Medtem ko so tehnološka imena v težki kategoriji, kot so Apple, Alphabet in Microsoft, poročala o mračnem drugem četrtletju, je Amazon obrnil trend z rezultati, ki so presegli pričakovanja analitikov.

Ali je to povrnilo zaupanja v podjetje, katerega cena delnic je od novembra 2021 do junija 2022 padla za 45 %? V tem članku raziskujemo poročilo o dobičku Amazona in kako trgovati z delnicami.

Instrument: Amazon Plc Simbol za Invest.MT5 račun: AMZN Datum ideje: 9. avgust 2022 Vremenski čas: 1 - 6 mesecec Vstopna nivo: $130,00 Cena izstopa: $176,00 Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Tveganje: Visoki

Amazonovo poročilo o dobičku v drugem četrtletju

V najnovejšem Amazonovem poročilu o zaslužku je podjetje v drugem četrtletju objavilo prihodke, ki so bili boljši od pričakovanih in prinašajo optimistične obete za naslednja četrtletija.

Prihodki so znašali 121,23 milijarde dolarjev v primerjavi s pričakovanimi 119,09 milijarde dolarjev. Amazon Web Services, ponudba podjetja v oblaku, je poročala o prihodkih v višini 19,7 milijarde USD v primerjavi s pričakovanimi 19,56 milijarde USD. Prihodki od oglaševanja so znašali 8,76 milijarde dolarjev v primerjavi s pričakovanimi 8,56 milijarde dolarjev.

Na splošno je rast prihodkov v višini 7 % v drugem četrtletju presegla pričakovanja analitikov. Amazon je tudi izjavil, da napoveduje prihodke v tretjem četrtletju med 125 in 130 milijardami dolarjev. To predstavlja rast od 13 % do 17 %, kar je veliko več od pričakovanj analitikov.

V Amazonovi objavi zaslužka je izvršni direktor Andy Jassy izjavil: "Kljub nenehnim inflacijskim pritiskom na stroške goriva, energije in prevoza napredujemo pri bolj nadzorovanih stroških, ki smo jih navedli v prejšnjem četrtletju, zlasti izboljšujemo produktivnost naše mreže dostave."

Jassy je tudi izjavila: »Opažamo tudi, da se prihodki pospešujejo, saj še naprej izboljšujemo Prime za naše člane, tako vlagamo v hitrejše pošiljanje kot dodajamo edinstvene ugodnosti, kot je brezplačna dostava iz Grubhuba za eno leto, ekskluzivni dostop do NFL v četrtek zvečer. Nogometne igre se začnejo 15. septembra, 2. septembra pa izide težko pričakovana serija Gospodar prstanov: Prstani moči.«

Amazon prevzame podjetje za robotiko iRobot

Prejšnji teden je Amazon objavil nakup robotskega podjetja iRobot, ki je znano po robotskih sesalnikih Roomba. Prevzemna cena je bila 20 % višja od tržne cene, a še vedno več kot 70 % pod najvišjo rekordno ceno delnice iRobota.

Čeprav so to izdelki, ki jih lahko Amazon takoj doda v svojo ponudbo, nakup poudarja, da bo Amazonova naslednja velika stvar lahko prišla iz sveta robotike. V bistvu je bila pridobitev morda ključna za izboljšanje strokovnosti podjetja na področju robotike.

To bo morda naredilo Amazon korak bližje k zagotavljanju popolne, popolnoma avtomatizirane palete izdelkov za pametni dom. Amazon je v zadnjih nekaj letih kupil podjetje za pametne zvonce, podjetje za varovanje doma in podjetje za domači Wi-Fi.

Zaenkrat še ni znano v katero smer bo šel Amazon z novimi nakupi podjetij, zagotovo pa bomo lahko v prihodnje v Amazonovi ponudbi videli zanimive nove izdelke. Ker pa trg morda to ceni že zdaj, bi to lahko vplivalo na ceno delnice, če ne bo slabih objav, ki bi prinesle padce cene delnice.

Drug dejavnik, ki ga je treba upoštevati, je dejstvo, da je večina drugih velikih tehnoloških podjetij poročala o bolj mračnih obetih. Tovrstno razpoloženje bi lahko vplivalo na vse tehnološke delnice, vključno z Amazonom.

Napoved o Amazonovih delnicah – kaj pravijo analitiki ?

Glede na analitike, ki jih je anketiral TipRanks za napoved delnic Amazona v zadnjih 3 mesecih, je trenutno 39 ocen za nakup, 1 za drževanje in 0 za prodajo delnice Amazon. Najvišja raven cene za napoved cene delnice Amazon je 270,00 $ z najnižjo ciljno ceno pri 118,00 $.

Povprečna ciljna cena za napoved vrednosti delnice Amazon je tako 176,04 $, kar predstavlja več kot 25-odstotno rast od trenutnih ravni v času pisanja.

Vir:Tip Ranks, 9. avgust 2022

Primer trgovanja z delnicami Amazon

Primer trgovalne ideje za delnice Amazon je lahko naslednji:

Kupite delnico ob popravkih nad 130 USD, da upoštevate trenutno nestanovitnost trga.

Cilj tik pod povprečno ciljno ceno analitikov pri 176 USD.

Tveganje naj bo majhno, največ 5 % celotnega računa.

Časovnica = 1 – 6 mesecev

Če kupite 100 delnic Amazon: Če je cilj dosežen = 460,00 $ potencialnega dobička (176,00 $ - 130,00 $ * 10 delnic).



Pametno si je zapomniti, da je malo verjetno, da bo cena delnice rasla v ravni liniji in da bo lahko vmes celo padla precej nižje od trenutnih vrednosti, preden se bo dvignila, zlasti glede na nedavno razprodajo na svetovnih delniških trgih.

Zato poskrbite za dobro obvladovanje tveganj, ki je pri trgovanju najpomembnejše. Vedno morate vedeti, koliko lahko izgubite pri trgovanju in s tem povezana tveganja.

