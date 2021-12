Leta 2020 je rastlinski proizvajalec mesa Beyond Meat napovedal skupno podjetje z McDonald'som, v katerem bodo sodelovali pri izdelavi nove ponudbe za potrošnike.

Testiranje hamburgerja "McPlant" se je začelo novembra na osmih McDonald'sovih lokacijah v ZDA in po uspešnih rezultatih je analitik Piper Sandler Michael Lavery poročal, da je velikan hitre prehrane pripravljen dati McPlant na voljo po vsej državi v začetku leta 2022.

Zaradi te novice je včeraj tečaj delnice Beyond Meat med sejo poskočil za več kot 9 %.

Kljub pozitivnemu poslovanju so delnice Beyond Meat ostajajo do danes na nižjih nivojih in sicer za več kot 40 odstotkov. Ta upad na borzi je predvsem posledica padca povpraševanja po njihovih izdelkih, saj več omejitev Covid-19 pomeni, da manj ljudi obeduje zunaj. Poleg tega se podjetje spopada tudi s težavami v dobavni verigi, ki so vplivale na sposobnost, da svoje izdelke pripelje na trg. Zato so bila včerajšnja poročila za vlagatelje dobrodošla novica.

McDonald's ima več kot 13.600 restavracij po Združenih državah; če bo McPlant na voljo na vseh teh lokacijah, verjetno ne bo mogel zagotoviti ponudbe s strani Beyond Meata, ampak se bo morala tudi razširiti industrija rastlinskega mesa.

Omeniti velja, da je McPlant že začel svojo pot življenja zunaj ZDA in je trenutno na voljo na Švedskem, Danskem, v Avstriji, na Nizozemskem in v Združenem kraljestvu. Če bo priljubljenost še naprej rasla, bi se lahko cena delnice družbe Beyond Meat še dodatno dvignile.

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – Dnevni grafikon Beyond Meat Inc. Datumsko obdobje: 14. april 2021 – 14. december 2021. Datum zajema: 15. december 2021. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – Dnevni grafikon Beyond Meat Inc. Datumsko obdobje: 9. maj 2019 – 14. december 2021. Datum zajema: 15. december 2021. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

