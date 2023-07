Ali bo RBNZ ustavila zaostrovanje denarne politike?

Julij 11, 2023 15:46

Ali se bo centralna banka Nove Zelandije (RBNZ) v sredo vzdržala zvišanja obrestnih mer ali pa bo sledila zgledu centralne banke Avstralije in še bolj zaostrila svojo politiko? To je vprašanje, zaradi katerega so trgi na trnih, saj je bil upravni odbor RBNZ eden prvih, ki je zvišal stroške izposojanja, da bi se spopadel z inflacijo potrošniških cen.

V Združenem kraljestvu je poročilo o povprečnih zaslužkih pokazalo, da so plače kljub opozorilom vlade Bank of England ( BoE ) še naprej rasle in v treh mesecih do maja dosegle rekordno stopnjo rasti. Tržni analitiki menijo, da bo BoE morda morala ponovno zvišati obrestne mere za boj proti inflaciji.

Oblikovalec politike Evropske centralne banke ( ECB ) Francois Villeroy de Galhau je dejal, da "začenjamo dobivati ​​dobre novice o inflaciji", in napovedal, da bo inflacija še naprej upadala in se bo do leta 2025 vrnila na 2 %.

Odločitev o obrestni meri RBNZ

Centralna banka Nove Zelandije bo svojo odločitev o obrestnih merah objavila v sredo zjutraj. Večina ekonomistov meni, da novozelandska centralna banka ne bo zvišala obrestnih mer. Ekonomisti, ki jih je 7. julija anketiral Reuters, napovedujejo, da bo RBNZ verjetno obdržal obrestne mere nespremenjene pri 5,50 % po srečanju 12. julija in do konca leta 2023, kar bo pomenilo konec njegovega 20-mesečnega cikla naraščanja, ki je že spodbudil gospodarstvo v recesijo.

Obrestne mere so na najvišji ravni v zadnjih 14 letih, skupna inflacija pa je maja na letni ravni znašala 6,7 ​​%, kar je še vedno višje od cilja centralne banke 1–3 %. Zdi se, da se poročilo Kiwibank strinja z napovedmi Reutersove ankete, ki ugotavlja, da "so nam v majski izjavi dali kristalno čisto OCR sled. Zdi se, da le nekaj komentatorjev tega ne more ugotoviti, vendar je to le ravna ravna črta to sega tudi v naslednje leto. To se ne bo spremenilo. Ta zadnja poteza je bila znak, da se od zdaj ustavljajo in del tega je dejstvo, da so gospodarski podatki pod njihovo lastno napovedjo... nič drugega ni da bi rekli drugače kot 'čakamo, gledamo'.«

Povprečni zaslužki in stopnja brezposelnosti v Združenem kraljestvu

Poročilo Urada za državno statistiko ( ONS ) je pokazalo, da so se povprečne plače (brez bonusov) v Združenem kraljestvu v treh mesecih do maja povečale za 7,3 % na letni ravni. To je najhitrejša zabeležena stopnja rasti. Vendar se je stopnja brezposelnosti v državi dvignila na 4 %, medtem ko so ekonomisti napovedovali, da bo številka ostala nespremenjena.

Ker se zdi, da delavci še vedno lahko uživajo v velikem povišanju plač, nekateri analitiki menijo, da bi lahko bila Bank of England prisiljena še naprej zaostrovati svojo denarno politiko z zvišanjem stroškov izposojanja. Ekonomisti ING so povedali, da je »pred nekaj meseci izgledalo, da je rast plač v Združenem kraljestvu dosegla vrhunec. Zdaj deluje najhitreje doslej in glede na podatke o inflaciji naslednji teden bi lahko to angleško centralno banko potisnilo v nov dvig obrestne mere za 50 bazičnih točk avgusta.«

Inflacija CPI na Kitajskem junija ostaja stabilna

Indeks cen življenjskih potrebščin na Kitajskem je junija na letni ravni ostal nespremenjen, potem ko se je maja zvišal za 0,2 %. Ekonomisti so napovedovali 0,2-odstotno rast. Ekonomisti Barclaysa, ki jih citira Reuters, so dejali: "Menimo, da bolj zahtevno deflacijsko okolje in močna upočasnitev zagona rasti podpirata naše mnenje, da je PBOC vstopila v cikel zniževanja obrestnih mer."

Peking si je zastavil cilj za povprečno potrošniško inflacijo v letu 2023 na približno 3 %. Cene so se v letu 2022 medletno zvišale za 2 %. Državni statistični urad ( NBS ) je tudi razkril, da se je indeks cen pri proizvajalcih (PPI) junija znižal že deveti mesec zapored, kar je 5,4 % manj kot leto prej, kar je največji padec v zadnjih 7 letih.

