Kako trgovati z Home Depotom po uspešnosti v drugem četrtletju

Avgust 24, 2023 13:17

Home Depot je ameriško večnacionalno maloprodajno podjetje, ki se osredotoča na izdelke in storitve za izboljšanje doma. To vključuje prodajo gradbene opreme, orodja, naprav in drugega.

Je največji trgovec na drobno, ki se ukvarja z izboljšavami doma v Združenih državah in upravlja z več kot 2300 trgovinami po ZDA, Kanadi in Mehiki.

Izvedite več o uspešnosti družbe Home Depot v drugem četrtletju in kaj analitiki napovedujejo za delnice.

Instrument: Home Depot Simbol za Invest.MT5 račun: HD Datum ideje: 22. avgust 2023 Vremenski čas: 1 - 6 mesecec Vstopna nivo: $338,50 Cena izstopa: $384,00 Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Tveganje: Visoki

Račun Invest.MT5 vam omogoča nakup pravih delnic in delnic s 15 največjih borz na svetu.

Vir: TradingView *Pretekli donosi ne pomenijo tudi donosov v prihodnosti.

Vsako trgovanje je visoko tvegano in pri trgovanju lahko izgubite več, kot tvegate. Nikoli ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubiti, saj bodo nekateri posli prinesle tudi izgube. Začnite z majhnim zneskom, da boste razumeli svoje lastne stopnje tolerance do tveganja ali pa najprej vadite na demo računu, da pridobite lastno znanje in izkušnje pred dejanskim vlaganjem.

Uspešnost Home Depot Q2 2023

Tukaj je nekaj ključnih poudarkov iz zadnjega poročila o dobičku v drugem četrtletju podjetja Home Depot:

Dobiček na delnico je 4,65 USD v primerjavi s pričakovanimi 4,45 USD

Prihodki v višini 49,92 milijarde dolarjev v primerjavi s pričakovanimi 42,23 milijarde dolarjev

2-odstotni medletni upad prodaje, vendar boljši od pričakovanega 3,9-odstotnega upada

Napovedan odkup delnic v višini 15 milijard dolarjev

Home Depot je presegel pričakovanja analitikov glede zaslužka in prihodkov, kar je prvič v zadnjih treh četrtletjih, da je presegel pričakovanja glede prihodkov. Zabeležila pa je tudi medletni padec prodaje za 2 %.

Glavni finančni direktor Richard McPhail je izjavil, da so potrošniki previdni pri nakupu dragih izdelkov. Večina teh nakupov je bila narejena med pandemijo, zaradi višjih obrestnih mer pa potrošniki odlagajo večje nakupe.

Medtem ko podatki kažejo, da se je običajni znesek, ki ga porabi potrošnik, zmanjšal, je tudi ugotovljeno, da število nakupovalnih transakcij narašča. Poleg tega so se motnje dobavne verige zaradi pandemije Covid zdaj normalizirale.

Zaskrbljenost vlagateljev je močna kombinacija šibkejšega stanovanjskega trga, visoke inflacije in višjih stroškov izposojanja zaradi naraščajočih obrestnih mer. Če se bodo ti trendi nadaljevali, se lahko potrošniki odrečejo večjim nakupom v Home Depotu, kar bo vplivalo na prihodke podjetja.

V poročilu o zaslužku je vodstvena ekipa poudarila, da bi se lahko ponovilo šibko leto, saj so napoved za leto slabše. Pri analizi delnic, povezanih s potrošniki, je vredno raziskati tudi makroekonomsko okolje, saj lahko to močno vpliva na potrošniške navade potrošnikov in dobičke podjetij.

Napoved za delnice Home Depot – kaj pravijo analitiki?

Glede na analitike, ki jih je anketiral TipRanks za napovedi delnic Home Depot v zadnjih 3 mesecih, je za delnica trenutno 15 ocen za nakup, 8 za za držanje in 0 za prodajo. Najvišja cenovna raven za napoved delnice Home Depot je 384,00 $ z najnižjo ciljno ceno pri 276,00 $.

Povprečna ciljna cena za napoved delnic Home Depot je 342,48 USD.

Vir: TipRanks , 22. avgust 2023

Primer trgovanja z delnicami Home Depot

Primer trgovalne ideje s ceno delnic Home Depot je lahko naslednji:

Kupite delnico ob preboju nad najvišjo vrednostjo po zaslužku pri 338,50 USD, da upoštevate nestanovitnost.

Cilj tik pod najvišjo ciljno ceno analitikov 384,00 USD.

Tveganje naj bo majhno, največ 5 % celotnega računa.

Časovnica = 1 – 6 mesecev

Če kupite 10 delnic Home Depot: Če je cilj dosežen = 455,00 $ potencialnega dobička [(384,00 $ - 338,50 $) * 10 delnic].



Ne pozabite, da gredo trgi navzgor in navzdol in je malo verjetno, da se bo cena delnice dvignila po ravni črti. Pravzaprav se lahko celo precej zniža, preden se dvigne, zlasti če upoštevamo, kako občutljive so lahko potrošniške delnice na gospodarska nihanja.

Bodite prepričani, da izvajate dobro obvladovanje tveganja in vedno veste, koliko bi lahko potencialno izgubili pri trgovanju ter povezana tveganja in stroške.

Z računom Admirals Invest.MT5 lahko kupujete in prodajate ameriške delnice s provizijo od 0,02 USD na delnico. To pomeni, da bi nakup 10 delnic v delnicah Home Depot povzročil provizijo v višini 0,20 USD (0,02 USD * 10 delnic) za izvedbo transakcije na stran.

Obstaja nizka minimalna transakcijska provizija v višini 1 USD. Torej bi zgornji primer trgovalne ideje povzročil skupno provizijo v višini samo 1 USD!

Kako kupiti delnice Home Depot v 4 korakih

Z Admirals lahko kupite delnice podjetij, kot je Home Depot, z nizko provizijo samo 0,02 USD na delnico in nizko minimalno provizijo samo 1 USD za ameriške delnice.

Odprite račun pri Admirals za dostop do nadzorne plošče. Kliknite na Trgovanje na enem od svojih pravih ali demo računov, da odprete spletno platformo - webtrader. Poiščite svojo delnico v iskalnem oknu zgoraj desno, da si ogledate grafikon cen v živo. Kliknite Ustvari novo naročilo na dnu zaslona, ​​da odprete trgovalno naročilo.

Vir: Admirals MetaTrader 5. Home Depot. Mesečno. Datum: od novembra 2013 do avgusta 2023, posneto 22. avgusta 2023. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov ali prihodnje uspešnosti.

Kliknite spodnjo pasico za nakup delnic Home Depot še danes! ▼▼▼

Ali menite, da se bo cena Home Depot delnic gibala drugače?

Ne pozabite, da vse analitike in ideje trgovanja temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja.

Če menite, da obstaja večja verjetnost, da se bo cena delnice Home Depot premaknila navzdol, potem lahko trgujete tudi na kratko ali short pozicije preko CFD-jev (Pogodbe za razliko), ki jih ponuja tudi Admirals.

Račun Trade.MT5 in Trade.MT4 vam omogoča, da s CFD-ji špekulirate o smeri cen delnic.

To pomeni, da lahko trgujete dolge in kratke pozicije, da bi lahko ustvarili dobiček od naraščajočih in tudi padajočih tečajev delnic. Preberite več o CFD-jih v najnovejšem članku Kako trgovati s CFD-ji.

INFORMACIJE O ANALITIČNIH MATERIALAH:

Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije v zvezi z vsemi analizami, ocenami, napovedmi, napovedmi, pregledi trga, tedenskimi obeti ali drugimi podobnimi ocenami ali informacijami (v nadaljevanju »Analize«), objavljenimi na spletnih straneh investicijskih družb Admirals, ki delujejo pod blagovno znamko Admirals (v nadaljevanju » Admirals") Preden se odločite za naložbo, bodite pozorni na naslednje: