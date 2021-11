Kako trgovati s Coinbase do rekordnih vrednosti med kripto bumom

Ker se je cena kriptovalut, kot sta Bitcoin in Ethereum, prejšnji teden dvignila na rekordne vrednosti, so tudi kriptovalute uspele zajahati val višje.

Ena najbolj znanih kriptovalut je Coinbase – borza kriptovalut, ki vam omogoča nakup, prodajo, prejemanje, shranjevanje in pošiljanje vseh vrst kriptovalut.

Medtem ko je delnica na prvi trgovalni dan dosegla rekordno vrednost pri 429 $, je v naslednjih nekaj mesecih padla za več kot 50 % na rekordno nizko vrednost pri 207 $.

Toda zdaj so se delnice Coinbase dvignile za skoraj 60 % in analitiki napovedujejo novo rekordno vrednost, zaradi česar bo delnica za ogled.

Delnica: Coinbase Borza: NASDAQ Simbol za račun Invest.MT5: COIN.US Simbol za račun Trade.MT5: #COIN.US Datum ideje: 3. november 2021 Časovna vrstica: 3-6 mesecev Vstopna stopnja: 350 $ Ciljna raven: 500 $ Stopnja zaustavitve izgube: 265 $ Velikost pozicije za račun Invest.MT5: največ 5 % Tveganje: Visoko

Zakaj trgovati z delnicami Coinbase?

Obstaja več razlogov, zakaj Wallstreet postaja vse bolj bikovski glede delnic Coinbase. Oglejmo si nekaj.

1. razlog: glas za kriptovalute je glas za Coinbase

Primarni tok prihodkov Coinbase je od provizij transakcij s kriptovalutami, ki jih izvajajo njegovi uporabniki. Če ste naklonjeni dolgoročnim obetom, da bodo kriptovalute postale bolj priljubljene, bodo borze, kot je Coinbase, imele koristi od povečanja obsega transakcij.

2. razlog: Regulacija kriptovalute je dobra stvar

Eno od vprašanj za mnoge vlagatelje je dejstvo, da so kriptovalute še vedno večinoma neregulirane. Vendar pa vlade po vsem svetu – vključno z administracijo Joeja Bidna – govorijo o ureditvi sektorja. To je pravzaprav dobra stvar, saj lahko sektorju prinese večjo kredibilnost.

3. razlog: Facebook daje Coinbaseu zaupnico

Facebook je napovedal partnerstvo s Coinbase za lansiranje lastne digitalne denarnice za kriptovalute z imenom Novi. Coinbase bo deloval kot skrbniški partner in pomagal varno shraniti svoje kriptovalute s programsko opremo Coinbase Custody.

4. razlog: Coinbase bo predstavil lastno tržnico NFT

Povpraševanje po NFT ali nezamenljivih žetonih je v zadnjem letu doživelo razcvet. Na primer, skupna prodaja NFT-jev je lani znašala 250 milijonov dolarjev. Letos je to že več kot 2 milijardi dolarjev. Večja podjetja, kot je eBay, sodelujejo v akciji, kot tudi Coinbase.

Načrt je, da bi Coinbase NFT postal peer-to-peer trg za kovanje, nakup in predstavitev NFT-jev, ki je lažje kot trenutno. Čeprav se še ni začel, je čakalna lista prvi dan prejela 1 milijon prijav.

Kaj analitiki napovedujejo za delnice Coinbase?

Po mnenju analitikov, ki so jih anketirali Wall Street Journal, je trenutno več ocen nakupa delnic kot ocen prodaje. V zadnjem mesecu so se povečale tudi ocene nakupov.

Vir: WSJ , 2. november 2021

Od anketiranih analitikov je najvišja ciljna cena delnic Coinbase v naslednjih 12 mesecih 600 $, najnižja ciljna cena je 250 $, povprečno soglasje vseh analitikov pa 376,85 $.

Primer ideje za trgovanje za Coinbase

Primer trgovanja za Coinbase je lahko naslednji:

Kupite delnico ob prekinitvi nad 350 $. Cilj nad rekordno višino na 500 $. Postavite zaščitno zaustavitev izgube na 265 $. Naj bo vaše tveganje majhno in znaša največ 5 % celotnega računa. Časovni okvir = 3 – 6 mesecev Če kupite 1 delnico Coinbase: Če je cilj dosežen = 150 $ dobička.

Če dosežete zaustavitev izgube = 85 USD izgube.

Upravljanje s tveganji je eden najpomembnejših vidikov uspešnega trgovanja. Vedno morate vedeti, koliko lahko izgubite pri trgovanju.

Zgornji primeri so bili izračunani z uporabo kalkulatorja trgovanja Admirals, ki vam omogoča, da vidite, kakšen bi lahko bil vaš dobiček ali izguba na podlagi številk, ki jih vnesete – odlično orodje za trgovce!

Ali vidite, da se Coinbase premika drugače?

Ne pozabite, da vse analitike in ideje trgovanja temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja.

Če menite, da obstaja večja verjetnost, cena delnice Coinbase bo premaknete nižje, potem lahko tudi trgovanje kratko (short selling) iz CFD (pogodbe za razliko) trgovalni račun, ki zagotavljajo tudi admirali.

