September 19, 2023 18:48

Poročevalci finančnih novic bodo ta teden precej zaposleni, saj naj bi več centralnih bank objavilo svoje odločitve o obrestnih merah, največ pozornosti pa bo ponovno pritegnila centralna banka ( Fed ). Na začetku tedna se ekonomisti osredotočajo na poročilo o inflaciji CPI v Združenem kraljestvu in odločitev Ljudske banke Kitajske (PBoC) o obrestni meri.

Minister za energetiko Savdske Arabije, princ Abdulaziz bin Salman, je komentiral nedavna povišanja cen nafte in dejal, da si OPEC prizadeva zmanjšati nestanovitnost na energetskih trgih in ne cene. Opozoril je tudi, da bi "svet lahko prešel iz ene vrste energetske krize v drugo, če dobavne verige za kritične minerale ne bodo dobro načrtovane."

Zapisnik zadnjega sestanka centralne banke Avstralije (RBA) je razkril, da njen upravni odbor meni, da je inflacija še vedno previsoka, in ponovil, da bo morda potrebno nadaljnje zaostrovanje denarne politike.

Avgustovsko poročilo o inflaciji CPI v Angliji

Poročilo o inflaciji CPI v Združenem kraljestvu bo pritegnilo pozornost vlagateljev, saj je gospodarstvo države blizu praga recesije. Ekonomisti predvidevajo, da bi se lahko inflacija dvignila na 7,1 % na letni ravni in 0,7 % na mesečni ravni. V začetku leta je skupna inflacija dosegla dvomestno številko, zaradi česar so morali potrošniki ponovno ovrednotiti svoje proračune, da bi pokrili svoje potrebe. BoE se je tudi trudila zmanjšati inflacijske pritiske s povišanjem obrestnih mer.

Center za ekonomske in poslovne raziskave ( CEBR ) je v poročilu dejal, da številke o inflaciji ostajajo previsoke. Analitiki CEBR so zapisali, da se »osnovna inflacija in storitvena inflacija še ne premikata v pravo smer, kar nakazuje, da se pritiski na plače še vedno prelivajo v višje cene. Nedavni močan dvig svetovnih cen nafte bi moral biti opozorilo – vsak morebiten nov eksogeni šok bi lahko hitro spremenil sliko in znova sprožil inflacijsko spiralo.«

Kanadska avgustovska poročila o inflaciji cen življenjskih potrebščin

Kasneje danes bosta kanadska centralna banka ( BoC ) in kanadski statistični urad objavila svoje individualno poročilo o inflaciji CPI za mesec avgust. Obe poročili naj bi pokazali skok skupne inflacije, pri čemer ekonomisti pričakujejo, da bo predlagana številka BoC znašala 3,8 % na letni ravni. Upravni odbor BoC je ugotovil, da je inflacija še vedno previsoka pri 3,3 % in da nižanje cen življenjskih potrebščin ni zadovoljivo. Vodja BoC je dejal, da se bodo stopnje znižale, ko bo skupna inflacija padla na 2 %.

Odločitev o obrestni meri na Kitajskem

V sredo bo Ljudska banka Kitajske (PBoC) objavila svojo odločitev glede obrestnih mer. PBoC bo verjetno ohranila svoje referenčne obrestne mere za posojila (LPR), pri čemer je 1-letna LPR trenutno 3,45 % in 5-letna 4,20 %. Velja spomniti, da je centralna banka Kitajske avgusta razočarala tržne analitike, saj je dosegla nižja od pričakovanih dvigov obrestnih mer za posojila.

Vrednost kitajskega juana je prejšnji teden v primerjavi z ameriškim dolarjem padla na najnižjo vrednost v 16 mesecih. V četrtletnem poročilu o denarni politiki avgusta je kitajska centralna banka obljubila, da se bo "aktivno in vztrajno odzvala" na depreciacijski pritisk na juan. Opozoriti je treba, da ima Kitajska največje devizne rezerve na svetu, nekateri ekonomisti pa menijo, da bi jih lahko uporabila za podporo svoji valuti.

