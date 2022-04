Trgovalna ideja: Delnice FedEx in 20-odstotna rast med dostavo z dronom in testiranjem EV

Cena delnice logističnega podjetja FedEx se je v obdobju pandemije dvignila za več kot 250 odstotkov. Odkar je junija 2021 dosegel rekordno vrednost, se je delnica znižala za skoraj 40%.

Medtem ko je podjetje v letih 2020 in 2021 beležilo močne zaslužke, so nedavni zaslužki padli zaradi višjih stroškov goriva in pomanjkanja delovne sile zaradi Covida.

Kot boste videli v nadaljevanju tega članka, so hedge skladi v zadnjem četrtletju povečali tudi svoje položaje v podjetju FedEX. Spodaj preberite, kako trgovati z delnicami FedExa.

indeksu DAX40 odvijajo nekateri zanimivi tehnični vzorci, ki so obravnavani v tem članku.

Delnica FedEx Corp Borza: NYSE Simbol za Invest .MT5 račun: FDX Datum ideje: 7. april 2022 Vremenski čas: 1 - 6 mesecev Vstopna nivo: 242,00 $ Cena izstopa: 295,00 $ Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Tveganje: Visoki

Zakaj trgovati z delnicami FedExa?

FedEx je ameriško multinacionalno logistično podjetje, ki je najbolj znano po storitvi zračne dostave, to je bilo eno prvih večjih ladijskih podjetij, ki je zagotavljalo dostavo preko noči. Podjetje je eden izmed najboljših izvajalcev ameriške vlade in ima hčerinske družbe, ki zagotavljajo številne druge storitve v transportu in e-trgovini.

Prejšnji mesec je podjetje objavilo četrtletno poročilo o dobičku, ki je nižje od pričakovanega, saj so na podjetje vplivale težave z delom in izbruh Omicron. Poleg tega je ustanovitelj FedExa Fred Smith sporočil, da po 50 letih na čelu odstopa z mesta izvršnega direktorja.

Vendar to analitikov ni ustavilo, da bi v preteklem mesecu pogledali na dolgoročne možnosti FedExa in izdajali ocene za nakup delnic. Poleg tega so hedge skladi samo v zadnjem četrtletju zgradili večje pozicije v FedExu z nakupom več kot 3,4 milijona delnic.

Svetovni makro trendi pri nakupovanju bodo verjetno podprli povpraševanje po storitvah FedExa

Ko se premikamo v bolj globalizirano družbo, bodo globalni makro trendi v nakupovanju in e-trgovini verjetno ohranili povpraševanje po FedExovih storitvah. Ker vedno več ljudi kupuje blago prek spleta iz vsega sveta, bodo operaterji, ki zagotavljajo hitro pošiljanje po vsem svetu, verjetno imeli koristi od tega.

Seveda FedEx ni edini igralec na trgu, njegov večji tekmec je UPS, ki je tudi veliko prepoznano ime v sektorju dostav. Vendar je v zadnji objavi o zaslužkih novi izvršni direktor Raj Subramaniam izjavil, da so »lasersko osredotočeni na izboljšanje marž«.

Energija, ki jo prinaša novi izvršni direktor, lahko pomaga oživiti slabo uspešne oddelke in pomaga dvigniti tečaj delnic, zlasti ob poudarku, da je letna rast e-trgovina kar 8,3-odstotna.

FedEx naj bi začel testirati avtonomno dostavo tovora z droni in uporabo EV tovornjakov

FedEx in njegovi tekmeci že dolgo poskušajo inovirati svoje storitve, da bi si zagotovili boljši dobiček in maržo. FedEx je pričel partnerstvo Elroy Air Chaparral, ki nudi avtonomne drone z električnim navpičnim vzletom in pristankom (VOTL).

Preizkušanje naj bi se začelo leta 2023, pošiljke pa se bodo najprej premikali med FedExovimi lokacijami za sortiranje. Brezpilotna letala lahko samostojno poberejo od 136 do 226 kilogramov tovora in ga spustijo na cilje, oddaljene do 480 km.

FedEx je sodeloval tudi z Neolixom, samovozečim logističnim podjetjem s sedežem na Kitajskem, da bi izkoristil trend avtonomne dostave tovornjakov.

Hedge skladi so aktivno povečali svoje pozicije v FedExu

Po podatkih TipRanksa najnovejše poročilo 13F o investiranju 203 hedge skladov, predloženih Komisiji za vrednostne papirje in borzo (SEC), kažejo, da so hedge skladi v zadnjem četrtletju povečali svoje deleže v FedExu za 3,4 milijona delnic.

Medtem ko številni hedge skladi povečujejo svojo trenutno izpostavljenost, obstaja tudi veliko novih hedge skladov, ki kupujejo nove delnice. To poudarja bolj optimističen ton v dolgoročnih obetih za ceno delnice FedExa.

Vir: TipRanks, 6. april 2022

FedExova napoved delnic – kaj pravijo analitiki ?

Po mnenju analitikov, ki jih je TipRanks anketiral glede napovedi delnic FedExa v zadnjih 3 mesecih, je trenutno stanje ocen za delnice: 18 ocen za nakup, 3 držanje in 0 za prodajo. Najvišja raven cene za napoved delnic FedEx je 343,00 $, najnižja ciljna cena pa 250,00 $.

Povprečna ciljna cena za napoved delnic FedExa je 295,75 USD, kar predstavlja skoraj 38-odstotno rast glede na trenutne ravni v času pisanja analize.

Analitiki pri UBS in Barclays so le pred 18 dnevi zagotovili ocene nakupa delnice s ciljnimi cenami med 310,00 USD in 320,00 USD.

Vir: TipRanks, 6. april 2022

Primer trgovalne ideje za delnice FedEx

Primer trgovanja za napoved delnic FedEx je lahko naslednji:

Kupite delnico ob popravkih nad 242,00 $, da ujamete trenutno nestanovitnosti.

Ciljajte tik pod ciljno povprečno ceno analitikov na 295,00 USD.

Naj bo vaše tveganje majhno in znaša največ 5 % celotnega računa.

Časovni okvir = 1 – 6 mesecev

Če kupite 10 delnic FedExa: Če je cilj dosežen = 530,00 $ potencialnega dobička (295,00 $ - 242,00 $ * 10 delnic).



Modro si je zapomniti, da je malo verjetno, da se bo cena delnice enakomerno dvignila in se bo morda vmes celo znižala, preden se dvigne na napovedane nivoje, zlasti glede na nedavno razprodajo na svetovnih delniških trgih.

Zato poskrbite za dobro upravljanje tveganja, ki je eden najpomembnejših vidikov uspešnega trgovanja. Vedno morate vedeti, koliko lahko izgubite pri trgovanju in kakšno je s tem povezano tveganje.

Drug dejavnik, ki ga je treba upoštevati, so provizije, saj te lahko požrejo vaš dobiček. Z računom Admirals Invest.MT5 lahko kupite ameriške delnice že od 0,02 $ na delnico. To pomeni, da bi nakup 10 FedExovih delnic povzročil provizijo v višini 0,20 $ (0,02 $ * 10 delnic).

Obstaja nizka minimalna transakcijska provizija v višini 1 USD. Torej bi zgornji primer trgovanja povzročil provizijo v višini samo 1 USD!

Kako kupiti delnice FedExa v 4 korakih

Z Admirals lahko kupite delnice ameriških podjetij, kot je FedEx , z nizko provizijo le 0,02 $ na delnico in nizko minimalno provizijo le 1 $.

Odprite račun pri Admirals za dostop do Trgovalne sobe. Kliknite Trgovanje na enem od svojih pravih ali demo trgovalnih računov, da odprete spletno platformo. Poiščite FedEx na dnu okna Market Watch in povlecite simbol na grafikon. Uporabite funkcijo trgovanja z enim klikom ali z desno tipko miške kliknite in odprite trgovalno naročilo da vnesete število delnic, zaustavitev izgube in raven prevzemanja dobička.

Vir: Admirals MetaTrader 5 Web. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov ali prihodnje uspešnosti.

Kliknite spodnji oglas za nakup delnic FedEx še danes! ▼▼▼

Ali menite, da se bo cena delnic FedExa gibala drugače?

Ne pozabite, da vse analitike in ideje trgovanja temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja.

Če menite, da obstaja večja možnost, da se bo cena delnice FedExa premaknila navzdol (short selling), lahko trgujete tudi s trgovalnim računom CFD (Pogodbe za razliko), ki ga ponujajo tudi Admirals.

Račun Trade.MT5 in Trade.MT4 vam omogoča, da s CFD-ji špekulirate o smeri cen delnic in delnic.

To pomeni, da lahko trgujete nakupne in prodajne pozicije, da bi lahko imeli dobiček od naraščajočih in padajočih tečajev delnic. Preberite več o CFD-jih v tem članku: Kako trgovati s CFD-ji.

