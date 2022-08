Ker se bliža konec tretjega četrtletja, se trgovci in vlagatelji brez dvoma sprašujejo, ali bodo inflacijski obeti v naslednjem četrtletju boljši ali slabši. Različni deli sestavljanke svetovne inflacije bodo vplivali na razvoj dogodkov, ko se bomo bližali koncu zahtevnega leta.

Stopnje rasti in inflacije v Združenem kraljestvu so šle v nasprotno smer, potem ko se je gospodarstvo v drugem četrtletju skrčilo za 0,1 odstotka v primerjavi z 0,8-odstotno rastjo v prvem četrtletju. Stopnja inflacije je junija dosegla visokih 9,4 odstotka, vendar je trg dela močan in zadržuje stagflacijo. Kot kaže, se bodo potrošniki in podjetja v četrtem četrtletju še naprej soočali z zaostrovanjem denarne politike v obliki višjih obrestnih mer.

Drugačna je slika v ZDA, kjer se je inflacija julija znižala na 8,5 odstotka z junijskih 9,1 odstotka. Medtem ko je Združeno kraljestvo na robu tehnične recesije, so ZDA že v recesiji. Obstaja ena podobnost med trgoma dela Združenega kraljestva in ZDA, ki sta oba dobro poslovala v drugem in tretjem četrtletju, če upoštevamo vse. Druga podobnost je sokolska politika centralne banke in okolje naraščajočih obrestnih mer, ki bo verjetno prevladovalo do konca leta.

Zdi se, da ima gospodarstvo EU manj negativnih tveganj za rast BDP v primerjavi z ZDA in Združenim kraljestvom, vendar je inflacija julija dosegla 9,6 odstotka. Evropska centralna banka (ECB) je še vedno najmanj jastrebova od treh centralnih bank, saj raje ščiti rast po COVID-u in se počasneje premika proti višjim obrestnim meram. Kljub temu se bo ECB v četrtem četrtletju verjetno odločila za zaostrovanje denarne politike, trg dela v bloku pa je razmeroma trden, kar pomeni, da bo centralna banka lahko postala bolj jastrebova.

Medtem ko so Evropa, ZDA in Združeno kraljestvo že globoko v svojem višjem inflacijskem ciklu, Kitajska šele začenja doživljati stopnje inflacije, ki presegajo varnostno raven 2 odstotkov. Inflacija se je julija zvišala na 2,7 odstotka v primerjavi z 2,5 odstotka junija, vendar je stopnja brezposelnosti relativno nizka in znaša 5,5 odstotka. Rast je šibka, saj je s 4,8 odstotka v prvem četrtletju padla na 0,4 odstotka v drugem četrtletju. Če se bo rast Kitajske ob naraščajoči inflaciji še naprej zmanjševala, bi to lahko povzročilo pritisk na potrošnjo in naložbe.

Če pogledamo širšo sliko, se zdi, da bo inflacijski nasprotni veter potreboval več časa, da se umiri. Nagnjenost k naložbenemu tveganju se med vsakim krogom zvišanja obrestnih mer zmanjša in potrebuje nekaj časa, da si opomore. Na valutnih trgih bo razpoloženje vlagateljev verjetno še naprej previdno in osredotočeno na varno trgovanje z USD in jenom, dokler inflacija ne bo predstavljala manjšega tveganja.

Nenazadnje je vloga geopolitike močno v igri, ko se ZDA usmerjajo proti volitvam, konflikt v Ukrajini pa ne kaže znakov popuščanja. Geopolitična tveganja prispevajo k mešanim gospodarskim obetom, kar pomeni, da bodo morali vlagatelji in trgovci biti pozorni na vse slabše trende v ključnih merilih inflacije, rasti in zaposlovanja.

