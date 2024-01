Inflacija CPI v Angliji nepričakovano narastel, funt pridobiva na vrednosti glede na USD

Januar 17, 2024 18:17

Inflacija CPI v Združenem kraljestvu se je decembra nepričakovano povečala na 4 %, medtem ko so ekonomisti, ki jih je anketiral Reuters, pričakovali skromen padec na 3,8 %. Osnovna inflacija CPI, ki izključuje nestanovitne cene hrane, energije, alkohola in tobaka, je na letni ravni znašala 5,1 %, kar je nad napovedjo 4,9 %. Državni statistični urad (ONS) je dejal, da je decembrsko zvišanje inflacije povzročilo zvišanje dajatve na tobak.

Naraščajoče številke o inflaciji sprožajo vprašanja glede pristopa Bank of England (BoE) k znižanju obrestnih mer, potem ko jih je dvignila na najvišjo raven v zadnjih 16 letih. Posledično je v sredo zjutraj funt v primerjavi z ameriškim dolarjem zrasel za 0,3 %.

Finančni minister Jeremy Hunt je dejal: "Kot smo videli v ZDA, Franciji in Nemčiji, inflacija ne pada naravnost, vendar naš načrt deluje in bi se ga morali držati. Sprejeli smo težke odločitve, da bi nadzorovali zadolževanje, zdaj pa smo na poti, zato moramo ostati na začrtani poti, vključno s spodbujanjem rasti s konkurenčnejšimi davčnimi ravnmi.«

Kitajski BDP raste leta 2023 in presega pričakovanja

Raziskava, ki jo je objavil Državni statistični urad (NBS), je pokazala, da je kitajsko gospodarstvo v letu 2023 zraslo za 5,2 %, čeprav je bilo okrevanje veliko težje od pričakovanj. Ekonomisti so ugotovili, da sta manjše povpraševanje od pričakovanega in kriza v nepremičninskem sektorju igrala vlogo pri boju gospodarstva, da bi doseglo ravni pred covidom.

Ekonomisti pri NBS so ugotovili, da sta "trenutno stopnja državnega dolga naše države in stopnja inflacije nizka, zbirka orodij politike pa se nenehno bogati," je dejal Kang iz NBS. "Fiskalna, monetarna in druge politike imajo razmeroma velik manevrski prostor, obstajajo pa pogoji in prostor za intenzivnejše izvajanje makropolitik.«

V začetku tega tedna je Ljudska banka Kitajske (PBoC) pustila obrestne mere nespremenjene, čeprav so nekateri ekonomisti pričakovali znižanje obrestnih mer. Analitiki pri Moody's Analytics so povedali, da »postopno uvajanje podpore od sredine leta ni veliko spremenilo stvari. Jasno je, da kitajsko gospodarstvo potrebuje dodatne spodbude. Neposredna podpora za gospodinjstva bi lahko bila lomilka, ki je potrebna za odpiranje denarnic, vendar je bila možnost takšne podpore za uradnike v zadnjih letih nezaželena. Namesto tega sta bolj verjetna monetarna sprostitev in nova izdaja dolga za infrastrukturne, energetske in proizvodne projekte.«

IMF: Ameriško gospodarstvo kljub zvišanju obrestnih mer vzdržljivo

Namestnica generalnega direktorja Mednarodnega denarnega sklada (IMF) Gita Gopinath je na novinarski konferenci v Davosu povedala, da je ameriško gospodarstvo že doživelo 75-odstotni učinek zvišanja obrestnih mer Federal Reserve.

Gopinath je opozoril, da »moramo priznati, da je bilo v gospodarstvu veliko odpornosti kljub dvigom obrestnih mer, ki smo jim bili priča … naša ocena je, da je za ZDA približno tri četrtine ali 75 % prenosa že šlo skozi, ostalo pa bo šlo letos.«

Poročilo o prodaji na drobno v ZDA za december 2023

Ameriški urad za popis prebivalstva bo v četrtek objavil decembrsko poročilo o prodaji na drobno. Tržni analitiki pričakujejo, da se bo prodaja na drobno povečala za 0,4 % na letni ravni, pri čemer bo številka verjetno nekoliko višja od novembrske. V letu 2023 je maloprodajna prodaja v ZDA dosegla pozitivne stopnje v devetih od dvanajstih mesecev v letu.

V kombinaciji s poročilom o industrijski proizvodnji bi optimistični podatki o prodaji na drobno lahko oblikovalcem Feda omogočili, da ohranijo restriktivno držo denarne politike, medtem ko bi mehko poročilo lahko okrepilo razloge za znižanje obrestnih mer v marcu.

Poročilo o prodaji na drobno v Združenem kraljestvu za december 2023

Urad za državno statistiko (ONS) bo v petek objavil poročilo o prodaji na drobno v Veliki Britaniji za december. Tržni analitiki kažejo, da se je prodaja na drobno povečala za 1,1 % na letni ravni, vendar napovedujejo padec za 0,5 % na mesečni ravni.

V začetku januarja je British Retail Consortium (BRC) poročal, da je bila denarna poraba decembra višja za 1,7 % na letni ravni, kar je zabeležilo padec nakupov po upoštevanju inflacije. Ekonomisti BRC so ugotovili, da "praznično obdobje ni nadomestilo zahtevnega leta počasne rasti prodaje na drobno, saj je šibko zaupanje potrošnikov še naprej zaviralo porabo."

Trgujte na demo računu brez tveganja

Vas zanima trgovanje, ne da bi tvegali svoja sredstva? Admiralsov demo trgovalni račun vam omogoča prav to, medtem ko trgujete v realnih tržnih razmerah. Kliknite spodnjo pasico, da odprete demo račun še danes:

Brez tveganja Demo račun Registrirajte si brezplačen demo račun in obvladajte svojo trgovalno strategijo ODPRITE DEMO RAČUN

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.