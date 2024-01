Obrestne mere so v zadnjem letu in pol pritegnile veliko pozornosti, saj so jih centralne banke po vsem svetu zvišale, da bi izravnale učinek inflacije, ki vpliva na potrošniške proračune in porabo.

Ker se je zdelo, da zvišanje stroškov izposojanja obvladuje inflacijske pritiske v večjih gospodarstvih, se je začela razprava o znižanju obrestnih mer z nekaterimi ekonomisti, ki so namigovali, da bomo verjetno videli več znižanj obrestnih mer s strani ameriške centralne banke (Fed), Evropske centralne banke (ECB) in Bank of England (BoE).

Vendar se zdi, da podatki, ki kažejo na gospodarsko odpornost v ZDA, Združenem kraljestvu in evroobmočju, zavračajo napovedi glede znižanja obrestnih mer. V tem članku boste imeli priložnost prebrati posodobitve v zvezi z denarno politiko.

Znižanje obrestnih mer Federal Reserve: optimizem v šahu

Neskladje med tržnimi pričakovanji in predvidenimi ukrepi ameriške centralne banke glede obrestnih mer v letu 2024 postavlja prihodnje vrednosti sredstev pod vprašaj. Nekateri analitiki menijo, da bi lahko Fed do konca tega leta nadaljeval z znižanjem za 140–150 bazičnih točk. Vendar pa je zapisnik Feda iz decembra nakazal, da bi se lahko stroški izposojanja v istem obdobju zmanjšali za 75 bazičnih točk.

Upravni odbor Feda je v svojem decembrskem povzetku gospodarskih projekcij ocenil, da se bo njegova referenčna obrestna mera do konca leta 2026 znižala za 250 bazičnih točk. Nekateri ekonomisti ugotavljajo, da je glavna razlika med projekcijami Feda in tržnimi pričakovanji hitrost zniževanja obrestnih mer bi potekala.

Izvršni direktor Goldman Sachs (GS) David Solomon je novinarjem CNBC, ki so se udeležili 54. letnega srečanja WEF v Davosu, povedal, da » se trg očitno približuje položaju številnih rezov. Nobenega dvoma ni, da smo dosegli velik napredek glede inflacije.« Ko je komentiral optimizem trga v zvezi s prihodnjimi znižanji obrestnih mer, je Solomon dodal: »Mislim, da težko vidim pogled trga na sedem znižanj v tem letu. Mislim, da obstaja razumna možnost za nekaj znižanj obrestnih mer letos, nekaj olajšanja. Toda v resnici bo odvisno od tega, kaj pravijo podatki.«

Predsednik Federal Reserve (Fed) v Atlanti Raphael Bostic je v svojih pripombah na Gospodarski zbornici Atlante dejal, da je "izhodišče za znižanje obrestnih mer nekje v tretjem četrtletju, vendar je potrebna previdnost, da ne znižamo prezgodaj ali tvegamo osveženo cenovno spiralo .” Bostic, član Fedovega zveznega odbora za odprti trg (FOMC), je opozoril, da bi do znižanja obrestnih mer lahko prišlo pred julijem, vendar le, če obstajajo "prepričljivi dokazi", da se inflacija upočasnjuje hitreje od pričakovanj.

Oblikovalci politik ECB zavračajo pričakovanja o znižanju obrestnih mer

Skupna inflacija se je v evrskem bloku znižala zaradi stroge denarne politike, ki jo izvaja ECB, pri čemer je osnovna inflacija bolj prožna. Inflacija ostaja nad ciljem ECB, nemško gospodarstvo, največje v bloku, pa se bori za izogibanje recesiji.

Reutersova anketa, objavljena 18. januarja, je pokazala, da 38 od 85 ekonomistov napoveduje znižanje obrestne mere v juliju . V isti anketi je 21 napovedalo znižanje obrestnih mer v aprilu, medtem ko jih 23 ne vidi spremembe v denarni politiki pred tretjim četrtletjem 2024 in pozneje. Tržna poročila so pokazala, da analitiki v tem letu pričakujejo skupno znižanje obrestnih mer za 150 bazičnih točk.

Vendar nekateri člani sveta guvernerjev ECB nasprotujejo "agresivnemu" pozivu udeležencev na trgu k popuščanju. Na primer, vodja avstrijske centralne banke Robert Holzmann je novinarjem CNBC povedal: » Ne morem si predstavljati, da bomo še govorili o rezih , ker o tem ne bi smeli govoriti. Vse, kar smo videli v zadnjih tednih, kaže v nasprotno smer, zato morda celo predvidevam, da letos sploh ne bo zmanjšanja.”

Med razpravo v hiši Bloomberg v Davosu so vodjo ECB Christine Lagarde vprašali o morebitnih znižanjih obrestnih mer in o tem, kako bi se centralna banka evrskega bloka lahko odzvala na nove gospodarske razmere, saj je inflacija v zadnjih nekaj mesecih padla. Lagarde je odgovorila, da so stroški zadolževanja ECB morda dosegli vrh, hkrati pa je poudarila, da se banka pri odločanju zanaša na ekonomske podatke. Vodja ECB je menil, da »preveč optimistični trgi ne pomagajo ECB v boju proti inflaciji. Optimistični smo, da imamo verodostojne obete, da se bo inflacija leta 2025 vrnila na 2 %, vendar je treba še veliko narediti, da se bo to zgodilo.”

BoE: Med kladivom in nakovalom

Gospodarstvo Združenega kraljestva so v preteklih letih prizadele rekordno visoke inflacije, kar je obremenilo potrošniške proračune, saj je dvignilo cene na ravni, kakršnih ni bilo več let. Upravni odbor BoE se je odzval s povišanjem obrestnih mer, da bi nadzoroval inflacijo, kar je otežilo stvari ljudem, ki poskušajo odplačati svoja posojila.

Izvajanje stroge denarne politike je znižalo inflacijo, vendar povprečne plače še naprej rastejo . Decembra so podatki, ki jih je objavil Urad za državno statistiko (ONS), pokazali, da se je inflacija nepričakovano dvignila na 4 %, medtem ko so tržni analitiki pričakovali padec na 3,8 % na letni ravni.

Poročilo BNN Bloomberg je predlagalo, da so "denarni trgi zdaj naklonjeni štirim znižanjem obrestnih mer BOE za četrt točke in vidijo le eno proti tri možnosti za petino leta 2024, glede na zamenjave, povezane s sestanki centralne banke."

Poročilo banke JP Morgan o gospodarstvu Združenega kraljestva je nakazovalo, da bi lahko BoE začela zniževati obrestne mere avgusta letos na podlagi padajoče inflacije in optimizma, povezanega z mehkim pristankom. Ekonomisti pri banki JP Morgan napovedujejo skupno znižanje obrestnih mer za 75 bazičnih točk do konca leta 2024 in dodajajo, da bo »optika celo kratke epizode podciljne inflacije verjetno povzročila dodaten pritisk na to (BoE), da začne z zniževanjem letos .”

Znižanje obrestnih mer in trgovanje z Admirals

Medtem ko se razprava o znižanju obrestnih mer nadaljuje, nekateri trgovci začetniki morda mislijo, da bi bil pravi čas, da zgradijo strategijo trgovanja in izkoristijo nihanja, opažena pri nekaterih finančnih instrumentih.

Trgovci začetniki bi lahko razmislili o nadgradnji svojega znanja trgovanja, da bi zmanjšali učinek pomanjkanja izkušenj. To bi lahko storili tako, da preberete članke in navodila za trgovanje, si ogledate spletne seminarje, na katerih izkušeni trgovci delijo dragocene vpoglede, ali se celo registrirate na izobraževalne tečaje, ki jih ponujajo posredniki.

Trgovci začetniki se lahko tudi naučijo uporabljati orodja za obvladovanje tveganja. Ta orodja trgovcem pomagajo zmanjšati tveganja pri izvajanju svojih trgovalnih strategij. Orodja za obvladovanje tveganja, kot sta naročilo za zaustavitev izgube in naročilo za prevzem dobička, so na najbolj priljubljenih platformah na voljo brezplačno, tako da lahko trgovci začetniki izkoristijo njihove prednosti, če se pravilno uporabljajo.

