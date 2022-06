Podatki o prodaji na drobno kažejo raven prodaje blaga in storitev potrošnikom. Poročila so objavljena na mesečni ravni in so pomembna na trgovalnih trgih, saj predstavljajo približno 70 odstotkov potrošniške porabe, številke pa so natančen pokazatelj gospodarskega zdravja. Če rezultati niso v skladu s pričakovanji trgovcev, lahko pride do gibanj v povezani valuti. V primeru boljših rezultatov od pričakovanih bi lahko prišlo do nakupnega zanimanja, v primeru slabšega od pričakovanega pa bi valuto lahko razprodali.