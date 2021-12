Kako trgovati ob 50% rast delnic Crowdstrikea med izjemno rastjo kibernetske varnosti

December 16, 2021 15:32

Delnice kibernetske varnosti so bile letos deležne velikega povpraševanju po valu napadov izsiljevalske programske opreme na velike institucije, kot je največji naftovodni sistem v ZDA Colonial Pipeline.

Vse več podjetij uporablja podjetja za kibernetsko varnost za zaščito pred spletnimi napadi – trend, ki se bo verjetno nadaljeval še nekaj časa.

Medtem ko je večina analitikov naklonjenih delnicam kibernetske varnosti, so mnogi od njih trgovali z zelo visokimi večkratniki, tudi po standardu tehnoloških podjetij.

Tudi zato je nedavni 37-odstotni padec delnic za kibernetsko varnost Crowdstrike Holdings zanimiv za dolgoročne vlagatelje. Več o tem izveste v nadaljevanju.

Delnice Crowdstrike Holdings Inc Borza: NASDAQ Simbol: CRWD Datum ideje: 15. december 2021 Čas trajanja 1 - 9 mesecev Vstopni nivo: $200.50 Izstopni nivo: $300.00

Vir: TradingView

Vsako trgovanje je visoko tvegano in pri trgovanju lahko izgubite več, kot tvegate. Nikoli ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubiti, saj bodo nekateri posli zagotovo prineslu izgubo, nekateri pa bodo zmagali. Začnite z majhnim, da boste razumeli svoje lastne stopnje tolerance tveganja ali najprej vadite na demo računu, da pridobite svoje znanje pred vlaganjem.

Zakaj trgovati z delnicami Crowdstrike Holdings ?

Od IPO Crowdstrike Holdings (začetna javna ponudba) junija 2019 so delnice poskočile za več kot 365 %, da so novembra 2021 dosegle rekordno vrednost. Delnica je zdaj padla za več kot 35 % od rekordne vrednosti po znižanju ocene investicijske banke Morgan Stanley.

Vendar pa je večina analitikov še vedno naklonjena dolgoročnim obetom delnic Crowdstrike Holdings in splošnega sektorja kibernetske varnosti. Oglejmo si nekaj razlogov, zakaj nekateri analitiki napovedujejo nove rekordne vrednosti delnic v naslednjih dvanajstih mesecih.

1. razlog: Kibernetska varnost se sreča z računalništvom v oblaku – dva zelo vroča sektorja

V zadnjih nekaj letih sta najhitreje rasla sektorja kibernetske varnosti in računalništva v oblakih. Crowdstrike Holdings združuje oba sektorja v edinstveni ponudbi za industrijo. Nedavni zaslužki kažejo, da je podjetje doživelo povečanje ravni izdatkov podjetij za varnost.

Po mnenju analitikov pri Needham & Co Crowdstrike kaže znake močne rasti in je v dobrem položaju, da izkoristi povečano potrebo po varnosti pred kibernetskimi napadi s svojo vodilno platformo za kibernetsko varnost v oblaku, ki jo je mogoče enostavno prilagoditi. Dodelili so ciljno ceno 340 dolarjev na delnico, kar je precej nad trenutno visoko cenovno ravnjo vseh časov.

2. razlog : Zadnje plače in naprej smernice srca pričakovanja

V zadnjem poročilu o zaslužku je Crowdstrike poročal o prihodkih v višini 380 milijonov dolarjev v primerjavi s pričakovanji okoli 363 milijonov dolarjev. Družba je premagala tudi svoj dobiček na delnico, potem ko je poročala o 0,17 USD na delnico, kar je bilo 70 % več, kot so pričakovali analitiki.

Najpomembneje je, da so bile napovedi za prihodke, prodajo in dobiček za naslednje četrtletje višje od pričakovanj analitikov. Predstavitev novih izdelkov in pridobitev bodo verjetno koristili podjetju in spodbudili njegov ključni izdelek, platformo Falcon.

3. razlog: Nedavni padec je povzročil povečanje ocen nakupov

Ko je Morgan Stanley ocenil prodajo delnic Crowdstrike Holdings, je cena delnice padla za 10 % in še naprej pada in je tako zabeležila trenutni 35-odstotni padec od rekordne vrednosti. Komentar analitikov je navedel, da je delnica "predraga".

Vendar pa je nedavni padec povzročil, da so nekateri analitiki delnici takoj postavili oceno nakupa. To vključuje naložbo JP Morgan, ki je 14. decembra nadgradil oceno precenjeno, s čimer je poudaril potencial za vsaj 25-odstotno rast na podlagi svojega nedavnega poročila o dobičku.

Delnice Crowdstrike Holdings – kaj napovedujejo analitiki?

Po mnenju analitikov, ki so jih anketirali MarketBeat za dolgoročno napoved cene delnic Crowdstrike Holdings, je trenutno več ocen za nakup, kot ocen za prodajo.

Število ocen za nakup je bilo v zadnjih nekaj mesecih enako, vendar se je znižalo, ko je Morgan Stanley spremenil svojo napoved (pred nedavnim 35-odstotnim padcem). Ocene za nakupe so bistveno višje kot v enakem obdobju lani.

Vir: MarketBeat , 15. december 2021

Primer ideje za trgovanje za delnice Crowdstrike Holdings

Primer trgovanja za ceno delnic Crowdstrike Holdings je lahko naslednji:

Kupite delnico ob popravkih nad 200,50 $.

Ciljajte na najvišjo in povprečno ceno analitika vseh časov na 300,00 USD.

Naj bo vaše tveganje majhno in naj znaša največ 7 % celotnega računa.

Časovni okvir = 1 – 9 mesecev

Če kupite 10 delnic Crowdstrike Holdings: Če je cilj dosežen = 995,00 $ dobička (300,00 $ - 200,50 $ * 10 delnic).



Pametno si je zapomniti, da se cena delnice verjetno ne bo dvignila v ravni črti in se bo morda vmes celo znižala, preden se dvigne. Zato poskrbite za dobro upravljanje tveganja, ki je eden najpomembnejših vidikov uspešnega trgovanja. Vedno morate vedeti, koliko lahko izgubite pri trgovanju in s tem povezana tveganja.

Drug dejavnik, ki ga je treba upoštevati, je provizija, saj ti lahko požrejo vaš dobiček. Z računom Admirals Invest.MT5 lahko kupite ameriške delnice od 0,02 $ na delnico. To pomeni, da bi nakup 10 delnic delnic Crowdstrike Holdings povzročil provizijo v višini 0,20 $ (0,02 $ * 10 delnic).

Obstaja nizka minimalna transakcijska provizija v višini 1 USD. Torej bi zgornji primer trgovanja povzročil provizijo v višini samo 1 USD!

Ali menite, da se bo delnica družbe Crowdstrike Holdings gibala drugače?

Ne pozabite, da vse analitike in ideje trgovanja temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja.

