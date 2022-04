Kot je bilo pričakovano, je Bank of Canada v svoji aprilski odločitvi zvišala usmeritev ključnih obrestnih mer z 0,5 odstotka na 1 odstotek, s čimer se je pridružila mednarodnemu sokolskemu stališču, ki sta ga postavila ameriška centralna banka Federal Reserve in Bank of England. Centralne banke si prizadevajo zajeziti visoko inflacijo, ki jo je povzročilo okrevanje svetovnega gospodarstva po upadu COVID-19 in geopolitični strahovi na strani ponudbe na trgih surove nafte.

CAD se je na novicah okrepil v primerjavi z dolarjem, kar je v maju, ko naj bi ameriška centralna banka Federal Reserve zvišala ameriške obrestne mere na 1 odstotek, ustvarila možnost večjega rivalstva in volatilnosti.

ECB se razlikuje od jastrebov

Glede na BoC in Zvezne rezerve ECB ostaja brez sprememb pri stališčih in naj bi tako ohranila svoje ključne obrestne mere pri 0 odstotkih, danes tako nebi smelo biti sprememb pri objavi centralna banka o svoji aprilski odločitvi. Evroobmočje se sooča z močnimi ovirami zaradi inflacijskih pritiskov in strahu pred recesijo, ki jo povzroča konflikt v Ukrajini. Zvišanje obrestnih mer v teh okoliščinah bi lahko povečalo tveganje neplačil na kreditnih trgih za gospodinjstva in podjetja. Valutni pari EUR se lahko premaknejo, če pride do nepričakovanih signalov centralne banke.

Sezona zaslužkov se pričenja

Svetovne borze so se pričele dvigovati, ko se je začela sezona dobičkov, na čelu s potovalnimi družbami z veliko kapitalizacijo, kot je Delta Airlines, ki so v prvem četrtletju poročale o boljših prihodkih od pričakovanih, medtem ko so napovedale povrnitev dobička v naslednjih treh četrtletjih.

Poročila o zaslužku, ki jih boste morali spremljati pozneje, vključujejo finančne velikane Wells Fargo & Co, Citigroup, Morgan Stanley in Goldman Sachs. Poročila podjetij finančnega sektorja lahko zagotovijo ključne namige glede pričakovanj prihodkov od višjih obrestnih mer v naslednjem četrtletju.

Na blagovnih trgih ostajajo promptne cene surove nafte povišane. Pričakuje se, da se bo povpraševanje po surovi nafti še naprej povečevalo, saj se potovanja povečujejo in omejitve COVID-19 odpravljajo v regijah po svetu.

