najpomembnejših vidikov uspešnega trgovanja. Vedno morate vedeti, koliko lahko izgubite pri trgovanju in kakšnemu tveganju ste izpostavljeni ob trgovanju.

Drug dejavnik, ki ga je treba upoštevati, je provizija, saj te lahko poberejo večji del vašega dobička. Z računom Admirals Invest.MT5 lahko kupite ameriške delnice od 0,02 $ na delnico. To pomeni, da bi nakup 10 delnic v PayPalu povzročil provizijo v višini 0,20 $ (0,02 $ * 10 delnic).

Obstaja nizka minimalna transakcijska provizija v višini 1 USD. Torej bi zgornji primer trgovanja povzročil provizijo v višini samo 1 USD!

Kako kupiti delnice PayPal v 4 korakih

Z Admirals lahko kupite delnice ameriških podjetij, kot je PayPal, z nizko provizijo le 0,02 $ na delnico in nizko minimalno provizijo le 1 $.

Odprite račun pri Admirals za dostop do Trgovske sobe. Kliknite Trgovanje na enem od svojih računov v živo ali demo, da odprete spletno platformo. Poiščite PayPal na dnu okna Market Watch in povlecite simbol na grafikon. Uporabite funkcijo trgovanja z enim klikom ali z desno tipko miške kliknite in odprite trgovalni list, da vnesete svojo velikost trgovanja, zaustavite izgubo in raven prevzema dobička.

Vir: Admirals MetaTrader 5 Web . Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov ali prihodnje uspešnosti.

Ali vidite, da se bo cena PayPal delnic premikala drugače?

Ne pozabite, da vse analitike in ideje trgovanja temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja.

