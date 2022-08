Tržna pričakovanja pred današnjo objavo maloprodajne prodaje v evroobmočju niso visoka, saj strahovi glede inflacije in recesije še naprej pritiskajo na gospodarstvo bloka, vlagatelji pa se pripravljajo na strožjo denarno politiko.

Prodaja na drobno naj bi junija padla na minus 1,7 odstotka v primerjavi z 0,2 odstotka v enakem obdobju lani. Če pogledamo širšo sliko, je jasno, da je sektor maloprodaje močno upadel od januarja 2022, ko je bila referenčna vrednost 8,5 odstotka, in je do konca prvega četrtletja padel na 1,9 odstotka. Do konca drugega četrtletja lahko pride do padca v negativno območje, kar bi lahko vplivalo na splošno rast.

Gospodarstvo bloka se sooča tudi s precejšnjimi spremembami v razpoložljivosti posojil, saj Evropska centralna banka (ECB) zaostruje ponudbo denarja z zvišanjem smernic za obrestne mere. Razen tega je inflacija v evroobmočju dosegla najvišjo vrednost v zgodovini 8,9 odstotka julija v primerjavi z 8,6 odstotka junija, kar povečuje verjetnost bolj jastrebove politike obrestnih mer v kratkem času.

Novice iz proizvodnega sektorja evroobmočja samo še povečujejo zamegljene obete, potem ko je zadnji indeks S&P Global Purchasing Manager's Index (PMI) julija padel na 49,8 v primerjavi z 52,1 junija.

Po zadnjih podatkih Eurostata je stopnja brezposelnosti v Evropi na zgodovinsko nizkih 6,6 odstotka. To bo verjetno podprlo gospodarstvo in če se bodo visoke cene surove nafte še naprej umirjale, bi olajšalo velik del inflacijskih pritiskov v proizvodnem in maloprodajnem sektorju. V času pisanja se promptne cene surove nafte gibljejo pod 95 USD za sod.

Gospodarska uspešnost evroobmočja še naprej obremenjuje EURUSD, saj se EUR sooča s težkim bojem, da bi si povrnil položaj, izgubljen v drugem četrtletju in na začetku tretjega četrtletja.

Med drugimi trgovalnimi novicami je danes objavljen ameriški ISM Services PMI in pričakuje se, da bo referenčna vrednost ostala na območju rasti tudi ob tehnični recesiji v največjem svetovnem gospodarstvu. Storitveni PMI je morda padel s 55,3 junija na 53,5 julija glede na tržna pričakovanja. Vsako presenečenje navzgor ali navzdol lahko premakne valutne pare USD.

Za več trgovalnih dogodkov dodajte Admirals Forex koledar med zaznamke .

Admirals ponuja široko paleto izobraževalnih in analitičnih informacij. Če se želite srečati in komunicirati z izkušenimi trgovci, se pridružite našim brezplačnim spletnim seminarjem!