EUR pod pritiskom zaradi recesijskih strahov

EUR ostaja pod pritiskom in pod pariteto glede na USD sredi naraščajočih strahov pred recesijo, vendar bi lahko enotna valuta evroobmočja jutri doživela nekaj olajšanja, ko bodo objavljeni rezultati BDP za ZDA.

Predhodni letni BDP za drugo četrtletje je pričakovan na ravni minus 0,8 odstotka v primerjavi z minus 0,9 odstotka prej. Vprašanje je, ali se bo tehnična recesija v ZDA umirila in nadaljevala v tretjem četrtletju. Če so najnovejši podatki indeksa nabavnih menedžerjev (PMI) karkoli primerni, obstaja velika možnost, da se negativna rast v največjem svetovnem gospodarstvu kratkoročno ohrani.

S&P Composite PMI za ZDA je avgusta padel na 45 s 47,7 julija, kar kaže na nadaljnje krčenje v pomembnih proizvodnih in storitvenih sektorjih. Storitve prispevajo večino gospodarske dejavnosti k skupnemu BDP v ZDA. Samo strokovne, znanstvene in tehnične storitve so leta 2020 prispevale 975,1 milijarde USD k produktivnosti.

Ko ta sektor prizadene inflacija in se začne krčiti, so lahko edina olajšava od sokolske centralne banke fiskalni ukrepi, kot so znižanje davkov in nadzor cen. Zaenkrat je malo dokazov, da oblikovalci fiskalne politike ZDA sprejemajo usklajene ukrepe, da bi se izognili hudi recesiji, glede na to, da je državni dolg ZDA v začetku tega leta presegel 30 bilijonov USD. Ker pa se tveganja za rast kopičijo, bi se to lahko spremenilo v četrtem četrtletju.

Pozneje danes bo sledilo poročilo o naročilih trajnega blaga v ZDA za julij na dnevnem redu trgovcev v USD. Trenutni tržni konsenz je za krčenje z 2 odstotkov v juniju na 0,6 odstotka v juliju in kakršna koli nepričakovana gibanja navzdol ali navzgor bi lahko premaknila valutne pare USD.

Forex trgovci bi morali biti pozorni na posodobitve centralne banke, ki jih poročajo mediji, ki pokrivajo simpozij Jackson Hole, ki se začne danes. Ob udeležbi centralnih bankirjev in drugih finančnih uradnikov z vsega sveta lahko medijske izjave vodilnih bančnih uradnikov premaknejo valutne trge.

Med najbolj gledanimi govori na bančnem simpoziju so govori predsednika Federal Reserve Jeroma Powella. Težkokategornik centralne banke naj bi ohranil jastrebovo retoriko tudi v ozadju recesije in počasnega umirjanja inflacije.

Zadnji na našem dnevnem redu trgovalnih dogodkov, označenih z rdečo zastavico, je poročilo o prodaji stanovanj v teku v ZDA, ki je bilo objavljeno pozneje danes. Julijski rezultat je pričakovan na ravni 0,8 odstotka v primerjavi z minus 8,6 odstotka junija, trgovci pa bi morebitne nepričakovane rezultate lahko vračunali v vrednost USD.

Admirals ponuja široko paleto izobraževalnih in analitičnih spletnih seminarjev. Če se želite srečati in komunicirati z izkušenimi trgovci, se pridružite našim brezplačnim spletnim seminarjem!

Brezplačni trgovalni webinarji Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje BREZPLAČNO SE PRIJAVITE

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Prosimo, upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.