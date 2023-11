CPI v Združenem kraljestvu je dosegel najnižjo raven v zadnjih dveh letih

Inflacija CPI v Združenem kraljestvu je oktobra padla na 4,6 % , kar je najnižja zabeležena raven v zadnjih dveh letih. Padec številke je presegel pričakovanja analitikov, pri čemer nekateri ekonomisti ugotavljajo, da gre za največji padec po letu 1992. Kljub znižanju inflacije ostajajo številke Združenega kraljestva v primerjavi z ZDA in evroobmočjem višje. Britanski funt je nekoliko izgubil tla v primerjavi z ameriškim dolarjem, saj tržni analitiki kažejo, da bi lahko Bank of England (BoE) ponovno ocenila svoje načrte denarne politike.

CPI v ZDA oktobra nižja od pričakovane

Podatki o inflaciji v ZDA so nekoliko presenetili, saj sta bila skupni in osnovni CPI nekoliko nižja od pričakovanj pri 3,2 % oziroma 4,0 %. Ekonomisti ING so komentirali podatke o indeksu cen življenjskih potrebščin in zapisali, da »je morala biti Federal Reserve s tem precej zadovoljna in ni presenetljivo, da je to okrepilo pričakovanja trga, da je obrestna mera dosegla najvišjo vrednost. Zasedanje FOMC januarja 2024 je zdaj ocenjeno na samo 1,5 bp zaostrovanja, do konca naslednjega leta pa se zdaj pričakuje znižanje obrestnih mer za več kot 90 bp.”

Oktobrsko poročilo o prodaji na drobno v ZDA

Kasneje danes bo ameriški urad za popis prebivalstva objavil podatke o prodaji na drobno v oktobru. Ekonomisti predvidevajo 0,3-odstotni padec na mesečni ravni, medtem ko se lahko prodaja na drobno brez prodaje avtomobilov ohrani. Upravni odbor Feda upošteva takšna poročila pri prilagajanju svoje denarne politike, saj kažejo, kako se potrošniki odzivajo na naraščajoče obrestne mere itd.

Komentirajo cene življenjskih potrebščin, so ekonomisti Commerzbank dejali, da so »cene življenjskih potrebščin v ZDA oktobra presenetljivo ostale nespremenjene v primerjavi s prejšnjim mesecem. Medletna obrestna mera je padla s 3,7 % na 3,2 %,” in dodal, da Fed verjetno ne bo nadaljeval s ponovnim dvigom obrestnih mer.

Bo maloprodajna prodaja v Združenem kraljestvu oktobra verjetno padla?

V petek bo Urad za državno statistiko (ONS) na vrsti, da razkrije podatke o prodaji na drobno za mesec oktober. Tržni analitiki pričakujejo, da bo poročilo pokazalo pomemben 1,5-odstotni padec na letni ravni, s čimer se nadaljuje negativni zagon, medtem ko na mesečni ravni napovedujejo 0,3-odstotno rast.

BRC -KPMG Retail Sales Monitor (RSM), mesečno merilo uspešnosti maloprodaje v Združenem kraljestvu, je povedal, da se je v obdobju avgust-oktober celotna maloprodajna prodaja v Združenem kraljestvu povečala za 2,5 %, kar je manj od 3-mesečne povprečne rasti 3,1 % in 12-mesečna povprečna rast 4,2 %. Analitiki BRC so predlagali, da "mnoga gospodinjstva prav tako odlašajo z božično porabo v upanju, da bodo lahko zgrabila kupčijo na prihajajočih črnih petkih."

Maloprodajno presenečenje na Kitajskem navzgor

Dobre novice o stanju kitajskega gospodarstva so prišle iz državnega statističnega urada, saj je poročilo pokazalo, da se je maloprodaja prejšnji mesec povečala za 7,6 % na medletni ravni, kar je nad 7-odstotno rastjo, napovedano v anketi Reutersa. Industrijska proizvodnja se je oktobra medletno povečala za 4,6 %, tržni analitiki pa so pričakovali 4,4-odstotno rast.

Vendar so se investicije v nepremičninski sektor zmanjšale za 9,3 %, kar je 0,2 % več od pričakovanj, zaradi česar je vodja statistične službe opozoril, da je sektor v »prehodnem obdobju prilagajanja«.

