Kljub uradnim podatkom s Kitajske, ki kažejo, da se je tovarniška dejavnost novembra zmanjšala hitreje, kot je bilo pričakovano, so azijske delnice v sredo v veliki meri rasle, saj se še naprej pojavljajo špekulacije, da namerava Kitajska ponovno odpreti svoje gospodarstvo.

Hongkonški indeks Hang Seng je sledil včerajšnji rasti v višini 5,24 % z novo pozitivno sejo, pri čemer se je povečal za 2,16 % in novembrske rasti povečal na več kot 26 %. Tudi surovi nafti še naprej koristijo upanja o ohlapnejših omejitvah Covida, tako Brent kot WTI sta se v sredo zjutraj podražila.

Včeraj so na Wall Streetu številne kitajske delnice, ki kotirajo v ZDA, uživale pozitivne dni, pri čemer sta Alibaba in JD.com poskočila za 5,25 % oziroma 6,69 %.

Vendar sta indeksa S&P 500 in Nasdaq zaključila sejo nižje, za 0,16 % oziroma 0,59 %, medtem ko je Dow Jones končal nespremenjeno, z rastjo za 0,01 %.

Indeksa S&P 500 in Nasdaq imata vključena tehnološke težke kategorne družbe Alphabet, Tesla in Amazon z 0,90-odstotno izgubo, 1,14-odstotno oziroma 1,63-odstotno izgubo. Najtežje pa je bilo največjemu podjetju na svetu, Apple, je zaključilo sejo z 2,11-odstotnim padcem, s čimer je svoje skupne izgube v zadnjih treh sejah povzpelo na 6,55-odstotno.

Cena delnice Apple je bila pred kratkim pod pritiskom zaradi pomislekov glede ponudbe zaradi strogih karanten in socialnih nemirov na Kitajskem, kjer je izdelana velika večina Applovih izdelkov. Medtem ko je veliko sredstev včeraj imelo koristi od špekulacij o sprostitvi kitajske politike brez Covida, je Appleov padec odraz zaskrbljenosti, da je škoda morda že storjena.

Včeraj je analitik TFI Asset Management Ming-Chi Kuo zapisal, da pričakuje, da bodo skupne pošiljke iPhone 14 Pro in iPhone 14 Pro Max v tekočem četrtletju za 15–20 milijonov enot nižje od pričakovanih. Ta napovedani padec pošiljk je v veliki meri posledica protestov delavcev, ki so prejšnji mesec potekali v tovarni iPhone Xhengzou.

Če bi bila ta napoved o primanjkljaju točna, bi to lahko pomenilo velik udarec za Applove prihodke v njihovem tradicionalno najmočnejšem četrtletju. Poleg tega je Kuo zapisal, da bi lahko to zamujeno prodajo v celoti izgubili, namesto da bi jo preprosto odložili na čas, ko se dobava obnovi.

To verjetno tudi pojasnjuje, zakaj je Apple padel v zadnjih sejah. Toda ali bi moralo delničarji Apple dolgoročno zagnati paniko?

Apple – velika slika

Do danes so Applove delnice padle za 20 %. Čeprav je to izrazitejše kot 17-odstotni padec širšega indeksa S&P 500, je veliko manjše od izgub, ki so jih utrpeli drugi tehnološki velikani. Alphabet, Amazon, Tesla in Meta Platforms so na primer padle za 34 %, 45 %, 49 % oziroma 67 % v istem časovnem obdobju.

Del razloga, zakaj je Apple prestal nedavno gospodarsko nevihto bolje kot njegovi tekmeci, je njegova izjemna finančna moč, nekaj, kar vlagatelji veliko bolj cenijo v negotovih obdobjih.

Izdelki tehnološkega velikana so neverjetno priljubljeni pri potrošnikih, ki se, ko jih zapelje v Applov ekosistem, ponavadi zataknejo in postanejo zveste stranke, ki na najnovejše pripomočke gledajo kot na nekaj nujnega. Posledično ima Apple zavidljivo lastnost, da lahko ustvari zanesljiv tok prihodkov.

V zadnjem četrtletju je Apple poročal o 20 milijardah dolarjev čistega dobička, s čimer se je njegov 12-mesečni skupni znesek povečal na skoraj 100 milijard dolarjev. Konec septembra 2022 je imelo podjetje več kot 48 milijard dolarjev denarja ter dodatnih 121 milijard dolarjev nekratkoročnih tržnih vrednostnih papirjev.

Vendar morajo biti vlagatelji še naprej previdni glede trenutnih vetrov, nenazadnje negotovih gospodarskih obetov, ki bodo kratkoročno verjetno še naprej povzročali nestanovitnost. Poleg tega, se medtem ko se bo pandemija predvidoma nekoč končala in se bo proizvodnja nadaljevala kot običajno, trenutne težave z dobavo pokazatelj, kako odvisen je Apple trenutno od Kitajske.

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – Apple Weekly Chart. Časovni razpon: 3. april 2016 – 29. november 2022. Datum zajema: 30. november 2022. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Prosimo, upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.