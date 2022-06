Dolar se je maja dvignil ob retoriki, dvigovanja obrestnih mer, ameriške centralne banke, vendar je v času pisanja nastal občutek, da je valuta upočasnila gibanje v krožeči vzorec pred odločitvijo centralne banke o obrestni meri, določeno za 14. in 15. junij.

Pričakuje se, da bo Fed junija in julija zvišal svoje ključne obrestne mere za 0,5 odstotka, nato pa septembra prekinil zvišanje obrestnih mer. Po drugem scenariju je na mizi 0,75-odstotno povišanje in obstajajo poročila, da podpredsednik ameriške centralne banke Federal Reserve Lael Brainard ne podpira septembrskega premora.

Obeti za ameriško gospodarstvo so zapleteni zaradi vpliva moči USD na izvoz ZDA, potem ko je tehnološki velikan Microsoft zmanjšal svoje ocene prihodkov in dobička za fiskalno četrtletje, ki se je končalo ta mesec, navajajoč neugodne devizne razmere.

Negativen veter za tehnološki sektor je na drugi strani pozitiven vetet v hrbtu za bančni sektor. Ker se obrestne mere v ZDA zvišujejo, lahko banke, kot sta Wells Fargo in Bank of America , pričakujejo višje prihodke od obrestnih mer in rast sredstev, saj se vloge na varčevalne račune in nakupi bančnih obveznic povečujejo. Da ne predstavljam preveč rožnate slike, obstaja tudi možnost neugodnih učinkov deviznih tečajev na bančni sektor ob volatilnosti na valutnih trgih.

Geopolitični dogodki

Pričakuje se, da bodo geopolitični dogodki v Ukrajini še naprej pritiskali na cene surovin in dobavne verige, zlasti v energetskem sektorju. Promptne cene surove nafte in cene zemeljskega plina bodo v teh razmerah verjetno ostale povišane, vprašanja o kitajski rasti pa vplivajo tudi na energetski sektor.

Kitajska tovarniška proizvodnja se je maja zmanjšala zaradi zapor zaradi COVID-19. Čeprav so se omejitve konec meseca umirile, so se ponovno pojavile zaradi kitajske politike ničelne tolerance COVID in ta vzorec bi se lahko nadaljeval do junija.

Energetski trgi so občutljivi na poročila o rasti Kitajske. Ko drugo največje gospodarstvo na svetu oslabi, skupaj z njim upada svetovno povpraševanje po surovi nafti, kar pomeni vzporedno padanje promptnih cen surove nafte. Toda glede na sedanje geopolitične izzive bi bilo za znižanje promptnih cen surove nafte potrebno znatno zmanjšanje rasti kitajskega BDP.

Promptne cene zlata

Močan dolar je do maja zaustavil promptne cene zlata, podprt z naraščajočimi obrestnimi merami in močno rastjo delovnih mest, vendar obstajajo znaki, da se raven zaposlenosti znižuje. To bi lahko pomenilo odpor dolarju in podporo zlatu, če bo ameriški trg dela začel padati.

