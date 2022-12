Umirjanje inflacije v ZDA je podprlo evro, potem ko so se cene na trgih znižale v šibkejšem dolarju zaradi pričakovanj, da bo Fed v kratkem omilil zvišanje obrestnih mer. Medtem je inflacija v Združenem kraljestvu novembra pokazala znake upadanja po zadnjem rezultatu 10,7 odstotka, kar je padec z 11,1 odstotka oktobra.

Med drugimi globalnimi dogodki spremljamo poročilo o kitajski industrijski proizvodnji za november, ki bo objavljeno v četrtek. Tržno soglasje predvideva medletno rast za 3,6 odstotka v primerjavi s prejšnjo ravnjo 5 odstotkov. Kitajska je začela opuščati svojo politiko ničelne tolerance za COVID-19 v začetku decembra, zato se bodo učinki verjetno pokazali v naslednjih nekaj poročilih o industrijski proizvodnji. Kako hitro bo Kitajska pospešila industrijsko proizvodnjo? Odgovor bi lahko pomenil razliko med svetovno rastjo in globalno upočasnitvijo v naslednjem četrtletju.

Azijska razvojna banka (ADB) je manj optimistična glede rasti v Aziji in je nedavno znižala svojo napoved gospodarske rasti za regijo s 4,3 odstotka na 4,2 odstotka v letu 2022. Pričakovanja rasti ADB za leto 2023 so bila popravljena navzdol s 4,9 odstotka na 4,6 odstotka. Razlogi za slabše obete so globalno monetarno zaostrovanje, vojna v Ukrajini in nenehni pritiski zaradi COVID-19 na Kitajskem.

Zdi se, da bodo te tri resne okoliščine v svetovnem gospodarstvu verjetno vztrajale v naslednjem četrtletju, kar bo vplivalo na rast na Kitajskem in v širši regiji.

Od teh dejavnikov je vsaj eden – kitajske omejitve zaradi COVID-a – na izhodu in lahko trdimo, da se bo globalno monetarno zaostrovanje postopoma umirilo v skladu s spodbudnimi znaki, da inflacija upada. Kar zadeva vpliv vojne v Ukrajini na cene energije, se tudi stroški surove nafte v času pisanja tega članka znižujejo, predvsem zaradi pričakovanj svetovne upočasnitve. Po drugi strani pa je rast v Aziji podprta z razmahom letalskih in gostinskih sektorjev ob povečanem porastu poslovnih potovanj in potovanj po COVID-19.

V četrtek bo objavljena posodobitev o prodaji na drobno v največjem gospodarstvu na svetu, ZDA. Pod pritiskom visokih cen se bo prodaja na drobno novembra zmanjšala za minus 0,1 odstotka v primerjavi z 1,3 odstotka oktobra. Če gledamo na letni ravni, se pričakuje, da bo maloprodaja za november 2022 padla na 7,9 odstotka v primerjavi z 8,3 odstotka v enakem obdobju leta 2021.

Podatki o prodaji na drobno za Združeno kraljestvo naj bi bili objavljeni v petek in naj bi padli z 0,6 odstotka oktobra na 0,3 odstotka novembra. Letna primerjava se zdi bolj motna od mesečne; Prihodki od prodaje v trgovini na drobno za november znašajo minus 5,6 odstotka v primerjavi z minus 6,1 odstotka v enakem obdobju lani.

