Guverner BoE pravi, da je prezgodaj za znižanje obrestnih mer, osredotočite se na jesensko izjavo

November 22, 2023 11:38

Pozornost se preusmerja na Združeno kraljestvo, saj je guverner Bank of England pustil odprta vrata za nadaljnje zaostrovanje denarne politike, medtem ko so ekonomisti pripravljeni poslušati jesensko izjavo kanclerja Združenega kraljestva danes popoldan.

Nekatera medijska poročila kažejo, da bi lahko jesenska izjava vključevala znižanje davkov in zatiranje ugodnosti. Vsebina jesenske izjave bi lahko vplivala na vrednost britanskega funta v primerjavi z njegovimi konkurenti.

Guverner BoE pravi, da je prezgodaj za znižanje obrestnih mer

Med svojimi pripombami pred odborom za finance je guverner BoE Andrew Bailey predlagal, da trgi podcenjujejo tveganje vztrajne inflacije. Vodja BoE se je zdel "jastrebski" in rekel, da bi bilo veliko prezgodaj razmišljati o znižanju obrestnih mer, medtem ko je članica MPC Catherine Mann opozorila, da "mislim, da dejanja govorijo glasneje kot besede, zlasti ko imate opravka s trgi. To je ključni razlog, zakaj menim, da je pomembno ukrepati in pokazati zavezanost cilju,« kar namiguje, da bi lahko bila možnost nadaljnjega zvišanja obrestnih mer.

Andrew Bailey je dejal, da je bila centralna banka Združenega kraljestva ena prvih, ki je zvišala stroške zadolževanja, in dodal, da bi se morali vsi osredotočiti na 2-odstotno ciljno inflacijo, pri čemer je zavrnil zamisel o postavitvi novega cilja okoli 3-odstotne inflacije, ki bi ustrezal trenutnim finančnim razmeram. . Zaradi pripomb oblikovalcev politik BoE je funt zrasel in dosegel najvišjo vrednost v dveh mesecih v primerjavi z ameriškim dolarjem.

Zapisnik RBA kaže voljo za ukrepanje proti inflaciji

Avstralska centralna banka (RBA) je v torek objavila zapisnik svoje zadnje seje upravnega odbora. Tržni analitiki so natančno preučili vsebino in ugotovili, da so oblikovalci politike RBA pripravljeni sprejeti nadaljnje ukrepe za nadzor nad inflacijskimi pritiski. Zapisnik je pokazal, da je RBA 7. novembra zvišala stroške izposojanja, da bi preprečila naraščajočo miselnost med podjetji, da bi lahko povišanje stroškov prenesli na njihove stranke.

Člani sveta so ugotovili, da lahko naraščajoče cene stanovanj v državi pomenijo, da denarna politika ni posebej restriktivna, in poudarili, da referenčna obrestna mera ostaja nižja v primerjavi z drugimi gospodarstvi.

Ministri OPEC+ se bodo ta konec tedna srečali, da bi razpravljali o proizvodnji nafte

Energetski ministri OPEC+ naj bi se sestali ta konec tedna, da bi razpravljali o stopnjah proizvodnje nafte in ustrezno prilagodili svoje politike. Nekateri analitiki za surovine so opozorili, da bi lahko prišlo do dodatnih zmanjšanj proizvodnje nafte, zlasti s strani Savdske Arabije, medtem ko so ZDA povečale lastno proizvodnjo, da bi pokrile primanjkljaj, ki so ga povzročile odločitve OPEC+ v zadnjih nekaj mesecih.

Analitiki banke JP Morgan so v poročilu navedli, da bi lahko cene surove nafte brent leta 2024 ostale nespremenjene in v povprečju znašale 83 dolarjev za sod. Isto poročilo napoveduje, da se bodo cene nafte leta 2025 gibale okoli 75 dolarjev za sod. Ekonomisti JP Morgan pričakujejo, da bosta Rusija in Savdska Arabija podaljšali svoje prostovoljno zmanjšanje proizvodnje/izvoza do prvega četrtletja 2024.

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.