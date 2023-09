Trgovanje z Amazonom on naložbi v Anthropic AI Cloud - trgovalne novice

September 26, 2023 17:58

Največji svetovni operater storitev v oblakih in maloprodajni velikan Amazon je napovedal naložbo v višini 4 milijard dolarjev v zagon AI Anthropic iz San Francisca. Spodaj izvedite več o Amazonovem manjšinskem deležu pri ​​tekmecu ChatGPT in napovedih analitikov za delnico.

Instrument: Amazon Simbol za Invest.MT5 račun: AMZN Datum ideje: 25. september 2023 Vremenski čas: 1 - 6 mesecec Vstopna nivo: $133,00 Cena izstopa: $230,00 Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Tveganje: Visoki

Račun Invest.MT5 vam omogoča nakup pravih delnic in delnic s 15 največjih borz na svetu.

Vir: TradingView *Pretekli donosi ne pomenijo tudi prihodnjih donosov!

Vsako trgovanje je visoko tvegano in pri trgovanju lahko izgubite več, kot tvegate. Nikoli ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubiti, saj bodo nekateri posli prinesle tudi izgube. Začnite z majhnim zneskom, da boste razumeli svoje lastne stopnje tolerance do tveganja ali pa najprej vadite na demo računu, da pridobite lastno znanje in izkušnje pred dejanskim vlaganjem.

Amazonova 4 milijarde dolarjev vredna naložba v Anthropic AI Cloud

Medtem ko Amazon upravlja največje svetovno omrežje v oblaku (AWS), je bil počasnejši od svojih tekmecev pri pridobivanju opore pri razvoju in uvajanju tehnologij umetne inteligence. To se je zdaj spremenilo z Amazonovim načrtom, da vloži 4 milijarde dolarjev v zagonsko podjetje AI Anthropic s sedežem v San Franciscu.

Anthropic so ustanovili nekdanji vodstveni delavci OpenAI. Startup bo sprva prejel 1,25 milijarde dolarjev z nadaljnjo možnostjo 2,75 milijarde dolarjev kot del posla. Poudarek je na urjenju Amazonovih jezikovnih modelov na čipih, ki jih je kupil Amazon.

Izvršni direktor Amazona Andy Jassy je pojasnil , da bo Amazon dobil dostop do tehnologij umetne inteligence podjetja Anthropic in jih namerava vgraditi v svojo ponudbo v oblaku. To vključuje Amazon Bedrock, ki je nov izdelek AWS, ki podjetjem omogoča izdelavo generativnih aplikacij AI, in AWS Trainium, ki je njegov čip za usposabljanje AI.

Amazon Business je ena najhitreje rastočih storitev podjetja, vendar je treba še videti, kako bo Amazon monetiziral uporabo AI prek svojih storitev. Čeprav lahko prispeva k izkušnji obstoječih izdelkov, bodo vlagatelji želeli videti, ali lahko vpliva na Amazonov rezultat.

Vlagatelji so morda bolj zaskrbljeni zaradi Amazonovih načrtov za vključitev omejenih oglasov v svoj Amazon Prime Video. Ker ti uporabniki že plačujejo naročnino na storitev, se nekateri bojijo, da bi uvedba oglasov na to raven lahko pretočne predvajalnike poslala drugim tekmecem, kot so Netflix, Apple TV+, Disney+ itd., kar bi lahko negativno vplivalo na Amazonovo uporabniško bazo in s tem na prihodek od pretakanja. .

Napoved Amazonovih delnic – kaj pravijo analitiki?

Glede na analitike, ki jih je anketiral TipRanks za napoved delnic Amazona v zadnjih 3 mesecih, je trenutno 39 ocen za nakup, 1 za držanje in 0 za prodajo. Najvišja raven cene za napoved delnice Amazon je 230,00 USD z najnižjo ciljno ceno pri 140,00 USD.

Povprečna ciljna cena za napoved delnice Amazon je 176,18 USD.

Vir: TipRanks, 25 September 2023

Primer trgovalne ideje za ceno delnice Amazon

Primer trgovalne ideje za ceno delnice Amazon je lahko naslednji:

Kupite delnico ob popravkih nad 133,00 $, da upoštevate nestanovitnost.

Cilj tik pod najvišjo ciljno ceno analitikov 230,00 USD.

Tveganje naj bo majhno, največ 5 % celotnega računa.

Časovnica = 1 – 6 mesecev

Če kupite 10 delnic Amazona: Če je cilj dosežen = 970,00 $ potencialnega dobička [(230,00 $ - 133,00 $) * 10 delnic].



Ne pozabite, da gredo trgi navzgor in navzdol in je malo verjetno, da se bo cena delnice dvignila po ravni črti. Pravzaprav se lahko celo še precej zniža, preden se dvigne, zlasti glede na to, kako nestanovitne so lahko delnice, povezane z umetno inteligenco.

Bodite prepričani, da izvajate dobro obvladovanje tveganja in vedno veste, koliko bi lahko potencialno izgubili pri trgovanju, povezana tveganja in stroške.

Z računom Admirals Invest.MT5 lahko kupujete in prodajate ameriške delnice s provizijo od 0,02 USD na delnico. To pomeni, da bi nakup 10 delnic Amazona povzročil provizijo v višini 0,20 USD (0,02 USD * 10 delnic) za izvedbo transakcije na stran.

Obstaja nizka minimalna transakcijska provizija v višini 1 USD. Torej bi zgornji primer trgovalne ideje povzročil skupno provizijo v višini samo 1 USD!

Kako kupiti delnice Amazon v 4 korakih

Z Admirals lahko kupite delnice ameriških delnic s konkurenčno provizijo od 0,02 USD na delnico in nizko minimalno provizijo v višini samo 1 USD.

Odprite račun pri Admirals za dostop do Namizja. Kliknite Trgovanje na enem od svojih računov v živo ali demo, da odprete spletno platformo - web trader. Poiščite ZM na dnu okna Market Watch (Opazovanje trga) in povlecite simbol na grafikon. Uporabite funkcijo trgovanja z enim klikom ali z desno tipko miške kliknite in odprite trgovalni list, da vnesete svojo velikost trgovanja, zaustavite izgubo in raven prevzema dobička.

Vir: Admirals MetaTrader 5. Amazon. Mesečno. Datum: od januarja 2016 do septembra 2023, posneto 25. septembra 2023. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov ali prihodnje uspešnosti.

Ali menite, da se bo cena Amazon delnic gibale drugače?

Ne pozabite, da vse analitike in ideje trgovanja temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja.

Če menite, da obstaja večja verjetnost, da se bo cena delnice Amazon premaknila navzdol, potem lahko trgujete tudi na kratko ali short pozicije preko CFD-jev (Pogodbe za razliko), ki jih ponuja tudi Admirals.

Račun Trade.MT5 in Trade.MT4 vam omogoča, da s CFD-ji špekulirate o smeri cen delnic.

To pomeni, da lahko trgujete dolge in kratke pozicije, da bi lahko ustvarili dobiček od naraščajočih in tudi padajočih tečajev delnic. Preberite več o CFD-jih v najnovejšem članku Kako trgovati s CFD-ji.

