Ameriški dolar se krepi pred govorom Jeroma Powella

November 08, 2023 13:02

Ameriški dolar je v sredo zjutraj pridobil nekaj moči v primerjavi s svojimi tekmeci, medtem ko trgi čakajo na govor Jeromea Powella, ki bo kasneje v tem dnevu. Ekonomisti bodo pripombe predsednika Feda na konferenci ob stoletnici oddelka za raziskave in statistiko v Washingtonu natančno preučili, da bi našli nove namige o naslednji politični potezi centralne banke.

Cene nafte so padle blizu 3-mesečnega dna, saj je prevladal strah pred upadom povpraševanja v ZDA in na Kitajskem. ING-ovi analitiki za blago so ugotovili, da je "trg očitno manj zaskrbljen zaradi možnosti motenj v dobavi na Bližnjem vzhodu in je namesto tega osredotočen na popuščanje ravnovesja."

V Združenem kraljestvu je glavni ekonomist Bank of England (BoE) Huw Pill dejal, da se mu prvo znižanje obrestnih mer BoE avgusta 2024 »ne zdi povsem nerazumno«. Ko je komentiral monetarno politiko, je dodal, "če pa imamo restriktivno politiko predolgo, potem je nevarnost ... sprožimo recesijo, sprožimo čezmerno upočasnitev gospodarstva."

Kitajsko CPI oktobrsko poročilo

Državni statistični urad (NBS) bo oktobra objavil podatke o kitajski inflaciji. Ekonomisti pričakujejo, da bo skupna inflacija znašala –0,1 % na letni ravni in 0 % na mesečni ravni. Vrnitev k deflaciji po izjemno nizki rasti v avgustu in 0-odstotnem CPI v septembru bi vplivala na prizadevanja vlade, da ponovno vzpostavi zaupanje v kitajsko gospodarstvo. Kitajsko gospodarstvo ostaja v krhkem stanju zaradi šibkega zaupanja potrošnikov in hude likvidnostne krize v nepremičninskem sektorju.

Predhodni podatki o BDP Združenega kraljestva za tretje četrtletje 2023

Urad za državno statistiko (ONS) bo v petek objavil predhodne podatke o BDP za tretje četrtletje 2023. Tržni analitiki pričakujejo, da bo stopnja rasti BDP znašala 0,5 % na letni ravni in –0,1 % na četrtletni ravni. Ekonomisti menijo, da bi do krčenja BDP lahko prišlo, ker so podjetja zmanjšala svoje dejavnosti zaradi šibkejšega povpraševanja potrošnikov.

Upravni odbor BoE je predlagal, da bo gospodarstvo verjetno zabeležilo 0-odstotno rast do leta 2025, medtem ko je inflacija padla na 6,7 ​​%, vendar še vedno daleč od cilja 2 % BoE. Kancler Združenega kraljestva Jeremy Hunt naj bi podal jesensko izjavo 22. novembra, vlada pa bo izključila kakršno koli znižanje davka na dohodek, ki bi lahko olajšalo potrošnike.

Commerzbank: Cena zlata bo verjetno presegla 2000 $

Medtem ko cene zlata še naprej padajo od prejšnjega petka, analitiki Commerzbank za surovine menijo, da je plemenita kovina izgubila nekaj svoje geopolitične premije. V svojem poročilu vlagateljem ugotavljajo, da »ameriški dolar in donosi obveznic trenutno niso glavni dejavniki cene zlata. Stopnjevanje konflikta na Bližnjem vzhodu in posledično povpraševanje po zlatu kot varnem zavetju sta igrala ključno vlogo pri vzponu od začetka oktobra. Ker se konflikt na Bližnjem vzhodu kljub kopenski ofenzivi izraelske vojske na območju Gaze doslej še ni stopnjeval, se zdi, da cena zlata spet zmanjšuje del svoje geopolitične premije za tveganje. Zdi se, da bo 2000 dolarjev zaenkrat tako dobro, kot je za ceno zlata.”

Po drugi strani pa so ekonomisti ANZ v poročilu zapisali, da nakupi zlata centralnih bank po vsem svetu ostajajo podporni dejavnik za njegove cene. Kitajska je omenjena kot primer v njihovem sporočilu, v katerem poudarjajo, da je "Kitajska v oktobru že 12. mesec zapored povečala svoje zaloge zlata, pri čemer so se njene rezerve po uradnih podatkih povečale za približno 740.000 unč (~23t."

