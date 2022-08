Trgovalne novice za začetnike - Kakšna je povezava med Forex Spread-om in novicami

Avgust 26, 2022 17:20

V tem članku boste izvedeli več o povezavah med Forex Spreado in novicami o trgovanju, vključno z:

Kaj so Forex Spreadi ali razmiki?

Kaj so trgovalne novice?

V čem je oblikovanje cen?

Pričakovane in nepričakovane novice o trgovanju

Vpliv nestanovitnosti trgovalnih novic na spreade

Kaj so Forex Spreadi?

Forex spread je razlika med povpraševalnimi in ponujenimi cenami v valutnih poslih. Nihajo glede na povpraševanje, ponudbo in spreadom, ki ga zaračunava ponudnik finančnih storitev.

Obseg trgovanja je enakovreden povpraševanju in poganja ceno instrumenta navzgor ali navzdol. Naročila, ki jih izpolni nasprotna stranka, so enakovredna dobavi. V tem članku se ne bomo spuščali v globino o Forex spreadih, če vas zanima več, lahko vse o njih preberete tukaj.

Kaj so trgovalne novice?

Trgovske novice so opredeljene kot številne ekonomske objave na dan iz statističnih raziskav, ki jih objavijo vladni oddelki, kot je ameriški urad za ekonomsko analizo, in zasebna podjetja za ekonomsko analizo, kot je S&P Global. Rezultati njihovih raziskav so objavljeni v javnih izjavah, ki vplivajo na trgovalne trge in sprožijo nakupe ali prodaje valutnih instrumentov. Mediji hitro razširijo posodobljene podatke raziskave.

Primeri novic o trgovanju vključujejo izjave centralnih bankirjev, rezultate in projekcije gospodarske rasti, potrošniško porabo, stopnje inflacije in stopnje brezposelnosti. Več primerov dogodkov trgovalnih novic lahko najdete na Admirals Forex koledar.

Kako se oblikujejo cene?

Informacije potujejo hitro po internetni finančni avtocesti, tako hitro, da lahko objava novic o trgovanju sproži skoraj takojšen odziv na valutnih trgih.

Trgovci po vsem svetu, ki se ponavadi odzovejo na karkoli nepričakovanega v rezultatih, hitro pridobijo gospodarske povratne informacije iz objav trgovalnih novic. Ko se to izvaja v množičnem obsegu, se oblikovanje cen spremeni v trend valutnega para. Trendi so lahko v obliki padajočih (medvedji) ali naraščajočih (bikovski), ki so prikazani v programski opremi za modeliranje trga, ki se uporabljajo v tehnični analizi.

Pričakovane in nepričakovane novice o trgovanju

Tržno soglasje običajno določa pričakovanja glede rezultatov trgovalnega dogodka. Vsak tržni konsenz izhaja od finančnih analitikov in o njem poročajo finančni mediji.

Trgovci pozorno spremljajo medije. Ko ZDA na primer objavijo svoje zadnje četrtletne rezultate gospodarske rasti, je pred tem dogodkom množica tržnih soglasij. Soglasje je lahko presenetljivo natančno. To je zato, ker ne gre za ugibanja, ampak temelji na uradnih napovedih rasti, prejšnjih rezultatih in trendih v povezanih gospodarskih sektorjih. Ne pozabite, da vsako tržno soglasje napoveduje dogodek v prihodnosti in ga je treba jemati kot strokovno mnenje, ne kot trenutno dejstvo.

Vpliv nestanovitnosti trgovalnih novic na spreade

Novice o trgovanju vplivajo na razmike (spreade), ko sprožijo nestanovitnost na valutnih trgih. Volatilnost lahko pospeši kateri koli dani trend in povzroči močne skoke cen sredstev, zato izkušeni trgovci vedo, da morajo nastaviti omejitve izgube (stop loss), ko zavzamejo pozicijo na valutnem paru.

Razmiki (spreadi) se lahko razširijo ali zožijo, odvisno od okoliščin. Hitro povečanje volatilnosti lahko poveča razmike, saj postanejo nasprotne stranke, kot so banke in druge institucije v verigi naročil, bolj nenaklonjene tveganju v svojih strategijah Bid. To bi lahko povzročilo manjši obseg trgovanja v nekaterih scenarijih, kot so dogodki Črni labod.(Black Swan)

Medtem ko so za bolj tvegano volatilnost značilni močnejši vzponi ali padci, ki pritiskajo na gibanje cen premoženja, se na trgih vedno dogaja določena stopnja sprememb. Za zdrava gibanja cen je značilna določena volatilnost, kar pomeni nakupno ali prodajno zanimanje na podlagi tehtnih temeljnih razlogov. V teh obdobjih se lahko razmiki zmanjšajo, ko se poveča zaupanje na trgovalnih trgih.

Skratka, pametno je imeti v mislih povezavo med novicami o trgovanju in razmiki (spreadi) na Forexu. Upoštevanje možnosti širjenja in zmanjševanja razmikov(spreadov) bi moralo biti ključno za vašo strategijo obvladovanja tveganja.

