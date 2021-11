Arabica kava se bliža desetletnem vrhu ob upadu ponudbe

V zadnjem času je bilo o svetovni energetski krizi in naraščajočih cenah surove nafte napisanega toliko, da je zasenčila rast cen še enega blaga, ki je morda za marsikoga ostal neopažen, čeprav je velika verjetnost, da bo večina od vas, ki berete to novico, to lahko izkoristila v uporabno novico.

To blago je kava in njena sorta arabica se trenutno trguje na skoraj desetletni najvišji vrednosti, saj se je od začetka aprila povečala za več kot 88 %.

Torej, kaj se pravzaprav dogaja s cenami kave arabice?

Nedavna rast cen kave je predvsem posledica padca svetovne ponudbe, ki je sama po sebi posledica kombinacije več dejavnikov.

Brazilija, ki je največji vir arabice na svetu, je letos zaradi neugodnih vremenskih razmer v obliki suše in zmrzali imela močno ovirano proizvodnjo kave.

To težavo so še poslabšale nedavne stavke voznikov tovornjakov v Braziliji, ki so zamudile dostavo surovin.

Seveda obstajajo tudi druge države, ki proizvajajo arabico. Vzemimo za primer Kolumbijo, ki je drugi največji proizvajalec arabice na svetu. Vendar se Kolumbija spopada s svojimi vremenskimi težavami, saj je letošnji pridelek močno ogrožen zaradi prekomernega deževja.

Kolumbija in Brazilija sta odgovorni za več kot polovico svetovne arabice, kar pomeni, da kakršne koli težave z njuno pridelavo pomembno vplivajo na svetovno ponudbo.

Če to še ni bilo dovolj za spremembe cene, so se tudi cene gnojil letos dvignile, kar je znatno povečalo proizvodne stroške kmetov, ob tem pa je še Covid-19 povzročil svetovno pomanjkanje ladijskih zabojnikov, oviral izvoz in povečal njihove stroške.

Ob upoštevanju vsega tega – padca svetovne ponudbe ter naraščajočih stroškov proizvodnje in distribucije – bodo cene arabice kave zaenkrat verjetno ostale visoke in ne bi bilo presenetljivo, če bi se v prihodnjih tednih še povečale.

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – Dnevni grafikon Coffee Arabica. Datumsko obdobje: 13. avgust 2020 – 17. november 2021. Datum zajema: 18. november 2021. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – Tedenski grafikon Coffee Arabica. Časovno obdobje: 12. april 2009 – 17. november 2021. Datum zajema: 18. november 2021. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

