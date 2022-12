Novice o energiji in energentih lahko usmerijo pozornost trga na različne izdelke in trende, pogosto imajo dramatičen učinek.

Še pred 50 leti so glavni trgovalni in naložbeni trgi spregledali škodo, ki jo povzročajo emisije, ker je bilo le malo alternativ fosilnim gorivom. Sčasoma so se skozi novice, študije in raziskave začele pojavljati različne perspektive.

Novice so se začele z okoljskimi aktivisti in znanstveniki v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja in so počasi prišle do uglednih strokovnih revij. Od tam so udeleženci na trgu začeli slišati o potrebi po boju proti podnebnim spremembam z izdelki, ki uporabljajo obnovljive vire energije, kot sta sonce in veter.

Okoljska ozaveščenost je spremenila naš pogled na izdelke, ki jih uporabljamo vsak dan. Morda vas bo presenetilo, da so bili električni avtomobili prvič predstavljeni že v dvajsetih letih 19. stoletja in so bili priljubljeni zaradi čistih motorjev. Stroji so izginili iz mode, ko so v zgodnjih 1900-ih na trge prišli avtomobili na plin, med katerimi so v ZDA množično izdelovali model T. Električni avtomobili so ponovno pridobili priljubljenost v devetdesetih letih prejšnjega stoletja in spodbudili naložbe v podjetja za alternativna vozila.

Več kot pet desetletij po začetku gibanja za okoljsko ozaveščenost je Mednarodna agencija za energijo (IEA) napovedala, da bodo obnovljivi viri energije do začetka leta 2025 postali največji svetovni vir energije in bodo prehiteli premog.

"Obnovljivi viri energije so edini vir proizvodnje električne energije, katerega delež naj bi naraščal, z upadanjem deležev pri proizvodnji premoga, zemeljskega plina, jedrske energije in nafte." IEA Renewables 2022.

Obseg napovedi IEA je osupljiv in novico so prenesli številni ugledni mediji. Verjetno bo vplivalo na naložbene tokove in spremenilo pristop energetskih podjetij do obnovljivih virov energije. Glavni akterji na področju energetike so že sprejeli alternative čiste energije in se zavezali, da bodo svoje raziskovanje in razvoj fosilnih goriv uravnotežili s sončno energijo, vetrom in viri energije valov.

Energetski naslovi, kot so naftni madeži in druge vrste okoljske škode, imajo dandanes veliko težo in spodbujajo energetska podjetja, da dajejo prednost varnostnim in okoljskim politikam. Vlagatelji in trgovci so prav tako zelo pozorni na zgodbe, ko gre za geopolitične dogodke ali škodo, povzročeno energetski infrastrukturi.

Medijske zgodbe so del razvoja energetskih trgov. Nekatere najpomembnejše zgodbe v zadnjih 10 letih samo vključujejo fracking, onesnaženost zraka v Aziji, puščanje v Fukušimi in nestanovitnost na trgih surove nafte, če naštejemo le nekatere.

Politika OPEC-a

Svetovni tisk obširno poroča o politikah OPEC, kar vodi do pričakovanj glede cen surove nafte in predpostavk o ponudbi in povpraševanju na energetskih trgih. Ker so politike OPEC-a neposredno povezane z gospodarsko uspešnostjo njegovih članic, obstaja celoten specializiran in vpliven medijski sektor, namenjen analiziranju in poročanju o najnovejših dogodkih.

Kako si razlagati novice o energiji za začetnike

Ko pogledate ozadje energetskih novic, je jasno, kako pomembno je, da so trgovci in vlagatelji na tekočem. Novice o energiji so pogosto lahko katalizator sektorskih trendov, sprožijo ideje za nove izdelke in javna podjetja ter vplivajo na energetske regulatorje.

Upoštevanje energetskih novic pri vaših finančnih odločitvah se pogosto začne doma z zavedanjem, da cene bencina rastejo ali padajo, in upoštevanjem informacij v vašem mesečnem proračunu. Milijoni drugih ljudi počnejo enako, zato se postavlja vprašanje, kako bo to vplivalo na podjetja, ki potrošnikom dobavljajo bencin? Odgovarjanje na vprašanja, kot je ta, je prvi korak pri analizi vpliva energetskih novic na sredstva, s katerimi je mogoče trgovati ali v njih vlagati.

Skratka, radovednost je vaš prijatelj, ko iščete potencialne priložnosti na energetskem trgu.

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.