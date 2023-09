Trgovanje z brazilskim realom: kaj morate vedeti

September 22, 2023 16:29

Brazilija je priljubljena zaradi različnih stvari, kot so nogomet, samba ipd., vendar manj ljudi morda ve, da je to eden največjih nastajajočih trgov na svetu. Tudi brazilski real (BRL), uradna valuta države, ni tako zelo znan, čeprav spada v eno največjih gospodarstev na območju Latinske Amerike (LATAM).

Z branjem našega spletnega članka boste imeli priložnost pridobiti nekaj zanimivih informacij o trgovanju z brazilskim realom, brazilskem gospodarstvu in napovedih analitikov o tem.

Pregled brazilskega gospodarstva

Brazilija je eden najpomembnejših trgov v razvoju in članica skupine BRICS. Brazilsko gospodarstvo je tretje največje na ameriški celini in največje na južni polobli. Mednarodni denarni sklad (IMF) je Brazilijo uvrstil na deseto mesto, ko gre za obseg bruto domačega proizvoda (BDP) na svetovni ravni.

Najnovejši svetovni gospodarski obeti IMF , objavljeni julija 2023, kažejo, da bi lahko brazilsko gospodarstvo leta 2023 zraslo za 2,1 %, kar je precejšnja izboljšava v primerjavi z aprilsko napovedjo, ki je omenila 1,2-odstotno stopnjo rasti za letos. Napoved za prihodnje leto so prevrednotili tudi analitiki IMF, saj zdaj pričakujejo 1,2-odstotno stopnjo rasti, medtem ko so aprila napovedovali 0,3-odstotno krčenje gospodarstva.

IMF je izrazil svojo podporo v zvezi z gospodarskimi reformami v državi v poročilu, objavljenem maja, v katerem je zapisano: »Izboljšanje brazilskega fiskalnega okvira, razširitev davčne osnove in odpravljanje togosti porabe bi podprlo vzdržnost in verodostojnost. Osebje IMF priporoča ambicioznejše fiskalno prizadevanje, ki se bo nadaljevalo tudi po letu 2026, da se dolg usmeri v trdno zmanjševanje, hkrati pa zaščiti socialno in investicijsko porabo.«

Medijska poročila, ki navajajo poročilo centralne banke Brazilije ( Banco Central do Brasil -BCB) ( na voljo tukaj v portugalščini ), pravijo, da banka zdaj pričakuje 2,2-odstotno rast BDP v letu 2023, kar je precejšnja nadgradnja njene prejšnje napovedi.

Brazilski real in digitalni real!

Če podrobneje razložimo brazilsko centralno banko, je treba omeniti, da je bila ustanovljena decembra 1964. Glede na spletno stran banke je »med glavnimi nalogami Banco Central do Brasil (BCB) izvrševanje denarne, menjalne in kreditne politike, kot tudi politiko finančnih odnosov v tujini; ureditev in nadzor nacionalnega finančnega sistema (SFN) ter upravljanje in delovanje brazilskega plačilnega sistema (SPB) in ponudbe denarja.«

Brazilski real je zamenjal cruzeiro real pred skoraj 30 leti in je 19. najbolj trgovana valuta na svetu glede na Triennial Central Bank Survey, ki jo je objavila Banka za mednarodne poravnave. Vrednost brazilske valute je v preteklosti občutno nihala, včasih se je zniževala in drugače krepila na podlagi gospodarske politike posamezne vlade.

Še nekaj, kar je treba omeniti, je, da se zdi, da je Brazilija pionir na področju digitalnih valut, saj je na poti, da izda prvo digitalno valuto centralne banke (CDBC) leta 2023. IMF je pohvalil lokalno centralno banko z besedami: »brazilska centralna banka banka je v ospredju finančnih inovacij. Cilj CBDC je zagotoviti varno platformo za zasebni sektor za ustvarjanje inovativnih rešitev z uporabo novih tehnologij.”

Trgovanje z brazilskim realom in njegova uspešnost

Kot lahko vidite na spodnjem grafikonu mesečnega trgovanja, se je z brazilskim realom v letih 2018 in 2019 trgovalo med 3,6 in 4,4 BRL glede na ameriški dolar.

Upodobljeno: dnevni grafikon Admirals MetaTrader 5 – USD BRL. Časovni razpon: 7. junij 2023 – 22. september 2023 . Datum zajema: 22. september 2023 . Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Vendar pa je v naslednjih 12 mesecih brazilska valuta depreciirala v primerjavi z ameriško valuto, tako da je menjalni tečaj oktobra 2020 dosegel 5,7 BRL.

Upodobljeno: dnevni grafikon Admirals MetaTrader 5 – USD BRL. Časovni razpon: 7. junij 2023 – 22. september 2023 . Datum zajema: 22. september 2023 . Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Tečaj je leta 2021 nihal nad ravnjo 5,0 BRL, medtem ko je sredi leta 2022 brazilski real nekoliko pridobil veljavo in je trgoval pri 4,6 BRL v primerjavi z ameriškim dolarjem. Denarna politika centralne banke je brazilskemu realu pomagala okrepiti od začetka leta 2023, kot lahko vidite na zgornjem dnevnem grafikonu.

Kaj analitiki napovedujejo glede brazilskega reala?

Brazilska centralna banka je 20. septembra znižala svojo referenčno obrestno mero za 50 bazičnih točk, kot je nakazala prejšnji mesec, in nakazala, da bi lahko v prihodnje sledila nadaljnja znižanja enakega obsega.

Banka je začela cikel popuščanja z ločeno odločitvijo avgusta in nadaljevala z zniževanjem obrestne mere ta mesec, ko je odbor za določanje obrestne mere, imenovan Copom, soglasno glasoval za znižanje referenčne obrestne mere Selic na 12,75 %. V sporočilu Copoma je tudi navedeno, da je »v domačem scenariju gospodarska aktivnost pokazala močnejšo odpornost, kot je bilo prej pričakovano, vendar Odbor še naprej pričakuje upočasnitev gospodarstva v naslednjih četrtletjih. Po pričakovanjih se je dvanajstmesečna skupna potrošniška inflacija v zadnjem obdobju povečala. Različne mere osnovne inflacije so se nedavno znižale, vendar ostajajo nad ciljno inflacijo.«

Ekonomisti pri Commerzbank so v poročilu zapisali, da je močna raven brazilskega reala za zdaj upravičena. »Stopnja inflacije v Braziliji se je avgusta po pričakovanjih dvignila, vendar je bila mesečna inflacija nekoliko pod pričakovanji. V luči tega razvoja bi morali tudi najbolj skeptični banki Banco Central do Brasil (BCB) oprostiti, da je prejšnji mesec začela cikel zniževanja obrestnih mer s presenetljivo ostrim znižanjem za 50 bazičnih točk. Poleg tega glede na to, da bo inflacija po pričakovanjih zaenkrat ostala pod 5 %, je pričakovano znižanje za 50 bazičnih točk na vsakem od preostalih treh srečanj v tem letu na politično obrestno mero 11,75 % do konca leta po našem mnenju daleč od agresivnega . Zato še naprej verjamemo, da je močna raven brazilskega Reala za zdaj upravičena,” so zapisali.

Bank of America je zvišala svojo napoved za brazilsko gospodarsko rast , pri čemer je navedla padajoče obrestne mere, odporen trg dela in izboljšanje naložbene klime. Banka je popravila svojo napoved glede stopnje rasti BDP za leto 2023 na 3 % z 2,3 %, češ da so naraščajoče socialne pomoči potrošnikom pomagale prenesti naraščajoče stroške izposojanja. Kar zadeva leto 2024, bi se lahko brazilsko gospodarstvo povečalo za 2,2 %, kar je več od prejšnje napovedi 1,8 %.

Trgovanje z brazilskim realom in zmanjševanje tveganj

Zdi se, da ima brazilsko gospodarstvo potencial zaradi svojih značilnosti in je eno najpomembnejših v skupini držav v razvoju. Zato bi lahko brazilski real zrasel tudi na podlagi prožnega lokalnega gospodarstva. Trgovci začetniki, ki bi radi trgovali z brazilskim realom proti glavnim valutam, kot sta ameriški dolar ali britanski funt, morajo biti previdni, saj trgovanje s pari forex prinaša potencialna tveganja. Napačne ali slabo izračunane poteze lahko povzročijo izgube.

Kako se lahko temu izognete kot trgovec začetnik? Odgovor je, da obstajata dva načina. Prvič, lahko preučujete in izkoristite izobraževalna gradiva, ki jih ponujajo posredniki in pripravljajo izkušeni trgovci. E-knjige, vodniki, blogi, spletni seminarji in videoposnetki so zagotovo dober začetek za trgovce začetnike, ki želijo izboljšati svoje tehnike trgovanja.

Drug način za zmanjšanje tveganj pri trgovanju z brazilskim realom je sprejetje pristopa obvladovanja tveganja. Obvladovanje tveganja ne pomeni, da bi se morali izogibati trgovanju z določenimi finančnimi instrumenti, ampak vključuje posebna avtomatizirana orodja za trgovanje, ki lahko ustavijo, ko se trgi premaknejo v nasprotju z vašimi načrti. Naročilo za ustavitev izgube je priljubljeno orodje za obvladovanje tveganja, vendar obstaja še več, ki vam lahko odvzamejo nekaj tesnobe. Naučite se jih uporabljati in izboljšajte svojo izkušnjo trgovanja.

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.

