Japonski jen in BoJ: Kaj morate vedeti

Januar 27, 2023 07:40

V zadnjih nekaj tednih so bili vlagatelji in trgovci osredotočeni na japonski jen in japonsko gospodarstvo. Japonska centralna banka je decembra presenetila tržne analitike, ko je nepričakovano spremenila del denarne politike. V tem blogu bomo razložili, zakaj je japonski jen prišel na naslovnice finančnih novic in kako so odločitve japonske centralne banke vplivale na vrednost valute države.

Pogovorimo se o japonskem jenu

Japonski jen je tretja najprometnejša valuta na svetu, takoj za ameriškim dolarjem in evrom. Jen je tudi najbolj trgovana valuta na azijski celini. Njegovo ime v angleščini pomeni "krog", prvič pa je šel v obtok leta 1871. Trgovci bodo verjetno poznali kodo valute, ki je JPY.

Denarna politika Banke Japonske in japonski jen

Ena od nalog japonske centralne banke ali BoJ, kot boste pogosto prebrali v novicah, je izvajanje denarne politike. Na zasedanju decembra 2022 se je upravni odbor BoJ sestal, da bi sprejel odločitev o obrestnih merah.

Člani sveta so napovedali, da bodo obdržali stroške izposojanja, vendar so presenetili trge z nepričakovano prilagoditvijo nadzora donosnosti obveznic, ki omogoča večjo rast dolgoročnih obrestnih mer. Nekateri oblikovalci politik so predlagali, da bo poteza BoJ pripomogla k temu, da bo program spodbud postal bolj vzdržen, namesto da bi bil korak h koncu njene izjemno ohlapne denarne politike.

Japonski jen je dosegel 4-mesečno najvišjo vrednost v primerjavi z ameriškim dolarjem takoj po koncu seje upravnega odbora.

Zapisnik BoJ, objavljen tik pred silvestrovim, je razkril, da je upravni odbor banke natančno pregledal podatke, ki kažejo spremembe v cenovnih obetih na Japonskem. Po mnenju ekonomistov bi lahko bile te spremembe izhodišče za zmanjšanje spodbud, ko bo trenutni guverner Haruhiko Kuroda odšel.

Kakšna je politika nadzora krivulje donosa?

BoJ je leta 2016 sprejel politiko nadzora krivulje donosnosti, da bi preprečil prenizko obrestno mero. Japonska centralna banka kupuje ogromne količine 10-letnih državnih obveznic, da bi nadzorovala donosnost JGB pri približno 0 %. Decembrska prilagoditev politike dovoljuje, da dolgoročni donosi nihajo plus in minus 50 bazičnih točk, kar je podvojitev glede na prejšnji razpon 25 bazičnih točk. Nekateri ekonomisti menijo, da bi lahko odločitev BoJ dejansko razumeli kot dvig obrestnih mer.

Nekateri tržni analitiki so kritizirali politiko BoJ, saj menijo, da vpliva na tržne cene in slabša jen, kar povečuje stroške uvoženih materialov, potrebnih za različne industrije.

Januarsko srečanje BoJ je razočaralo trge

Decembrska poteza BoJ je vlagatelje in trgovce pustila čakati na bolj agresivne odločitve upravnega odbora. Vendar so se oblikovalci politik BoJ odločili, da obrestne mere in politiko nadzora krivulje donosnosti banke ostanejo nespremenjene.

V izjavi po zasedanju je svet opozoril, da "mora banka nadaljevati s sedanjim nadzorom krivulje donosnosti, ob upoštevanju obetov, da bo potreben čas za doseganje ciljne stabilnosti cen [inflacije] v višini 2 % na vzdržen in stabilen način .”

Posledično je japonski jen 18. januarja padel za 2,4 % glede na ameriški dolar v manj kot treh urah. Zapisnik januarskega sestanka je pokazal, da upravni odbor namerava ohraniti nizke dolgoročne obrestne mere, kar nakazuje, da se BOJ ni mudilo s postopno opustitvijo svojega programa spodbud. Osnovni CPI na Japonskem se je decembra zvišal za 4,0 % na letni ravni in dosegel novo najvišjo vrednost v zadnjih 41 letih.

Japonski jen: kaj lahko pričakujemo?

V pogovoru za CNBC takoj po sestanku BoJ (18. januarja) in padcu jena je Nomurin vodja FX strategije, Yujiro Goto, predlagal, da »srednjeročno, v naslednjih 2-3 mesecih, mislim, da je trend za jen bi moral biti še vedno na strani navzdol proti 125, tudi po današnjem razočaranju.« Ponovil je tudi, da bi se japonski jen lahko okrepil zaradi upanja o spremembi politike, ko bo naslednik Haruhiko Kuroda prevzel oblast.

Poročilo Bank of America, ki je bilo objavljeno 24. januarja, pravi, da »bi prodali dvige USD/JPY, saj menimo, da nekonvencionalne politike BoJ niso vzdržne, naša napoved inflacije na Japonskem za leto 2023 pa je precej nad tržnim konsenzom – 3 % proti 1,9 %.”

Analitiki Mednarodnega denarnega sklada (IMF) so predlagali, da bi morala BoJ omogočiti bolj prožno gibanje donosov obveznic, in dodali, da bi morala biti centralna banka, če se uresničijo pomembna tveganja, pripravljena močneje umakniti svoje spodbude, kot je dvig kratkoročnih obrestnih mer .

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.

Brezplačni trgovalni webinarji Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje BREZPLAČANA REGISTRACIJA

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Prosimo, upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.