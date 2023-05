Denarna politika ECB: inflacija in evro

Maj 23, 2023 11:42

Evropska centralna banka (ECB) se je v zadnjih nekaj mesecih soočila z visoko stopnjo inflacije, zaradi katere je morala pregledati in korenito spremeniti svojo denarno politiko. Tudi sam evro ni ostal brez vpliva inflacijskega napada in je izgubil položaj v primerjavi s svojim glavnim tekmecem, ameriškim dolarjem.

Evro je poleg ameriškega dolarja in britanskega funta med najbolj prometnimi valutami na svetu. Ta blog bo delil dragocene vpoglede za trgovce začetnike, ki bi radi trgovali z evrom, glede inflacije v bloku in napovedi denarne politike centralne banke.

Inflacija v evrskem območju dosegla rekordne vrednosti

Evropska centralna banka si je za ciljno skupno inflacijo zadala 2 %. Upravni odbor ECB je dolga leta lahko zagotavljal mesečno inflacijo blizu cilja in včasih blizu 0. Centralni banki evroobmočja je v zadnjem desetletju uspelo obdržati inflacijo pod nadzorom, čeprav so obrestne mere ostale blizu zgodovinsko najnižjih vrednosti.

Pandemija koronavirusa je prisilila ECB, da je še bolj znižala obrestne mere, da bi podprla gospodarstvo evrskega bloka, ki je trpelo zaradi zapor in drugih ukrepov, ki jih je izvedla vlada. Plače so bile izplačane kljub zmanjšani gospodarski aktivnosti in ustanovljen je bil poseben sklad za podporo gospodarstev evroobmočja.

Posledice priliva milijard evrov na trg so postale očitne avgusta 2021, ko je skupna inflacija znašala 3,0 %, kar je 0,8 % več od julijske številke. Do februarja 2022 se je inflacija dvignila na 5,9 % in nadaljevala navzgor do oktobra 2022, ko je dosegla 10,6 % na medletni ravni. Od takrat je stopnja inflacije padla blizu 7 %, kar je še vedno daleč od cilja ECB pri 2 %.

Obrestne mere ECB rastejo za nadzor inflacije

Ena od strategij, ki jo je upravni odbor ECB izbral za znižanje ravni inflacije, je bilo zvišanje stroškov zadolževanja. Julija 2022 je upravni odbor napovedal prvo zvišanje obrestnih mer v enajstih letih. Do maja 2023 je ECB sedemkrat zapored zvišala obrestne mere, njena glavna depozitna obrestna mera pa je znašala 3,25 %.

ECB ni edina večja centralna banka, ki je v zadnjih nekaj mesecih zaostrila svojo denarno politiko, saj sta ameriška centralna banka Federal Reserve in Bank of England močno zvišali stroške izposojanja, da bi zajezili inflacijo.

Kako se odzoviva evro?

Dnevi, ko se je evro trgoval pri 1,22 USD (maj 2021) v primerjavi z ameriškim dolarjem, so že zdavnaj mimo. Vrednost enotne valute je v naslednjih nekaj mesecih padla in zabeležila večletno dno v začetku septembra 2022, ko se je trgovala pri 0,98 USD v primerjavi z ameriško valuto.

Upodobljeno: Mesečni grafikon Admirals MetaTrader 5 – EUR USD . Časovni razpon: 1. januar 2018 – 18. maj 2023 . Datum zajema: 18. maj 2023 . Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov .

Evro se je okrepil na podlagi ponavljajočih se dvigov obrestnih mer s strani ECB, pri čemer je presegel mejo 1 dolarja in 18. maja trgoval pri 1,08 dolarja.

Kaj predlagajo analitiki glede gospodarstva evroobmočja in evra?

Življenjski stroški so se v zadnjih nekaj mesecih za večino državljanov evroobmočja precej povečali. Ljudje, ki morajo odplačati svoja posojila, so morali porabiti več denarja, saj so višje obrestne mere obremenile njihov razpoložljivi proračun. Čeprav se zdi, da skupna inflacija pada iz meseca v mesec, obstaja negotovost glede tega, ali bo ECB v prihodnje še naprej zaostrovala svojo denarno politiko.

Christine Lagarde iz ECB: Zaenkrat še brez premora

Vodja ECB Christine Lagarde je dejala, da "se ne ustavimo - to je zelo jasno. Zavedamo se, da moramo opraviti še več. Inflacija je bila previsoka in predolgo, ECB je na poti boja proti inflaciji in boj še ni končan in bo končan šele, ko bomo imeli dovolj zaupanja, da bomo srednjeročno dosegli cilj 2 %. .”

Na vprašanje, ali bo ECB sledila Federal Reserve pri prekinitvi zviševanja obrestnih mer, je Lagarde opozorila, da ECB ni odvisna od Feda, in dodala, da bi lahko nedavni dogovori o plačah in visoke stopnje dobička podjetij predstavljali tveganje za načrt denarne politike centralne banke.

Reutersova anketa predlaga še 2 zvišanja cen

Vseh 62 ekonomistov, ki jih je Reuters anketiral 16. maja, je napovedalo dvig za 25 bazičnih točk na junijskem zasedanju ECB. Dvainštirideset ekonomistov je julija napovedalo še en dvig obrestne mere za 25 bazičnih točk. Večina ekonomistov je menila, da se obrestne mere po pričakovanih zvišanjih obrestnih mer ne bodo spremenile do aprila 2024.

Napovedi bančnih analitikov

Zdi se, da se poročilo Bank of America ujema z ugotovitvami ankete Reuters. »Sporočila več govorcev ECB ... so bila od sestanka (4. maja) očitno na strani jastrebov in njihova anketa o pričakovanjih potrošnikov je pravkar pokazala višja inflacijska pričakovanja. Razen če se kaj zalomi, lahko samo ponovimo svoje stališče, da sta – kljub razpokam, ki se pojavljajo v obetih – še dva povišanja za 25 bazičnih točk na spodnjo mejo,« je navedeno v poročilu Bank of America.

ING-ovi analitiki so v svojem poročilu, objavljenem 4. maja, dejali, da se bo "ECB težko vrnila k zvišanju obrestnih mer za 50 bp v trenutnem makro okolju z zakasnjenim učinkom prejšnjih zvišanj, bančnih pretresov in umirjene rasti, a še vedno lepljive inflacije . V tem osnovnem scenariju bo enako težko zvišati obrestne mere več kot enkrat ali največ dvakrat. Pravzaprav obstaja veliko tveganje, da bi se vsako dodatno zvišanje obrestne mere od tu dalje lahko izkazalo za politično napako. Namesto tega bo dlje časa ohranjanje visokih obrestnih mer po novem dvigu obrestnih mer junija verjetno naslednji kompromis med golobi in jastrebi.«

Analitiki finske banke Nordea menijo, da finančni trgi predvidevajo preveč znižanj obrestnih mer. Ko so komentirali obrestne mere, so dejali: »Predhodni zaostritveni ukrepi imajo jasen vpliv na pogoje financiranja, bančne skrbi v ZDA se nadaljujejo, a hkrati številke inflacije ostajajo previsoke. Jasno je, da obstajajo tveganja v obeh smereh, vendar menimo, da bo vsaj ECB še večkrat zvišala obrestne mere, in ne vidimo, da bi obrestne mere padale tako hitro, kot menijo finančni trgi. Lagarde je bila jasna, da se ECB ne bo ustavila in da lahko pričakujemo še dva dviga obrestne mere za 25 bazičnih točk, junija in julija, s čimer bo obrestna mera za depozite dosegla 3,75 %.«

Trgovanje z evrom za začetnike in obvladovanje tveganj

Evro velja za eno glavnih valut, s katerimi se vsak dan trguje na svetovnih trgih. Z enotno valuto se trguje proti ameriškemu dolarju in britanskemu funtu, pa tudi proti japonskemu jenu ali drugim valutam, ki prihajajo z nastajajočih trgov. Valutnih parov, ki temeljijo na evru, je veliko, kar trgovcem pomaga diverzificirati njihove strategije glede na njihove cilje. Ker je enotna valuta ena izmed najbolj priljubljenih valut med trgovci, bi lahko trgovci začetniki bili izpostavljeni povečani publiciteti, povezani z evrom.

Če ste šele začeli svojo pot trgovanja, boste morda poskusili najti priložnosti trgovanja na podlagi valutnih parov, ki temeljijo na evrih. Vendar pa je povsem možno, da ne boste imeli potrebnih izkušenj, da bi presodili, kaj bi bilo pravilno, in se trgovanja lotite na podlagi čustev in ne znanja.

Tveganja so za trgovce začetnike vedno visoka. Če ne želite nepričakovano izgubiti sredstev, bi bilo najbolje, da razširite svoje znanje o trgovanju in se naučite uporabljati orodja za obvladovanje tveganja. Naročilo stop-loss na primer omogoča trgovcem, da omejijo svoje potencialne izgube pri trgovanju. Obstaja veliko orodij za obvladovanje tveganja, ki se jih lahko naučite uporabljati. Posredniki ponujajo široko paleto izobraževalnih gradiv, ki so jih pripravili izkušeni trgovci in se lahko izkažejo za koristne trgovcem začetnikom. Vabimo vas, da izboljšate svoje sposobnosti tako, da preučite, kako uporabljati potrebna orodja, ki vam lahko pomagajo zmanjšati tveganja in hkrati uživati ​​v izkušnji trgovanja.

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.

