BoC odloča o stopnjah, kitajski izvoz maja padel

Junij 07, 2023 16:09

Odločitev o obrestnih merah kanadske centralne banke ( BoC ), ki bo objavljena danes, poročila o rasti BDP-ja Japonske in evroobmočja za prvo četrtletje v letu 2023 in bo tako med najpomembnejšimi poročili o finančnih podatkih do konca tega tedna.

Kitajski izvoz se je maja prvič v zadnjih 3 mesecih zmanjšal za 7,5 %, kar je preseglo pričakovanja za majhen 0,4-odstotni padec, kot je napovedala Reutersova anketa. Uvoz se je zmanjšal za 4,5 %, čeprav so tržni analitiki pričakovali 8,0-odstotni padec.

Podatki avstralskega statističnega urada ( ABS ) so pokazali, da se je BDP države v prvem četrtletju 2023 na letni ravni povečal za 2,3 %, kar je nekoliko pod pričakovanji analitikov. Analitiki pri ABS so opozorili, da je "to šesti zaporedni dvig četrtletnega BDP-ja, vendar najpočasnejša rast od zapor zaradi Covid-19 Delta v četrtletju septembra 2021."

Odločba o obrestni meri Bank of Canada

Pozneje zvečer bo BoC objavil svojo odločitev o obrestni meri. Ekonomisti menijo, da čeprav je upravni odbor BoC obljubil, da bo prekinil zaostrovanje denarne politike, bi lahko naraščajoča inflacija vplivala na njegovo prihodnjo odločitev.

Po poročilu Reutersa tržni analitiki menijo, da danes obstaja skoraj 40-odstotna podražitev za 25 baznih točk, več kot 80-odstotna možnost za eno do julija, v celoti pa jo bodo uvedli do septembra. Reutersova anketa je pokazala, da približno 65 % anketiranih ekonomistov pričakuje, da bo BoC do konca leta 2023 ohranila obrestne mere na čakanju.

Analitiki Scotiabank so povedali, da je bila "Bank of Canada dokaj jasna, da je njena pogojna zadržanost od januarja temeljila na razvoju dogodkov, ki so bili v skladu z njenimi pričakovanji. Očitno ni bilo tako. Odločno ukrepanje bi že moralo biti izvedeno, vendar bi nadaljnja zamuda do julija, ki bi izginila le za avgustovske počitnice, izgubila dragoceni čas za pošiljanje konkretnega sporočila.«

Rast japonskega BDP v prvem četrtletju 2023

Japonska vlada bo v četrtek objavila podatke o rasti BDP v prvem četrtletju leta. Tržni analitiki kažejo, da se je japonski BDP povečal za 0,5 % na četrtletni ravni in za 1,6 % na letni ravni.

Analitiki UOB, ki so preučili predhodne podatke o BDP, so v svojem poročilu povedali: »Zagon rasti Japonske v prvem četrtletju je bil močnejši od napovedi, saj smo podcenili vpliv ponovnega odprtja na zasebno potrošnjo in presenetljiv skok poslovne porabe, medtem ko je padec cen surovin še dodatno pomagal zmanjšati naraščajoče uvozne stroške države. Toda šibkejše zunanje povpraševanje (saj so se čezmorski trgi še naprej upočasnjevali) je še naprej zaviralo okrevanje izvoza in zaviralo splošno rast.«

BDP evroobmočja v poročilu za 1. četrtletje 2023

Eurostat naj bi podatke o BDP evrskega bloka objavil v četrtek. Tržni analitiki kažejo, da je BDP v prvem četrtletju na četrtletni ravni ostal nespremenjen, na medletni ravni pa je zrasel za 1,2 %.

Analitiki ING v poročilu, objavljenem 1. junija, niso bili videti optimistični glede gospodarstva evroobmočja. »Rast evroobmočja je razočarala v prvem četrtletju. Medtem ko bi padajoče cene energije in naraščajoče plače morale podpirati porabo, bodo mehko kitajsko ponovno odprtje, strožji denarni pogoji in grozeča recesija v ZDA obremenjevali rast in do konca leta pripeljali gospodarstvo blizu mirovanja. Trenutno cvetijo predvsem storitve. Proizvodni sektor se spopada s presežnimi zalogami, medtem ko gradnjo ovirajo višje obrestne mere.« ugotavljajo v svojem poročilu.

Inflacija CPI na Kitajskem maja 2023

Podatki o inflaciji CPI na Kitajskem za maj bodo zadnja objava v tem tednu. Analitiki napovedujejo, da je inflacija CPI ostala nespremenjena pri 0,1 % na medletni ravni, medtem ko se je na mesečni ravni znižala na –0,1 %. Nekateri ekonomisti menijo, da se je kitajska gospodarska rast v zadnjih nekaj mesecih po ponovnem odprtju gospodarstva ustavila.

Zadnji podatki kažejo, da je brezposelnost mladih aprila dosegla 20 %. Tržni analitiki so novinarjem CNBC komentirali šibke gospodarske številke, da je »odsotnost samozadostnega okrevanja Kitajske danes predvsem cikličen, ne strukturni pojav. Zgodovina kaže, da bo zaskrbljenost glede 'japonizacije' popustila, ko bo okrevanje bolj utrjeno.«

