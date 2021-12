Včeraj je bila glavna novica v finančnem svetu ameriška centralna banka Federal Reserve, ki je napovedala, da bo v prizadevanjih za reševanje naraščajoče inflacije zmanjšala svoj program spodbud za ameriško gospodarstvo hitreje, kot je bilo prvotno načrtovano.

V svoji napovedi je Fed predlagal, da se bo stimulacija v celoti končala marca, in odprla vrata za tri zvišanja obrestne mere v letu 2022.

Ker pa člankov, posvečenih tej temi ne manjka, bomo danes zjutraj preučili, zakaj je kitajsko podjetje za e-trgovino JD.com včeraj ob splošnem padcu kitajskih delnic padlo za 5,14%.

Da bi razumeli razloge za to, moramo previti čas za nekaj tednov nazaj.

V začetku decembra je ameriška komisija za vrednostne papirje in borze (SEC) dokončno oblikovala nova pravila, ki jim dovoljujejo, da tuja podjetja odstranijo z ameriških borz, če njihovi revizorji ne izpolnijo zahtev ameriških regulatorjev. Izbris je obvezen le, če je odboru za nadzor računovodstva javnih podjetij (PCAOB) tri zaporedna leta zavrnjen dostop do zahtevanih poročil .

Toda kakšno zvezo ima to konkretno s Kitajsko?

Kitajski regulatorji že leta preprečujejo ameriškim regulatorjem, da bi pregledovali revizije javnih kitajskih podjetij, kljub večkratnim zahtevam, da to storijo. V skladu z novimi pravili bodo kitajske delnice, ki kotirajo v ZDA, prisilno umaknjene z ameriških borz, če se to pomanjkanje preglednosti nadaljuje.

Ko so bila ta pravila dokončno sprejeta 2. decembra, so kitajske delnice, ki kotirajo v ZDA, padle in včeraj se je to ponovilo, potem ko je David Loevinger iz skupine TCW napovedal, da bo večina kitajskih delnic do leta 2024 umaknjenih iz ameriških borz.

Kljub dejstvu, da imajo kitajska podjetja tri leta za uskladitev z novo zakonodajo, Loevinger dvomi, da bo Kitajska v tem časovnem okviru spremenila svoje stališče in navaja, da je za trgovanje s kitajskimi delnicami v ZDA "v bistvu konec igre".

Torej, kaj to pomeni za JD.com? Če bo JD.com umaknjen z ameriških borz, bodo delničarji še vedno lastniki svojih delnic. Vendar pa bi brez kotacije v ZDA vlagatelji lahko likvidirali svoje pozicije le na borzi v Hongkongu, kjer ima podjetje drugo kotacijo. Čeprav to ni nemogoče, vsi posredniki ne zagotavljajo dostopa do Hongkonške borze, kar bi lahko zapletlo postopek.

Dolgoročno umik iz borze v ZDA bo negativno vplival na likvidnost delnic JD.com, kar bo povzročilo manjše povpraševanje in morda nižje vrednosti. Kratkoročno lahko vlagatelji, ki so pričakovali ta dolgoročna tveganja ali pa se preprosto ne želijo soočiti z morebitnimi težavami, kako bodo v prihodnosti zapirali svoje pozicije, to bi lahko sprožilo razprodajo še preden ta scenarij postane resničnost.

Ob upoštevanju trenutnih razmer bi lahko JD.com in druge kitajske delnice v prihodnjih tednih in mesecih še padle.

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – Dnevni grafikon JD.com Inc. Datumsko obdobje: 15. april 2021 – 15. december 2021. Datum zajema: 16. december 2021. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

Cena delnice Five-Year Evolution of JD.com:

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – Tedenski grafikon JD.com Inc. Časovno obdobje: 31. maj 2015 – 15. december 2021. Datum zajema: 16. december 2021. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

Trgujte s CFD-ji na delnice z Admirali

Z računom Trade.MT5 pri Admirals lahko trgujete s pogodbami za razliko (CFD) na JD.com, Alibaba in več kot 3000 drugih delnicah s 15 največjih borz na svetu! CFD-ji omogočajo trgovcem, da poskušajo pridobiti dobiček tako na naraščajočih kot na padajočih trgih, hkrati pa imajo koristi od uporabe finančnega vzvoda. Kliknite spodnjo pasico, da odprete račun še danes:

INFORMACIJE O ANALITIČNIH MATERIALAH:

Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije v zvezi z vsemi analizami, ocenami, prognozami, napovedmi, pregledi trga, tedenskimi obeti ali drugimi podobnimi ocenami ali informacijami (v nadaljevanju »analiza«), objavljenimi na spletnih straneh investicijskih družb Admirals, ki delujejo pod blagovno znamko Admirals (v nadaljevanju »Admirals«). ”) Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, bodite pozorni na naslednje: