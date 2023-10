Kako trgovati z JP Morgan po uspešnosti v tretjem četrtletju

Oktober 19, 2023 08:50

Sezona dobičkov v ZDA se je začela z objavo podjetja JP Morgan. Letos so bile banke v središču pozornosti zaradi propada banke Silicon Valley Bank v prvem četrtletju in negotovosti glede obrestnih mer in tega, kako bo to vplivalo na njihov rezultat.

Izvedite več o rezultatih JP Morgan v tretjem fiskalnem četrtletju in o tem, kaj analitiki napovedujejo za delnice.

Instrument: JP Morgan Chase & Co. Simbol za Invest.MT5 račun: JPM Datum ideje: 16. oktober 2023 Vremenski čas: 1 - 6 mesecec Vstopna nivo: $153,25 Cena izstopa: $215,00 Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Tveganje: Visoki

*Pretekli donosi ne pomenijo tudi prihodnjih donosov. Vsako trgovanje je visoko tvegano in pri trgovanju lahko izgubite več, kot tvegate. Nikoli ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubiti, saj bodo nekateri posli prinesle tudi izgube. Začnite z majhnim zneskom, da boste razumeli svoje lastne stopnje tolerance do tveganja ali pa najprej vadite na demo računu , da pridobite lastno znanje in izkušnje pred dejanskim vlaganjem.

Uspešnost JP Morgan fisklanem Q3 2023

Tukaj je nekaj ključnih poudarkov iz najnovejšega poročila o dobičku v tretjem fiskalnem četrtletju JP. Morgan:

Dobiček na delnico 4,33 $

Prihodki 40,69 milijarde dolarjev v primerjavi z 39,63 milijarde dolarjev

Dobiček se je glede na leto prej povečal za 35 % na 13,15 milijarde USD

Kreditne rezervacije v višini 1,38 milijarde USD so nižje od 2,39 milijarde USD

Dobiček oddelka bančništva na drobno se je povečal za 36 % na 5,9 milijarde USD

Dobiček oddelka za korporativno in investicijsko bančništvo se je zmanjšal za 12 % na 3,1 milijarde USD

Na prvi pogled je JP Morgan presegel pričakovanja analitikov in njihove lastne napovedi z naraščajočimi prihodki, neto obrestnimi prihodki in zaslužki. Boljše rezultate od pričakovanih so v veliki meri pripisali dvigu obrestnih mer in prevzemu First Republic. Ko obrestne mere narastejo, lahko banke posojajo po višji obrestni meri, kar lahko včasih poveča njihov rezultat.

Vendar pa z višanjem obrestnih mer postane izposojanje denarja dražje, kar lahko povzroči upočasnitev dejavnosti združevanja in prevzemov podjetij. To je zato, ker številne združitve vključujejo izposojo denarja za olajšanje nakupa. To je bilo poudarjeno z nižjimi prihodki in dobički investicijskih bank ter podjetij.

JP Morgan je prav tako preprečil trend upadanja, saj je izkoristil okolje obrestnih mer. Manjšim bankam so zaradi višjih obrestnih mer upadli neto obrestni prihodki. Vendar pa sta izvršni direktor Jamie Dimon in finančni direktor Jeremy Barnum v poročilu o dobičku poudarila negotovosti glede prizadevanj ameriških regulatorjev, da banke povečajo raven kapitala na vsaj 100 milijard dolarjev sredstev, kar bi za JP Morgan zahtevalo dodatnih 50 milijard dolarjev kapitala.

Negotovost glede smeri prihodnjih obrestnih mer lahko začne obremenjevati ceno delnice JP Morgan. Druga skrb je globalno makroekonomsko okolje. Na finančne delnice lahko močno vplivajo svetovni dogodki. Zato je pomembno spremljanje tržnega razpoloženja glede globalnih makroekonomskih dogodkov, saj lahko to vpliva tudi na cene delnic poleg temeljev podjetja.

Napoved delnic JP Morgan – Kaj pravijo analitiki?

Glede na analitike, ki jih je anketiral TipRanks za napoved delnice JP Morgan v zadnjih 3 mesecih, je trenutno 14 ocen za nakup, 5 za držanje in 0 za prodajo. Najvišja cenovna raven za napoved delnice JP Morgan je 215,00 USD z najnižjo ciljno ceno pri 150,00 USD.

Povprečna ciljna cena za napoved delnice JP Morgan je 171,05 USD.

Vir: TipRanks , 16. oktober 2023

Primer trgovalne ideje za ceno delnice JP Morgan

Primer trgovalne ideje za ceno delnice JP Morgan je lahko naslednji:

Kupite delnico ob preboju nad najvišjo vrednostjo po zaslužku pri 153,25 USD, tako da upoštevate nestanovitnost.

Cilj naj bo tik pod najvišjo ciljno ceno analitikov pri 215,00 USD.

Tveganje naj bo majhno, največ 5 % celotnega računa.

Časovnica = 1 – 6 mesecev

Če kupite 10 JP. Morgan deli: Če je cilj dosežen = 617,50 $ potencialnega dobička [(215,00 $ - 153,25 $) * 10 delnic].



Ne pozabite, da gredo trgi navzgor in navzdol in je malo verjetno, da se bo cena delnice dvignila po ravni črti. Pravzaprav se lahko še precej zniža, preden se zviša, zlasti glede na negotovo okolje obrestnih mer in trenutne globalne makroekonomske dogodke.

Bodite prepričani, da izvajate dobro obvladovanje tveganja in vedno veste, koliko bi lahko potencialno izgubili pri trgovanju ter povezana tveganja in stroške.

Kako kupiti delnice JP Morgan v 4 korakih

Kako kupiti delnice JP Morgan v 4 korakih

Vir: Admirals MetaTrader 5. JP Morgan. Monthly. Date: Jan 2016 to Oct 2023, captured on 16 Oct 2023. Past performance is not a reliable indicator of future results or future performance.

Ali menite, da se bo cena JP Morgan delnic gibale drugače?

Ne pozabite, da vse ideje o analitiki in trgovanju temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja.

